Компания BOE стала первым китайским производителем гибких панелей OLED

В 2019 году должна войти в строй вторая фабрика BOE, рассчитанная на подложки 6-Gen. Ее производительность тоже равна 45 000 подложек в месяц. Стоимость проекта оценивается 6,87 млрд долларов.

В дополнение к панелям размером 5,5 дюйма, в ноябре производитель рассчитывает начать выпуск панелей размером 5,99 дюйма. Панели будет выпускать фабрика B7, работающая с подложками 6G. Первое время объем выпуска будет невелик — около 10 000 панелей в месяц, но после выхода на проектную мощность это предприятие сможет ежегодно выпускать примерно 90 млн панелей для смартфонов (45 000 подложек в месяц).

По сообщению ET News, компания BOE готова начать отгрузку гибких панелей OLED. Это делает BOE первым китайским производителем, освоившим серийный выпуск указанной продукции. Панели размером 5,5 дюйма по диагонали будет получать компания Huawei, которая рассчитывает использовать их в смартфонах.

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