Представлено семейство массивов светодиодов Cree XLamp CMA : Новые массивы светодиодов Cree XLamp CMA демонстрируют лучшие в отрасли показатели светового потока, эффективности и надежности

Представлены смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL: Google Pixel 2 и Pixel 2 XL отличаются формата экранов

Умная акустическая система Google Home Max оценена в 400 долларов: Умная АС Google Home Max будет конкурировать с Apple HomePod

Asus ROG Strix B350-I Gaming – материнская плата типоразмера Mini-ITX с процессорным гнездом AM4: Asus ROG Strix B350-I Gaming оценена в $230

Представлен домашний голосовой помощник Google Home Mini стоимостью всего 50 долларов: Google Home Mini по возможностям мало отличается от старшего устройства

SoftBank вложит в Uber до 10 млрд долларов: Uber продаст 22% своих акций за 8-10 млрд долларов

C плюшевым мишкой Parker the Bear компания Apple предлагает играть посредством дополненной реальности: Apple является эксклюзивным продавцом плюшевого мишки Parker the Bear

К 2021 году количество пользователей дополненной реальности будет в 30 раз превышать количество пользователей виртуальной: Дополненная реальность будет развиваться гораздо быстрее виртуальной

C процессора Intel Core i7-8700K сняли крышку: Площадь кристалла Intel Core i7-8700K больше площади кристалла Intel Core i7-7700K

Еврокомиссия судится с Ирландией из-за того, что она не взыскала с Apple 13 млрд евро налогов: Пока с Apple не удалось получить ни цента

Кодер в защищенном исполнении EIZO Tyton VS2X поддерживает H.265 (HEVC) и H.264: Степень защиты устройства — IP67

Расходы на рынке IT по итогам текущего года достигнут 3,5 трлн долларов: Аналитики Gartner оценили рынок IT

Опубликована бета-версия Android Wear на основе Android 8.0 Oreo : Окончательная версия, скорее всего, будет носить номер из ряда Android Wear 2.X

У новых смартфонов Google Pixel появится функция Motion Photo, аналогичная Live Photo на iOS: У смартфонов Google появится свой вариант Live Photo

LG работает над однокристальными системами Kromax и Epic, которые будут производиться компанией Intel : LG снова попробует себя в качестве разработчика однокристальных систем

Процессоры Intel Coffee Lake могут оказаться в дефиците до конца года: Процессоры Intel Coffee Lake, возможно, будут в дефиците

DelivAir использует дронов для доставки не по адресу, а по текущему местоположению адресата: Для навигации используется GPS и сигналы смартфона

Цыгане теперь торгуют поддельными биткойнами: Судя по фотографиям, мужчина приобрел сувенирные биткойны, которые в Китае продаются по цене от 10 центов за штуку

iOS 11 установлена на 35% совместимых устройств : Год назад за две недели iOS 10 установили 48,16% пользователей

Samsung Galaxy Note8 стал первым смартфоном, который получил 100 баллов в фототесте DxOMark: Редакторы DxOMark уже отметили, что 100 баллов в их тесте — это не предел

Обновление iOS 11.0.2 устранило проблему с громкоговорителем iPhone 8: Размер обновления составляет около 290 МБ

Компания Western Digital представила первый в мире HDD объемом 14 ТБ — HGST Ultrastar Hs14 : Накопители Ultrastar Hs14 уже доступны некоторым партнерам Western Digital

На самом деле в 2013 году были взломаны все 3 млрд аккаунтов Yahoo, а не 1 млрд, как сообщалось ранее: Напомним, компания Verizon является новым владельцем Yahoo

Наушники Bowers & Wilkins PX оснащены адаптивной системой активного шумоподавления: Специальный датчик останавливает воспроизведение, когда пользователь снимает наушники Bowers & Wilkins PX

Новые изображения позволяют сравнить дизайн и габариты Huawei Mate 10 Pro и Mate 9: В целом производитель сохранил концепцию дизайна задней панели

Опубликованы первые изображения АС Google Home Mini, которая поступит в продажу 19 октября по цене $49: Диаметр колонки составит всего 11,5 см,

Представлены графические решения серии AMD Embedded Radeon E9170 : Графический процессор, служащий основой AMD Embedded Radeon E9173, изготавливается по нормам 14 нм

Гарнитура смешанной реальности Samsung HMD Odyssey действительно оказалась лучше аналогов: Samsung HMD Odyssey оценена в $500

Планшет iPad с дизайном iPhone X выйдет не раньше третьего квартала 2018: Источник является сотрудником тайваньской фабрики, на которой производятся различные продукты Apple

По прогнозу IDC, продажи программно-определяемых хранилищ данных в 2021 году приблизятся к 16,2 млрд долларов: Технология SDS востребована, поскольку она лучше соответствует потребностям центров обработки данных следующего поколения, чем старая инфраструктура хранения

Представлен спасательный робот-гуманоид Honda E2-DR : Входящая в комплект аккумуляторная батарея емкостью 1000 Вт•ч позволяет роботу выполнять свою работу в течение полутора часов

Китайцы предпочитают смартфоны Huawei устройствам Apple: За последний год Huawei приблизилась к своей цели стать самым успешным производителем смартфонов

ZTE готовит к выпуску пару смартфонов среднего уровня с аккумуляторами большой емкости: Новинки именуются ZTE A0616 и ZTE A0622

Несмотря на разногласия внутри компании Waymo планирует запустить сервис беспилотного такси уже в этом месяце: Руководство Google хотело запустить сервис беспилотных перевозок еще в 2016 году

Мобильный ПК Google Pixelbook получит дисплей с соотношением сторон 3:2 и CPU Intel Core i5: Мобильный ПК Google Pixelbook будет основан на CPU Intel