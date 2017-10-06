Asus перераспределит заказы на ноутбуки между своими производственными партнёрами

Согласно данным ресурса DigiTimes, компания Asus намерена перераспределить заказы на ноутбуки между своими производственными партнёрами.
Если точнее, то Asus снизит объёмы заказов у BYD и Wistron, передав больше заказов Pegatron и Quanta Computer. Это будет сделано для того, чтобы улучшить качество продукции и уменьшить время её выхода на рынок. Также сообщается, что с первыми двумя партнёрами сотрудничество у Asus вышло не беспроблемным, хотя деталей источник не приводит.
Также не исключено, что Asus привлечёт к сотрудничеству китайские компании, которые предложат низкие цены, но Asus будет встречаться с каждым потенциальным партнёром для оценки их возможностей.
По данным источника, в текущем году продажи ноутбуков вырастут на 4,6% и продолжат расти в следующем году, что будет обусловлено тенденцией к замещению в корпоративном сегменте.