За минувший квартал Logitech удалось выручить 530 млн долларов

На финансовом календаре Logitech недавно завершился первый квартал 2018 года. По этому случаю производитель опубликовал соответствующий отчет.
За минувший квартал выручка Logitech составила 530 млн долларов, что на 10% больше показателя за первый квартал 2017 финансового года, когда выручка была равна 480 млн долларов. Если учесть изменение курса валют, рост оказывается равным 13%.
Операционная прибыль выросла на 22% — с 26 до 31 млн долларов. Расчет не по методике GAAP дает значение 43 млн долларов. Для сравнения: год назад операционная прибыль не по GAAP была равна 38 млн долларов, то есть рост составил 14%.
Опираясь на успешные итоги квартала, производитель повысил прогноз роста дохода в текущем финансовом году до 10-12%.