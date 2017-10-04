Умная акустическая система Google Home Max оценена в 400 долларов

К слову, при покупке Home Max пользователь получит годовую подписку на сервис YouTube Red.

Правда, Home Max будет даже дороже: 400 долларов. Купить, как и решение Apple, можно будет в декабре. Конечно, заочно говорить о сравнении с HomePod по качеству звука совершенно бессмысленно, но Google указала, что внутри Home Max разместились два вуфера диаметром 114 мм и пара 18-миллиметровых твиттеров.

В отличие от Home и Home Mini данное устройство уже позиционируется в качестве умной акустической системы, а не просто голосового помощника. Home Max должна обеспечивать ощутимо лучшее качество звука и явно будет конкурировать с Apple HomePod.

Кроме малыша Home Mini компания Google представила ещё одно устройство этого семейства. Оно называется Home Max, из чего ясно, что новинка крупнее своих собратьев.

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