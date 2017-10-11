Производители безымянных планшетов переключаются на другую продукцию

Испытывая проблемы с выделением своей продукции на фоне продукции конкурентов, производители планшетов выбрали стратегию увеличения продаж, построенную на снижении цен. Это отразилось на китайских компаниях, выпускающих безымянные планшеты, и заставило их искать другие рынки.

Примером того, как крупные марки вытесняют продукцию класса white-box, может служить Amazon: свои семидюймовые планшеты компания предлагает по цене от $50, а восьмидюймовые — от $80. Ожидается, что с такими ценами продажи планшетов Amazon существенно вырастут во время приближающегося сезонного подъема спроса.

Еще одним фактором, побуждающим производителей безымянных планшетов переключаться на другую продукцию, является давление со стороны смартфонов с большими экранами. Кроме того, сказывается подъем цен на некоторые компоненты — жидкокристаллические панели и микросхемы памяти. В качестве примеров того, что будут выпускать компании, покидающие рынок планшетов, источник называет портативные АС, устройства носимой и автомобильной электроники.

По данным Digitimes Research, в первую тройку производителей планшетов по итогам года войдут компании Apple, Samsung Electronics и Amazon.