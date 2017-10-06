Показать все

Карты памяти SanDisk Automotive SD и Industrial XI SD рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне температур от -40ºC до 85ºC

Ctrl

Теги: SanDisk

Источник: Anandtech

1174

Компания SanDisk представила карты памяти, рассчитанные на эксплуатацию в диапазоне температур от -40ºC до 85ºC. Они называются Automotive SD и предназначены, как можно понять по названию, для использования в автомобильной электронике. Карты выпускаются объемом 8, 16, 32 и 64 ГБ. Их ресурс производитель не приводит.

Новые карты памяти SanDisk соответствуют стандарту SDA 3.0 и поддерживают интерфейс UHS-I

Одновременно представлены карты памяти Industrial SD объемом от 8 до 64 ГБ, карты Industrial microSD объемом от 8 до 128 ГБ и карты Industrial XI SD объемом от 8 до 64 ГБ. Ресурс всех перечисленных носителей указан равным 192 TWB (вероятно, значение приведено для карт объемом 64 ГБ).

Карты памяти Industrial SD и microSD гарантированно сохраняют работоспособность при температуре от -25ºC до 85ºC, а Industrial XI SD — при температуре от -40ºC до 85ºC.

Скорость чтения во всех случаях достигает 80 МБ/с, чтения — 50 МБ/с. Карты соответствуют стандарту SDA 3.0 и поддерживают интерфейс UHS-I. В дополнение к маркировке UHS-I, они имеют маркировку Speed Class 10 и U1.

Уже доступны ознакомительные образцы. Серийные поставки начнутся этой осенью.

6 октября 2017 Г.

18:48

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Китайские регуляторы разрешили HP купить бизнес Samsung по выпуску принтеров, но наложили некоторые ограничения: Сумма сделки — 1,1 млрд долларов

Japan Display делает ставку на OLED, пытаясь укрепить финансовое положение: В Japan Display планируют изготавливать панели с использованием усовершенствованной технологии вакуумного осаждения

Карты памяти SanDisk Automotive SD и Industrial XI SD рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне температур от -40ºC до 85ºC: Новые карты памяти SanDisk соответствуют стандарту SDA 3.0 и поддерживают интерфейс UHS-I1

Oppo F5 первым среди смартфонов производителя получит дисплей 18:9: Oppo F5 оснастят экраном разрешением 2160 х 1080 пикселей7

Продажи кроссовок Adidas, изготавливаемых на роботизированной фабрике Speedfactory, начнутся 19 октября: Первая модель предназначена для Лондона17

Airbus подтверждает намерение в будущем году приступить к летным испытаниям воздушного такси CityAirbus: Четырехместный аппарат будет беспилотным 48

Google не собирается закрывать Android Wear. Раздел переехал на Amazon: Часы Android Wear исчезли из Google Store, так как произведены не поисковым гигантом4

Владельцы Google Pixel 2 смогут загружать фото и видео в Google Photos без потери качества до конца 2020 года: Сегодня активные пользователи смартфонов редко пользуются ими больше 2-3 лет, так что это ограничение мало кто почувствует1

iOS 11.1 принесет на iPhone и iPad огромное количество новых emoji: Дата выхода финальной версии iOS 11.1 пока не сообщается47

Оказалось, что в основе умной камеры Google Clip лежит процессор Movidius Myriad 2: Google Clip основана на процессоре Movidius Myriad 21

Lenovo представила юбилейный ноутбук ThinkPad Anniversary Edition 25 стоимостью $1899: Аккумулятора емкостью 48 Вт•ч хватает почти на 14 часов работы33

Персональный помощник Huawei может называться U: Под буквой U может скрываться английское местоимение You8

OnePlus существенно обошла Apple в сегменте премиальных смартфонов Индии. Но лишь в онлайн-продажах: OnePlus — лидер премиального рынка смартфонов Индии в онлайн-продажах

Huawei ожидает более чем 100-процентный рост потребительского бизнеса в Индии по итогам года: Huawei огромными темпами наращивает продажи в Индии

Смартфон BlackBerry Motion будет защищён от воды и получит ёмкий аккумулятор: BlackBerry Motion оснастят кнопкой под дисплеем

Первый смартфон Samsung со сгибающимся дисплеем может выйти тиражом всего 100 тыс. единиц только в Корее: Возможно, появление устройства на мировом рынке состоится только в 2019 году24

Подводный бокс Nauticam NA-D850 предназначен для камеры Nikon D850: Поставки боксов Nauticam NA-D850 должны начаться 16 октября1

Выход качественной продукции на производстве iPhone X упал ниже 10%, первый миллион устройств могут выпустить в декабре: Основными проблемными компонентами iPhone X являются новый дисплей OLED и фронтальная 3D-камера89

Проблема с отключением умных часов Apple Watch Series 3 от сети оператора устранена: Соответствующее обновление за версией watchOS 4.0.1 было выпущено на этой неделе8

Asus перераспределит заказы на ноутбуки между своими производственными партнёрами: Asus уменьшит заказы на ноутбуки у BYD и Wistron, передав больше заказов Pegatron и Quanta Computer

Смартфон Nokia 8 можно поцарапать, но его не так просто согнуть: Нагрев временно выводит из строя жидкокристаллический экран Nokia 8, но его работоспособность восстанавливается после остывания7

HP не будет развивать линейку корпоративных смартфонов Elite, так как Microsoft отказалась и от этого направления Windows 10 Mobile: Windows 10 Mobile прекратит своё существование даже в корпоративном сегменте11

Рынок облачной инфраструктуры вырос на четверть, но лидеры показали спад продаж: Рынок облачной инфраструктуры вырос до 12,3 млрд долларов

Смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL можно заряжать еще быстрее, чем при помощи комплектного ЗУ: Google Pixel 2 и Pixel 2 XL поддерживают 27-ваттную быструю зарядку 5

Бета-версия браузера Microsoft Edge стала доступна на iOS и Android : Пока не добавлена поддержка стилусов и помощника Cortana18

Huawei Mate 10 получит аккумулятор емкостью 4000 мА•ч: Анонс Huawei Mate 10 ожидается 16 октября2

Монитор EIZO FlexScan EV2785 оснащен экраном разрешением 4К и портом USB-C: EIZO FlexScan EV2785 получил матрицу IPS, встроенные стереодинамики и концентратор USB на два порта7

Гарнитура виртуальной реальности Google Daydream View получила новые линзы и подорожала: Google Daydream View теперь стоит $1002

HP перевела свой ультратонкий ноутбук Spectre на процессоры Intel Core восьмого поколения: HP Spectre теперь оснащается CPU Intel Kabe Lake Refresh24

Процессор Intel Core i7-8700K разогнали до 7,4 ГГц: Intel Core i7-8700K можно разогнать свыше 7 ГГц с использованием жидкого азота8

997
1318

iXBT TV

  • Обзор 15-дюймового игрового ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K с 4K-экраном

  • Ракета вместо самолета, умные AC Amazon, робот-мяч

  • Обзор парогенератора MIE Stiro Pro для глажки, отпаривания и уборки дома

  • Обзор изогнутого 37,5-дюймового IPS-монитора Acer XR382CQK с соотношением сторон 21:9

  • Обзор робота-полотера Everybot RS500

  • Гарнитура 8K VR, беспроводная революция, Яндекс в каждое авто

  • Обзор SSD-накопителя Plextor M8SeY с протоколом NVMe, но на базе TLC-памяти

  • Обзор кухонных весов Unit UBS-2155

  • Обзор беззеркальной среднеформатной камеры со сменной оптикой Hasselblad X1D

  • Обзор дегидратора Gochu D-310 с возможностью одновременной сушки разных продуктов

  • Обзор цветного МФУ Xerox VersaLink C7030 формата A3

  • Обзор аккумуляторного секатора Stihl HSA 25 со сменными ножами

1212

Теги

Календарь

октябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017