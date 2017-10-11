G-Bike — электрический велосипед с сюрпризом

В рознице G-Bike будет стоить $1799. Вариант G-Bike Pro с дополнительным оснащением и шинами, устойчивыми к проколам, оценен в $1999. Участники сбора средств имеют возможность заказать велосипеды со значительной скидкой (до 60%).

В движение велосипед приводится двигателем мощностью 250 Вт. Без подзарядки аккумулятора можно проехать до 90 км. На полную зарядку необходимо 4 ч.

Рама и передняя вилка G-Bike изготовлены из алюминия. Складываясь в трех точках, транспортное средство становится по размерам похоже на чемодан на колесах. Его габариты в сложенном состоянии равны 69 х 65 х 36 см. Весит G-Bike около 20 кг.

На сайте Indiegogo стартовал сбор средств на складной электрический велосипед G-Bike. По словам разработчиков, складная конструкция расширяет область применения велосипеда, позволяя сочетать преимущества перемещения на общественном транспорте и удобном персональном «коне».

Все новости за сегодня

Смартфон Nubia Z17s засветился в базе данных TENAA: Nubia Z17s получил четыре камеры

Открыт прием заявок на ранний доступ к интеллектуальной платформе виртуальной реальности Nvidia Holodeck: В перспективе запланировано добавление в Holodeck поддержки алгоритмов глубокого обучения в виртуальной среде

Тим Кук утверждает, что технологии для создания качественных очков дополненной реальности не существует: Apple не гонится за тем, чтобы быть первой

По подсчетам IDC, рынок ПК за год сократился на 0,5%: Список ведущих производителей ПК по версии IDC возглавляет компания HP

В Китае роботы будут доставлять обеды сотрудникам офисных зданий: Каждый робот сможет доставлять одновременно три полноценные порции и работать без подзарядки до восьми часов

Microsoft опровергла слухи о намерении отказаться от выпуска устройств Surface : Microsoft не откажется от направления Surface

Смартфон Asus ZenFone 4 Selfie Lite построен на SoC Qualcomm Snapdragon 425 и оснащен двумя камерами разрешением 13 Мп: Asus ZenFone 4 Selfie Lite стал третьим членом семейства ZenFone 4 Selfie

G-Bike — электрический велосипед с сюрпризом: Электрический велосипед G-Bike в сложенном состоянии по размерам похож на чемодан на колесах

За последний год Google выделила на «приобретение трафика» 19 млрд долларов: Google тратит огромные средства для поддержания своего доминирующего положения

Apple начала продавать восстановленные 15-дюймовые MacBook Pro выпуска этого года: Apple обновила ассортимент восстановленных товаров, которые можно приобрести в официальном магазине компании

Новая VR-гарнитура HTC может называться Vive Eclipse : В Новой Зеландии была зарегистрирована новая торговая марка HTC Vive Eclipse

Samsung сделала из Дарта Вейдера пылесос: Вряд ли вы и думать могли, что Верховный генерал Имперской армии Дарт Вейдер будет пылесосить у вас дома

Устройства Apple есть у 64% американцев: В среднестатистической американской семье сегодня насчитывается 2,6 продукта Apple

HP Pro x3 — более доступная версия смартфона HP Elite x3, которая будет работать под управлением Android: HP пока не делала никаких заявлений

Среди лидеров рынка ПК лишь одна компания сумела нарастить продажи в третьем квартале: Gartner оценила рынок ПК по итогам прошлого квартала

Смартфон iMI X хочет быть похожим на iPhone X и устройство Xiaomi: iMI X предлагается по цене от 150 долларов

Смартфон Moto X4 Android One задерживается: Moto X4 Android One одним из первых получит обновление до Android P в следующем году

Fujitsu Semiconductor и ON Semiconductor объявили о стратегическом партнерстве: ON Semiconductor постепенно выкупит у Fujitsu фабрику, работающую с 300-миллиметровыми пластинами

Стивен Спилберг возродит для Apple культовый фантастический сериал восьмидесятых: Для Apple снимают новые серии сериала Amazing Stories

Intel более не будет указывать промежуточные значения частот своих CPU : Отныне Intel будет указывать лишь базовую и максимальную частоту для своих CPU

Meizu не выпустит никакого нового флагманского смартфона до весны: Новый флагман Meizu стоит ожидать не ранее весны

Завод по производству трёхнанометровой полупроводниковой продукции обойдётся TSMC в 15-20 млрд долларов: TSMC строит фабрику стоимостью до 20 млрд долларов

Полностью беспроводные наушники Bose SoundSport Free стоят почти на 100 долларов больше Apple AirPods: Bose SoundSport Free оценены в 250 долларов

48-ядерные серверные процессоры Qualcomm Centriq 2400 будут работать на частотах свыше 2 ГГц : CPU Qualcomm Centriq 2400 получил шестиканальный контроллер памяти