Карты памяти SanDisk Automotive SD и Industrial XI SD рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне температур от -40ºC до 85ºC

Компания SanDisk представила карты памяти, рассчитанные на эксплуатацию в диапазоне температур от -40ºC до 85ºC. Они называются Automotive SD и предназначены, как можно понять по названию, для использования в автомобильной электронике. Карты выпускаются объемом 8, 16, 32 и 64 ГБ. Их ресурс производитель не приводит.

Одновременно представлены карты памяти Industrial SD объемом от 8 до 64 ГБ, карты Industrial microSD объемом от 8 до 128 ГБ и карты Industrial XI SD объемом от 8 до 64 ГБ. Ресурс всех перечисленных носителей указан равным 192 TWB (вероятно, значение приведено для карт объемом 64 ГБ).

Карты памяти Industrial SD и microSD гарантированно сохраняют работоспособность при температуре от -25ºC до 85ºC, а Industrial XI SD — при температуре от -40ºC до 85ºC.

Скорость чтения во всех случаях достигает 80 МБ/с, чтения — 50 МБ/с. Карты соответствуют стандарту SDA 3.0 и поддерживают интерфейс UHS-I. В дополнение к маркировке UHS-I, они имеют маркировку Speed Class 10 и U1.

Уже доступны ознакомительные образцы. Серийные поставки начнутся этой осенью.