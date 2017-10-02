Первые покупатели умных часов Fitbit Ionic жалуются на различные проблемы

Первые полноценные умные часы Fitbit были представлены в конце августа. Модель Ionic оценивается в 300 долларов и недавно поступила в продажу.

Соответственно, многие уже получили свои часы и в Сети начали появляться жалобы на новинку. Пользователи сталкиваются с проблемами синхронизации часов со смартфонами, а также проблемами с музыкальным проигрывателем.

Кроме того, есть какие-то проблемы с работой со смартфонами Apple, функционирующими под управлением iOS 11, однако тут подробностей источник не приводит. В целом пока неясно, насколько массовый характер носят те или иные проблемы.

Именно Ionic является для Fitbit крайне важным продуктом, так как продажи трекеров активности компании падают очень серьёзными темпами, да и в целом потребители постепенно перебираются именно на умные часы, а другой модели у этого производителя пока нет. То есть для Fitbit крайне важно, чтобы часы Ionic оказалась как минимум не провальными.