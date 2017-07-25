Нехватка компонентов подорвет поставки ПК в этом полугодии

По сообщению источника, ссылающегося на представителей цепочки поставок, в текущем полугодии ожидается сокращение поставок персональных компьютеров в связи с нехваткой некоторых компонентов. Однако в этих условиях поставщики памяти и жидкокристаллических панелей могут улучшить свои показатели, поскольку недостаточный объем выпуска компонентов влечет за собой рост цен.
Дефицит связан с выпуском в этом полугодии новых моделей смартфонов ведущими производителями, включая компании Samsung Electronics, Apple и LG Electronics. Их примеру последуют другие производители, стараясь предложить близкие по аппаратным возможностям модели, которые помогут им удержать спрос. Некоторые компании уже заказывают компоненты с запасом, стремясь гарантировать себе бесперебойные поставки. Следствием этого является рост цен.