Japan Display делает ставку на OLED, пытаясь укрепить финансовое положение

Компания Japan Display, выпускающая жидкокристаллические панели, испытывает трудности в связи с переходом отрасли на панели OLED. Восстановление своего финансового положения в Japan Display связывают... с освоением выпуска OLED.

Производитель планирует существенные вложения в освоение выпуска новой продукции, рассчитывая на помощь со стороны. План действий должен быть готов весной будущего года.

Японский производитель рассчитывает начать серийный выпуск панелей OLED в 2019 году. Это будут панели небольшого размера, предназначенные для смартфонов. Компания JOLED, в свое время созданная участниками Japan Display, тоже ориентируется на выпуск панелей OLED, но среднего и большого размера. Они будут предназначены для промышленного оборудования и телевизоров. Как известно, JOLED планирует использовать технологию струйной печати. Сейчас компания ищет средства на освоение этой технологии.

В компании Japan Display планируют изготавливать панели с использованием усовершенствованной технологии вакуумного осаждения. Предполагается, что так Japan Display и JOLED смогут охватить более широкий круг заказчиков.

По данным источника, компания Japan Display уже ищет партнера, который согласился бы принять участие в финансировании проекта стоимостью 1,77 млрд долларов в обмен на доступ к технологии. В числе наиболее вероятных кандидатов названы компании BOE Technology Group и Shenzhen China Star Optoelectronics.