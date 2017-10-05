Голосовой помощник Alexa позволяет частично управлять автомобилями Nissan

Компания Nissan добавила частичную поддержку голосового помощника Alexa в свои новые автомобили, которые выпускаются с прошлого года.
При помощи Alexa вы сможете удаленно разблокировать или заблокировать двери, завести или заглушить двигатель, включить или отключить освещение и подать сигнал.
Поддерживается голосовое управления, вам нужно для начала попросить Alexa подключиться к своему автомобилю (Alexa, Connect to my Altima with NissanConnect Services), после чего дать соответствующую команду, например, Alexa, I want you to unlock the doors of my Maxima with NissanConnect Services или Alexa, Tell NissanConnect Services to start my Altima.
Перечень совместимых машин:
- Nissan Altima (2016-17)
- Nissan Maxima (2016-17)
- Nissan Murano (2017)
- Nissan Pathfinder (2017-18)
- Nissan Rogue (2016, 2017)
- Nissan Rogue Sport (2017)
- Nissan Sentra (2016-17)
- Nissan TITAN (2017)
- Nissan TITAN XD (2016-17)
- Nissan GT-R (2017)
- Nissan Armada (2018)
Напомним, автомобили BMW получат поддержку Amazon Alexa в следующем году, однако владельцы машин немецкого производителя также смогут управлять воспроизведением музыки, совершать звонки, отправлять сообщения, задавать маршрут движения и так далее.