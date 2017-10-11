За последний год Google выделила на «приобретение трафика» 19 млрд долларов

Вряд ли кто-то будет оспаривать тотальное доминирование Google в определённых сегментах. ОС Android занимает более 80% рынка смартфонов, поисковик компании является самым популярным в мире, как и браузер Chrome. Это лишь вершина айсберга.

Однако этот айсберг хоть и приносит колоссальные доходы, обходится дорого сам по себе. Как сообщает источник, сейчас Google выделяет около 19 млрд долларов в год на то, что называет «затратами на приобретение трафика».

Это те деньги, которые поисковый гигант платит различным компаниям за то, чтобы они предустанавливали некоторые сервисы Google на свои смартфоны, чтобы поисковая система Google использовалась по умолчанию в той или иной ОС и так далее. И если в 2012 году данные выплаты составляли 7% от выручки, получаемой Google за счёт её онлайн-бизнеса, то теперь доля выросла до 11%.

Только на то, чтобы OEM (и не только) производители устанавливали на смартфоны браузер Chrome и фирменное ПО YouTube, а также выводили на рабочий стол поисковый виджет, Google за прошедший год потратила 7,2 млрд долларов. И это при том, что основной пакет сервисов компании при использовании ОС Android (точнее, магазина Google Play) является обязательным. Для сравнения, в 2012 году эти затраты были в три раза меньше, нежели сейчас.