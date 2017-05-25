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Главная » Новости » 2017 » 05 » 25 25 мая 2017

Опубликованы примеры портретных снимков, сделанных на камеру Oppo R11

Недавно мы узнали все характеристики смартфонов Oppo R11 и R11 Plus, которые по сути будут отличаться только габаритами. Разве что младшая модель получит меньше ОЗУ, зато платформа, флэш-память и камеры будут одинаковыми.

Опубликованы примеры портретных снимков, сделанных на камеру Oppo R11

Теперь же производитель опубликовал несколько примеров портретных снимков, сделанных на камеру Oppo R11. Напомним, смартфон оснащен сдвоенной камерой, которая позволяет создавать эффект боке.

Опубликованы примеры портретных снимков, сделанных на камеру Oppo R11

Стоит добавить, что производитель позиционирует Oppo R11 как идеальный смартфон для создания подобных снимков.

Опубликованы примеры портретных снимков, сделанных на камеру Oppo R11

Напомним, основная камера оснащена модулями разрешением 16 и 20 Мп, фронтальная является 20-мегапиксельной.

Опубликованы примеры портретных снимков, сделанных на камеру Oppo R11

Анонс смартфона ожидается в ближайшее время.

Источник: Gizchina

09:19 25.05.2017
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