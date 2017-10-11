Valve рассказала, что ЖК-дисплеи теперь подходят для создания гарнитур виртуальной реальности

Как известно, гарнитура виртуальной реальности HTC Vive создавалась совместно с Valve. Однако более подробной информацией о распределении ролей эта парочка не раскрывала.

Кое-что теперь мы можем понять благодаря новому пресс-релизу. В нём сказано, что Valve объявила о доступности новых основных компонентов, необходимых производителям аппаратных решений VR для предоставления лучших в классе устройств.

В дополнение к существующей бесплатной лицензии на технологии отслеживающих модулей, компания добавляет в ассортимент усовершенствованную оптическую систему, инструменты для производства и калибровки, а также необходимое для сопряжения всех компонентов ПО. Valve отмечает, что впервые делает доступными для всех желающих такие технологии.

В частности, в документе отмечается, что недавние достижения в отрасли ЖК-дисплеев в сочетании со специальными технологиями калибровки делают такие экраны жизнеспособными при использовании в гарнитурах VR, тогда как ранее у производителей не было альтернативы панелям OLED.

Также Valve разработала специальные объективы, которые работают как с ЖК-экранами, так и с дисплеями на органических светодиодах.