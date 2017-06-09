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Сотрудники Apple арестованы в Китае за продажу личных данных клиентов
Китайские правоохранительные органы подтвердили, что они выявили «масштабную незаконную деятельность сотрудников Apple, которые продавали персональные данные пользователей компьютеров и телефонов».
В четырех регионах страны было в общей сложности задержано 22 человека, 20 из которых — сотрудники Apple, использовавшие внутреннюю компьютерную систему компании для получения имен пользователей, телефонов, идентификаторов Apple ID и других данных. Собранные данные злоумышленники продавали. Их общий заработок составил 7,36 млн долларов.
Источник уточняет, что действия сотрудников Apple были их собственной инициативой, идущей вразрез с правилами Apple, касающимися защиты конфиденциальности клиентов.
Источник: Patently Apple
13:28 09.06.2017 Accent
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