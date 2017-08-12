Ирландия и Apple почти договорились о 15 млрд евро

Ирландия и Apple близки к заключению соглашения, которое защитит правительство Ирландии от любых потерь, связанных с тем, что оно согласилось хранить средства, принадлежащие производителю iPhone, на время спора с антимонопольными регуляторами Евросоюза. Об этом источнику сообщили два информатора, которые знакомы с ситуацией.
Напомним, год назад Еврокомиссия потребовала от Ирландии взыскать с Apple недоплаченные налоги. Это решение стало итогом расследования, начатого в 2014 году.
В сентябре прошлого года Ирландский парламент одобрил решение правительства о подаче апелляции. Указанная выше сумма будет храниться в Ирландии до востребования стороной, в пользу которой будет принято окончательное решение суда.
Ожидается, что договоренность между Ирландией и Apple будет подписана в течение ближайших недель. Сумма, которую получает на хранение Ирландия, с учетом процентов, приближается к 15 млрд евро. Рассмотрение апелляции может занять до пяти лет.