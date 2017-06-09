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Apple может начать использовать дисплеи micro-LED в носимых электронных устройствах уже в будущем году
Компания Apple планирует использовать дисплеи micro-LED в носимых электронных устройствах. Первое такое устройство может появиться на рынке уже в 2018 году. Об этом сообщает источник со ссылкой на неназванных представителей отрасли.
Считается, что освоение технологии micro-LED позволит Apple уменьшить зависимость от Samsung Electronics — единственного поставщика изогнутых дисплеев OLED для смартфонов iPhone 8, которые будут представлены осенью. Кроме того, Samsung уже подписала договор с Apple на поставку дисплеев OLED для iPhone 9.
Обычно Apple старается закупать компоненты у нескольких поставщиков, но в данном случае у компании не было выбора.
Информатор источника назвал Apple единственной компанией, которая готова начать внедрение micro-LED, невзирая на незрелость технологии. Высокая стоимость, обусловленная низким процентом выхода годной продукции, смогла бы отпугнуть другого заказчика, но Apple устраивают и дорогие компоненты.
Впрочем, надеяться на появление дисплеев micro-LED в смартфонах пока все равно рано — слишком много нерешенных технических проблем. В то же время именно смартфоны обеспечивают более 60% дохода Apple.
Источник: Nikkei
13:08 09.06.2017 Accent
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