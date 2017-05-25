|
Опубликованы примеры портретных снимков, сделанных на камеру Oppo R11
Недавно мы узнали все характеристики смартфонов Oppo R11 и R11 Plus, которые по сути будут отличаться только габаритами. Разве что младшая модель получит меньше ОЗУ, зато платформа, флэш-память и камеры будут одинаковыми.
Теперь же производитель опубликовал несколько примеров портретных снимков, сделанных на камеру Oppo R11. Напомним, смартфон оснащен сдвоенной камерой, которая позволяет создавать эффект боке.
Стоит добавить, что производитель позиционирует Oppo R11 как идеальный смартфон для создания подобных снимков.
Напомним, основная камера оснащена модулями разрешением 16 и 20 Мп, фронтальная является 20-мегапиксельной.
Анонс смартфона ожидается в ближайшее время.
Источник: Gizchina
09:19 25.05.2017 Jin
Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки
|
ОПРОС Micromax
С какой периодичностью вы меняете смартфоны?
Подробная информация о викторине