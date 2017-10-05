Робот-смартфон Sharp RoBoHoN стал дешевле, но он по-прежнему слишком дорог

Весной прошлого года Sharp представила необычный робот-смартфон RoBoHoN, который получил проектор, небольшой дисплей, устаревшую SoC Snapdragon 400, а также способность воспринимать голосовые команды, отвечать на них, ходить и даже танцевать.

И всё бы хорошо, только вот это чудо японцы оценили в 1800 долларов! Это весьма недёшево даже для рынка домашних роботов-игрушек, не говоря уже о смартфоне с крайне посредственными параметрами.

Спустя полтора года Sharp решила выпустить RoBoHoN подешевле. Новая версия предлагается «всего» за 1230 долларов, а разница заключается в отсутствии у неё модема сотовой связи. Точнее, он попросту отключен, так как удалить его из однокристальной системы невозможно.

В остальном отличий нет. Тут всё та же древняя платформа, та же стара ОС Android 5.0, но и тот же набор способностей. Разве что теперь роботу нужно подключение к Wi-Fi. К сожалению, источник не располагает данными о продажах за прошедшие полтора года.