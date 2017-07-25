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За минувший квартал Logitech удалось выручить 530 млн долларов

Теги: Logitech

Источник: Logitech

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На финансовом календаре Logitech недавно завершился первый квартал 2018 года. По этому случаю производитель опубликовал соответствующий отчет.

За минувший квартал выручка Logitech составила 530 млн долларов, что на 10% больше показателя за первый квартал 2017 финансового года, когда выручка была равна 480 млн долларов. Если учесть изменение курса валют, рост оказывается равным 13%.

Операционная прибыль за год выросла на 22%

Операционная прибыль выросла на 22% — с 26 до 31 млн долларов. Расчет не по методике GAAP дает значение 43 млн долларов. Для сравнения: год назад операционная прибыль не по GAAP была равна 38 млн долларов, то есть рост составил 14%.

Опираясь на успешные итоги квартала, производитель повысил прогноз роста дохода в текущем финансовом году до 10-12%.

25 июля 2017

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