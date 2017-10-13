За первый год продаж смартфоны бренда Nokia разойдутся в количестве 10 млн штук

К возвращению на рынок мобильных телефонов бренда Nokia можно относиться по-разному. Для потребителей «не в теме» это та самая Nokia, но теперь на Android. Те же, кто знает больше, либо положительно оценивают возвращение, понимая, что за ним стоит компания HMD, возглавляемая бывшими сотрудниками Nokia, либо же называют новые смартфоны чистокровными китайцами. Причём и те, и другие в целом правы.

Как бы там ни было, а к концу 2017 года мы уже имеем возможность подвести некие итоги возвращения легендарного бренда. Ресурс CDB, ссылаясь на различные источники, включая аналитиков IDC, подсчитал, что с момента старта продаж во втором квартале текущего года в мире было реализовано около 4 млн смартфонов Nokia и почти 10 млн мобильных телефонов. А за четвёртый квартал продажи, согласно прогнозам, достигнут 3,5 млн смартфонов.

Сравнивать эти показатели с лидерами рынка смысла нет, но для начала это вполне неплохой результат. К примеру, Microsoft перед закрытием своего смартфонного бизнеса продавала примерно столько же.

Можно отдельно отметить, что согласно подсчётам IDC бренд Nokia уже занимает пятое место в Финляндии и 11 в Европе, занимая 0,4% мирового рынка смартфонов.