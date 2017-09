USB ЦАП и дискретный наушниковый усилитель Schiit Jotunheim на базе dual mono AK4490

Американская компания Schiit Audio уже знакома нашим читателям. В этот раз мы рассмотрим ее интересный новый продукт Jotunheim — USB ЦАП на dual mono AK4490 и дискретный наушниковый усилитель. Название Йотунхейм происходит из скандинавской мифологии, дословно со старонорвежского означает «земля великанов». В Йотунхейме жили сказочные существа гигантского роста и невероятной силы. В сагах йотуны выступают антагонистами главных героев, Локи и Тора. Кстати, скандинавы полагали, что географически Йотунхейм расположен на севере европейской части России. После налаживания торговли с Русью, когда мифических великанов со сверхъестественными способностями обнаружено не было, местоположение Йотунхейма решено было перенести за Урал, по принципу «там уж точно никто не проверит». Jotunheim действительно довольно крупный представитель ЦАПов Schiit Audio, особенно если сравнивать его с недорогими моделями начального уровня, такими как Schiit Fulla 2. Один только вес Jotunheim 2,7 кг (против 200 г у Fulla 2) чего стоит. Сверхъестественные способности тут тоже присутствуют, если считать за них соотношение возможностей подключения, качества звука и доступной цены. Продукт получился оригинальным и очень интересным, американские инженеры хорошо постарались. Schiit Jotunheim — это настольный ЦАП, по цене тяготеющий к начальной ценовой категории, но с возможностями гораздо более высокого уровня. Он будет интересен для подключения к аппаратуре с балансными линейными XLR-разъемами или к балансным наушникам. Обычные наушники тоже поддерживаются, есть и RCA-входы, но в этом случае будет использоваться ровно половина электронной начинки. Вся суть устройства — в том, что внутри реализован полностью балансный дискретный тракт, нет преобразования в single ended на входе и обратно на выходе. На всем пути прохождения сигнала схема остается, что называется, true balanced. Главная гордость разработчиков — это модульная конструкция продукта. Пользователь может выбрать три варианта устройства: базовый (только режим аналоговых линейных входов и наушникового усилителя), в комплекте с платой фонокорректора или в комплекте с платой ЦАП dual mono AK4490. Мы будем рассматривать именно последний вариант «ЦАП + наушниковый усилитель», как самый массовый и востребованный. В отличие от более простого Fulla 2, здесь уже реализован UAC2-режим USB-контроллера 6631A. Это дает поддержку форматов до 32 бит 192 кГц, а для Windows имеется полноценный ASIO-драйвер. Единственное, чего нет, так это DSD. Производитель коротко поясняет: в формате DSD слишком мало записей, а тех из них, что было бы интересно послушать, существует примерно ноль. Технические характеристики Schiit Jotunheim Диапазон рабочих частот 20 Гц — 20 кГц

(0,1 дБ, 2 Гц — 700 кГц, −3 дБ) К Г <0,001% IMD <0,0015%, CCIR Сигнал/шум 109 дБА Разделение каналов >70 дБ, 20 Гц — 20 кГц Импеданс <0,1 Ом Усиление (гейн) от 6 до 14 дБ, переключатель на передней панели Максимальная мощность при импедансе нагрузки (балансное подключение) 16 Ом: 7500 мВт RMS /канал

32 Ом: 5000 мВт RMS /канал

50 Ом: 3000 мВт RMS /канал

300 Ом: 900 мВт RMS /канал

600 Ом: 500 мВт RMS /канал Максимальная мощность при импедансе нагрузки (небалансное подключение) 16 Ом: 2500 мВт RMS /канал

32 Ом: 1500 мВт RMS /канал

50 Ом: 800 мВт RMS /канал

300 Ом: 350 мВт RMS /канал

600 Ом: 175 мВт RMS /канал Входы балансные XLR

небалансные RCA

вход USB 2.0 DAC или RCA с фонокорректором Выходы наушниковый балансный 4-контактный XLR

наушниковый небалансный TRS

линейный балансный XLR

линейный небалансный RCA Характеристики ЦАПа USB-контроллер: C-Media CM6631A

ЦАП: AK4490 Диапазон рабочих частот: 20 Гц—20 кГц (±0,1 дБ, 2 Гц—100 кГц, −3 дБ)

Максимальная амплитуда выходного сигнала: 2,0 В RMS

К Г : <0,0015%, 20 Гц—20 кГц

: <0,0015%, 20 Гц—20 кГц IMD: <0,002%, CCIR

Сигнал/шум: >106 дБ Габариты 229×152×51 мм Вес 2,7 кг Цена в России 47 990 Страничка Schiit Jotunheim на официальном русскоязычном сайте 5 Вт на нагрузке 32 Ом — заслуга дискретной схемы и встроенного мощного линейного БП. Зачем нужна такая мощность? В основном это требуется для низкочувствительных наушников. Заявленный импеданс наушникового усилителя — <0,1 Ом, то есть практически 0. Что это означает и почему это важно? Нагрузка, особенно низкоомная, должна быть хорошо задемпфирована электрически, тогда мембрана не будет бесконтрольно гулять на частотах механических резонансов. С правильным усилителем может показаться. что баса субъективно стало меньше, но на самом деле он становится более собранным. И это будет правильная ровная АЧХ, если измерить микрофоном. Сравнить можно с любым усилителем с высоким выходным импедансом и какими-нибудь капризными наушниками. Наибольшие проблемы будут с арматурными излучателями: это и искривление АЧХ до 12 дБ на СЧ, и рост искажений. Но и с высокоомными HD600 также можно получить нежелательный подъем на НЧ и рост искажений. Существует теория, что для высокоомных наушников нужен особый высокоомный выход усилителя. Технических предпосылок к этому нет. Скорее всего, такая точка зрения появилась от стечения обстоятельств, когда искривление АЧХ от усилителя пошло наушникам на пользу. Но тут лучше просто избегать использовать странную аппаратуру, под которую нужно что-то подбирать для компенсации присущей ей технической кривизны. Необычным является наличие XLR-входов. Причем RCA-, XLR- и USB-источники выбираются аппаратным переключателем с передней панели (смотрите пиктограммы «плата», «XLR», «RCA»). То есть внутри есть полноценный выбор источников сигнала, что может быть удобно. С выходов можно без проблем послать сигнал на любую аппаратуру. Регулятор громкости действует и на линейные выходы, поэтому Jotunheim можно использовать в роли предусилителя. Второй аппаратный переключатель служит для выбора уровня усиления (низкое—высокое). Это очень полезно, так как в начальных положениях регулятора громкости обычно бывает разбаланс каналов, громкость левого и правого канала при аналоговой регулировке будет отличаться — это практически неизбежно в усилителях с высокой мощностью в несколько ватт, как здесь. Установкой более низкого усиления вы переводите регулятор в ту зону, где такой проблемы нет. Металлический корпус служит прочным основанием для крепления большой внутренней печатной платы. Можно было бы отделить узлы и разместить на отдельных платах, но пришлось бы делать колодки и прокладывать «макароны», которые, при мощном питании, могут являться источником наводок. Вероятно, поэтому было решено реализовать устройство на одной плате. Лишь цифровая платка с USB-контроллером и ЦАП вынесена отдельно и является сменной. Линейный БП имеет огромные банки емкостей. Производитель здесь сделал свой выбор в пользу классики, хотя импульсные БП, при должной квалификации разработчика, сейчас практически ничем не уступят по качеству линейным. Самое интересное — конечно же, дискретный наушниковый усилитель. Производитель говорит, что разработка этой модели заняла в сумме 3 года. Главная особенность схемы — в отдельном усилении cold- и hot-сигналов балансной линии на всем протяжении тракта. От использования ОУ отказались, а для RCA-разъемов берется половинка от балансного сигнала относительно нуля. Это снижает сигнал/шум на 3 дБ, зато позволяет вообще убрать из схемы сумматор на ОУ вместе с его возможными нелинейностями и окрасами звука. Также в схеме не используют электролиты для удаления смещения постоянного тока, чтобы не портить звук. (Те два небольших ОУ, что видны на фотографии, как раз выполняют функцию устранения постоянной составляющей и, по сути, не участвуют в формировании звука. Тракт остается полностью дискретным.) По нашим измерениям, с линейного выхода достигается сигнал/шум 120 дБ и 0,0004% искажений. Паспортные параметры производителя намного ниже, что объясняется паспортными измерениями при более низком уровне выходного сигнала. Сменная плата ЦАП не использует электролиты и ОУ, как и обещал производитель. Три кварцевых генератора позволяют использовать кратные 44 кГц частоты для снижения джиттера. Использование немецких конденсаторов Wima должно благотворно сказаться на звуке. Диагностика ASIO Device: ASIO for C-Media USB Device Input channels: 0

Output channels: 2

Input latency: 2288

Output latency: 4752

Min buffer size: 2200

Max buffer size: 2200

Preferred buffer size: 2200

Granularity: 0

ASIOOutputReady — not supported

Sample rate:

8000 Hz — not supported

11025 Hz — not supported

16000 Hz — not supported

22050 Hz — not supported

32000 Hz — not supported

44100 Hz — supported

48000 Hz — supported

88200 Hz — supported

96000 Hz — supported

176400 Hz — supported

192000 Hz — supported

352800 Hz — not supported

384000 Hz — not supported

Input channels:

Output channels:

channel: 0 (SPKOut00_00 ch) — Int32LSB

channel: 1 (SPKOut00_01 ch) — Int32LSB

Измерения в RMAA Тестируемое устройство Schiit Jotunheim Режим работы 24-bit, 44 kHz Звуковой интерфейс ASIO Маршрут сигнала Линейный выход XLR +22 dBu Версия RMAA 6.4.1 Pro Фильтр 20 Гц — 20 кГц да Нормализация сигнала да Изменение уровня 0,6 дБ / 0,6 дБ Режим моно нет Частота сигнала калибрации, Гц 1000

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,04, −0,31 Отлично Уровень шума, дБ (А) −119,7 Отлично Динамический диапазон, дБ (А) 119,5 Отлично Гармонические искажения, % 0,0004 Отлично Гармонические искажения + шум, дБ (A) −96,0 Хорошо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,0022 Отлично Взаимопроникновение каналов, дБ −115,8 Отлично Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0015 Отлично Общая оценка Отлично Подробный отчет об измерениях в режиме 24 бит 44 кГц Измерения устройства просто отличные. Небольшая наводка на спектре вызвана особенностями тестового стенда. Прослушивание и выводы Звучание Schiit Jotunheim очень хорошее. Нельзя сказать, что функция ЦАП тут является бесплатным бонусом и сделана по принципу «просто чтобы был разъем USB» — такое встречается в некоторых наушниковых усилителях. Schiit Jotunheim — это полноценный ЦАП и полноценный мощнейший (2×5 Вт) наушниковый усилитель. Звук Jotunheim динамичный, нет намека на вялость или нехватку ВЧ. В то же время нет акцентов на каком-то диапазоне, высокие частоты не утомляют. Не слышно никаких искажений или окраса. Детальность звука на высоте. Бас очень подкупает, его тут точно в меру. Чувствуется хорошее демпфирование. Звук можно назвать правильным. В сравнении с другими устройствами более высокой ценовой категории Jotunheim выглядит интересно и конкурентоспособно. В целом, можно ожидать, что звук понравится подавляющему большинству слушателей. Другие источники звука можно подключить к балансному входу и использовать Jotunheim только как мощный высококачественный наушниковый усилитель. От дискретного усилителя можно было бы ожидать каких-то особенностей в звуке, почерка или чего-то такого, сразу бросающегося в глаза. Мы подобных особенностей не заметили. Можно только пожелать производителю сделать больше сменных плат, с разными вариантами dual mono ЦАП. Интересно было бы увидеть, например, плату с AK4497, который должен быть совместим с текущей прошивкой C-Media.

Schiit Audio

