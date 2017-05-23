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Уже в июне автопилот электромобилей Tesla станет работать значительно лучше

Система автоматического управления, реализованная в электромобилях Tesla, не всегда работает идеально. Даже глава компании Илон Маск (Elon Musk) признает, что в какие-то моменты нахождение в автомобиле, управляемом компьютерной системой, может быть не очень комфортным. Речь идет о том, что автопилот может совершать различные действия слишком резко.

Однако уже в июне будет выпущено очередное обновление прошивки для электромобилей Tesla Model S и Model X, выпущенных после октября 2016 года. Это обновление позволит системе автопилота работать значительно лучше. Во-первых, компьютер будет управлять автомобилем максимально плавно (Маск использовал фразу «гладко, как шелк»). Во-вторых, будет повышена и без того высокая надежность автопилота, чтобы предотвратить малейшую вероятность попадания электромобиля в ДТП.

Уже в июне автопилот электромобилей Tesla станет работать значительно лучше

Маск надеется, что грядущее обновление также добавит возможность автоматической перпендикулярной парковки.

Источник: Twitter

11:00 23.05.2017
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