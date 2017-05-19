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Qualcomm продемонстрировала работу технологии зарядки электромобиля в движении

Компания Qualcomm вчера продемонстрировала технологию динамической зарядки электромобиля (Dynamic Electric Vehicle Charging; DEVC), которая позволяет заряжать авто во время движения. Технология создана на основе разработок Qualcomm Halo и позволяет передавать до 20 кВт мощности.

Для демонстрации силами компании Vedecom был построен специальный 100-метровый трек. Qualcomm также показала возможность зарядки одновременно двух автомобилей, движущихся по такому участку.

Qualcomm показала технологию Dynamic Electric Vehicle Charging; DEVC

В рамках проекта, который назвали Fabric, Qualcomm передала систему DEVC компании Vedecom, чтобы та смогла продолжить испытания. В процессе тестирования будут оцениваться безопасность, эффективность, возможность идентификации автомобиля посредством этой технологии, согласование уровня мощности между передатчиком в треке и приёмником в авто и так далее.

Проект Fabric стартовал ещё в 2014 году и продлится до декабря текущего года. Его суммарная стоимость — 9 млн евро. О коммерциализации технологии пока ничего сказано не было.

Источник: Qualcomm

15:19 19.05.2017
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