G-Bike — электрический велосипед с сюрпризом

На сайте Indiegogo стартовал сбор средств на складной электрический велосипед G-Bike. По словам разработчиков, складная конструкция расширяет область применения велосипеда, позволяя сочетать преимущества перемещения на общественном транспорте и удобном персональном «коне».
Рама и передняя вилка G-Bike изготовлены из алюминия. Складываясь в трех точках, транспортное средство становится по размерам похоже на чемодан на колесах. Его габариты в сложенном состоянии равны 69 х 65 х 36 см. Весит G-Bike около 20 кг.
В движение велосипед приводится двигателем мощностью 250 Вт. Без подзарядки аккумулятора можно проехать до 90 км. На полную зарядку необходимо 4 ч.
В рознице G-Bike будет стоить $1799. Вариант G-Bike Pro с дополнительным оснащением и шинами, устойчивыми к проколам, оценен в $1999. Участники сбора средств имеют возможность заказать велосипеды со значительной скидкой (до 60%).