Google Pixel Buds — умные беспроводные наушники, способные выступать в роли переводчика

Компания Google, как известно, лишила новые смартфоны Pixel разъёма для наушников. Понимая, что нужно при этом предложить альтернативу, поисковый гигант анонсировал свои беспроводные наушники Pixel Buds.

Вопреки трендам, это не полностью беспроводные наушники. Автономность заявлена на уровне пяти часов, а комплектный футляр увеличивает её до 24 часов.

Новинка получила поддержку голосового помощника Assistant, а также одну уникальную функцию. Речь об интеграции переводчика Google Translate.

Работает это достаточно просто. Для начала нужно соответствующей фразой попросить Assistant «помочь говорить по-итальянски» (или на каком-то ином языке). После этого произнесённые пользователем фразы будут автоматически переводиться на выбранный язык и транслироваться из динамика сопряжённого смартфона. Ответные фразы на незнакомом для пользователя языке будут переводиться обратно и звучать уже в наушниках. Конечно, возможности в данном случае ограничены сугубо способностями переводчика Google, однако в случае того же английского всё должно работать вполне неплохо уже сейчас. К сожалению, эта функция работает только в случае сопряжения с Pixel 2 и Pixel 2 XL.

Для использования в качестве наушников будет достаточно любого смартфона с Android 5.0, iOS 10 и более свежих версий. Купить новинку можно будет в ноябре по цене 160 долларов.