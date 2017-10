Голосовой помощник Alexa позволяет частично управлять автомобилями Nissan

Компания Nissan добавила частичную поддержку голосового помощника Alexa в свои новые автомобили, которые выпускаются с прошлого года.

При помощи Alexa вы сможете удаленно разблокировать или заблокировать двери, завести или заглушить двигатель, включить или отключить освещение и подать сигнал.

Поддерживается голосовое управления, вам нужно для начала попросить Alexa подключиться к своему автомобилю (Alexa, Connect to my Altima with NissanConnect Services), после чего дать соответствующую команду, например, Alexa, I want you to unlock the doors of my Maxima with NissanConnect Services или Alexa, Tell NissanConnect Services to start my Altima.

Перечень совместимых машин:

Nissan Altima (2016-17)

Nissan Maxima (2016-17)

Nissan Murano (2017)

Nissan Pathfinder (2017-18)

Nissan Rogue (2016, 2017)

Nissan Rogue Sport (2017)

Nissan Sentra (2016-17)

Nissan TITAN (2017)

Nissan TITAN XD (2016-17)

Nissan GT-R (2017)

Nissan Armada (2018)

Напомним, автомобили BMW получат поддержку Amazon Alexa в следующем году, однако владельцы машин немецкого производителя также смогут управлять воспроизведением музыки, совершать звонки, отправлять сообщения, задавать маршрут движения и так далее.