Производитель уверяет, что не забросил фотосистему Nikon 1

Компания Nikon уже очень давно не выпускала новые модели беззеркальных камер системы Nikon 1. Хотя о прекращении ее развития официально заявлено не было, несложно понять, что первую попытку японского производителя выйти на рынок беззеркальных камер решено придать забвению.

Немецкий сайт Digitalkamera.de, выпускающий руководства для камер в электронной форме, постоянно исследует рынок, чтобы знать в доступности тех или иных моделей. По его сведениям, камеры Nikon 1 AW и 1 V3 уже невозможно купить, а продажи Nikon 1 J5, хоть и продолжаются, но закончатся после исчерпания складских запасов.

Источник обратился к производителю за комментарием. Производитель заверил, что «продолжает выпускать продавать продукцию линейки Nikon 1». В то же время, он не стал отвечать на вопрос о разработке новой беззеркальной системы.