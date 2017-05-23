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В MediaTek полагают, что популярность сервисов проката велосипедов обеспечит рост спроса на микросхемы для IoT
Китайский рынок проката велосипедов стремительно растет, что приведет к росту спроса и на микросхемы для интернета вещей. Такой точки зрения придерживаются в компании MediaTek, отмечая, что рост уже превысил первоначальные ожидания.
Ofo, Mobike, Bluegogo и другие китайские компании, предоставляющие услугу проката двухколесных друзей человека, используют для отслеживания местоположения велосипедов решения для IoT производства MediaTek.
Для компании MediaTek, специализирующейся на однокристальных системах для смартфонов, новое направление является хорошим способом диверсифицировать ассортимент. Другие перспективные направления — решения для умного дома и автомобилей. В компании надеются, что они помогут скомпенсировать уменьшение спроса на смартфоны на мировом рынке.
Источник: Digitimes
11:08 23.05.2017 Accent
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