Представлен полнокадровый объектив с автофокусом Samyang AF 35mm F1.4 FE

Продажи Samyang AF 35mm F1.4 FE должны начаться в ноябре по рекомендованной цене 599 фунтов стерлингов.

К достоинствам нового объектива производитель относит высокую светосилу, резкость по всему кадру и линейный ультразвуковой привод, обеспечивающий тихую и быструю фокусировку.

На сайте компании Samyang опубликовано сообщение о выпуске объектива AF 35mm F1.4 FE. Этот полнокадровый объектив, оснащенный приводом автоматической фокусировки, предназначен для беззеркальных камер с креплением Sony E.

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