В следующем году автомобильная промышленность может начать использовать дисплеи Mini LED

Эксперты считают, что во второй половине следующего года в автомобильной промышленности могут начать использоваться дисплеи диагональю 10-13 дюймов, которые будут изготовлены по технологии Mini LED.

Технология Mini LED является предшественником Micro LED, размер светодиодов колеблется в диапазоне 100-200 мк. Источники добавляют, что массовая коммерциализация технологии ожидается в ближайшие два года.

Также ожидается, что в автомобильной индустрии средняя диагональ информационного дисплея увеличится с 5 до 8-10 дюймов, при этом они будут потреблять меньше энергии и иметь различную форму.

В первом квартале этого года было отгружено 36 млн дисплеев для автомобилей, рост поставок составил 11,3%. Лидером данного рынка является Japan Display, следом идут Innolux, Tianma Micro-electronics и BOE Technology.