Компактный USB ЦАП и усилитель для наушников Schiit Fulla 2 на базе AKM AK4490

Внешний USB ЦАП Schiit Fulla 2 абсолютно не похож на своего предшественника, Schiit Fulla. Изменилось очень многое. Осталась компактность и простота использования. Это единственная модель производителя, работающая в режиме UAC1 (не требует драйверов). То есть Schiit Fulla 2 можно подключить к чему угодно, включая мобильный телефон, планшет, Mac, PC, и сразу слушать музыку. Интересно, что если Fulla у нас не находилась смартфоном во время тестирования (карте не хватало тока), то Fulla 2 сразу же нашлась и заработала! Чтобы батарейка не таяла на глазах, особенно при подключении низкочувствительных наушников, к дополнительному входу Micro-USB карты Fulla 2, откуда берется только питание, можно подключить любую 5-вольтовую зарядку для мобильных телефонов, автономную батарею (powerbank) или адаптер сети 220 В. При подключении к ноутбуку или компьютеру все это становится не нужным, хватает и порта USB. Стоит ли жалеть о снятии с производства первой карты? Абсолютно не стоит. Schiit Fulla 2 гораздо интереснее по всем статьям! Тут и полноразмерный выход на наушники, и чистый линейный выход, и регулируемый линейный, и дополнительное питание, и удобный регулятор громкости. Начинка как минимум не хуже: вместо старичка AK4396 теперь новый преобразователь AK4490. Вместо соотношения сигнал/шум 103 дБ заявлено 105 дБ при 1 В RMS . По нашим измерениям — 112-114 дБ при 2 В RMS . Технические характеристики Schiit Fulla 2 Страничка продукта на официальном русскоязычном сайте: schiit.ru/products/fulla-2/ Диапазон рабочих частот 20 Гц — 20 кГц (0,1 дБ, 2 Гц — 200 кГц, −3 дБ) Максимальная мощность при импедансе нагрузки 16 Ом: 550 мВт RMS /канал

32 Ом: 360 мВт RMS /канал

50 Ом: 230 мВт RMS /канал

300 Ом: 40 мВт RMS /канал Коэффициент гармоник менее 0,003% (20 Гц — 20 кГц, 1 В RMS ) Интермодуляционные искажения менее 0,002% (CCIF) Отношение сигнал/шум более 105 дБА (1 В RMS ) Взаимопроникновение менее −75 дБ (20 Гц — 20 кГц) Импеданс усилителя менее 0,5 Ом Форматы от 16 бит/44,1 кГц до 24 бит/96 кГц USB-приемник C-Media CM6631A, в режиме UAC1, без драйверов Выходной каскад TI LMH6643x2 (один на канал) ЦАП AKM AK4490; фильтр на TI OPA1662 Источник питания USB или внешний адаптер 5 В Потребляемая мощность ≈0,8 Вт Габариты 89×63,5×35 мм Масса 0,26 кг Стоимость 12 000 на момент подготовки обзора Сделано в США

Корпус полностью металлический! Прорези на верхней панели выполняют декоративную роль: пикметра у карты нет, никакой индикации светодиодами нет. На задней панели два разъема миниджек: нерегулируемый линейный выход и регулируемый линейный выход. Один разъем Micro-USB предназначен для подключения устройства, еще один — только для питания, причем питание подключать вовсе не обязательно. Мы пробовали подключить мощную батарею, и это никак не повлияло ни на звук, ни на измерения. Дополнительное питание нужно только в случае мобильных устройств — чтобы не сажать их внутренний аккумулятор. Мы проверили, что все работает корректно: питание перебрасывается только на внешний источник. У некоторых западных пользователей вызвало нарекания наличие всего трех ножек на нижней панели. Хотя это обеспечивает максимальную устойчивость, но при подключении наушников хочется прижать корпус к столу, и тут он может терять устойчивость. Для нашего человека претензия довольно смешная: ведь можно либо вообще убрать все штатные резинки, либо взять широкий кусочек резины (или вырезать четыре одинаковых маленьких кусочка) и укрепить несколькими каплями клея. Регулятор громкости здесь аналоговый. Безусловно, любой такой регулятор, даже самый дорогой, будет иметь в начале своего хода разброс громкости между каналами. Это тоже была одна из претензий к карте от западных пользователей. Неудобство обычно возникает, если у пользователя ну о-очень чувствительные наушники, к которым он зачем-то берет усилитель огромной мощности. Тогда приходится все слушать на 1%-2% громкости, с трудом ловить желательную громкость в самой уязвимой зоне работы регулятора. Вот к Audioquest Dragonfly нет никаких претензий: ведь там вообще нет регулятора! Пользуйся ползунком громкости в медиаплеере и радуйся звуку. Да, будет вмешательство в цифровые данные, зато всегда будет идеальный баланс каналов. Если вам нравится такая идея, просто поставьте громкость Fulla 2 на максимум и регулируйте из плеера. Тем самым вы вообще выключите переменный резистор из цепи сигнала. На печатной плате Fulla 2 есть забавная надпись: not just a dongle anymore («теперь не просто “свисток”»). AKM AK4490 сегодня стои́т везде, от дешевых устройств до Hi-End с большим количеством нулей в ценнике. Поэтому все зависит от того, как его «приготовит» производитель. Здесь на плате видны 3 кварцевых генератора. Схема нестандартная, не из даташита. Собственно, у американцев всегда своя идеология по схемотехнике, и это очень хорошо слышно. Единственная претензия к устройству, которая может быть — это отсутствие поддержки Hi-Res-форматов: нет ничего выше 96 кГц и нет DSD, хотя и ЦАП, и CM6631 все это поддерживают. В чем же дело? Дело в позиционировании. Fulla 2 — это дешевый массовый продукт. Если сделать его слишком уж лакомым кусочком, он будет конкурировать со старшими моделями линейки. К тому же, за полноценные драйвера, скорее всего, нужно платить лицензионные отчисления C-Media, что удорожит устройство и сломает его изящность и простоту. Двухканальный ОУ OPA1662 можно назвать самым популярным в качественных устройствах. Практически в половине случаев в дорогих решениях мы видим этот усилитель. У него очень низкие искажения: 0,00006% по паспорту. Все остальное выглядит так же неплохо. А вот что является «фишкой» разработчиков, так это странный токовый буфер на выходе, TI LMH6643 (2 шт.). Возможно, он тут отвечает за фирменный характер звука. Кроме того, характеристики по мощности 550 мВт RMS на канал при 16 Ом очень впечатляют! Мы оценивали звучание устройства на наушниках Oppo PM-3, Sennheiser HD650, Beyerdynamic DT 990 Pro, Fostex TH-900, Grado 325is. В этот раз у нас не было конкурентов для сравнения из той же ценовой категории, однако мы всегда сравниваем звук с эталонным дискретным усилителем, с параметрами 0,0002% искажений, сигнал/шум 115 дБ. Итак, что можно сказать о звучании Schiit Fulla 2? Оно точно не имеет ничего общего со звуком Schiit Fulla. Там звук был очень резким, подчеркнутым, а в паузах можно было услышать шум на чувствительных наушниках. У новой карты Fulla 2 звук детальный, но не грубый, шума нет вообще. Звук довольно динамичный, не ватный. Ближе к дорогим устройствам. Любые наушники, что у нас были, прекрасно сочетались с усилителем, включая затычки. Никаких проблем с басом или с динамикой. Может быть, звук недостаточно уточненный, но для бюджетного устройства тут все просто отлично! Также у звука есть свой характер, свой благородный почерк. Скорее всего, звук понравится владельцам. Во всяком случае, первые отзывы от реальных владельцев в нашей конференции были довольно позитивные. Более дорогие устройства, чем Schiit Fulla 2, все еще имеют смысл, так как качество там продолжает расти с ростом ценника, хотя и не так быстро, увы, как хотелось бы. Что хочется сказать о стандартных драйверах. Нам не понравилось, как в foobar2000 карта играет через стандартный DirectSound: звук слишком мягкий. Лучшие результаты достигаются через WASAPI Event, мягкость уходит. По измерениям цифры и спектры различаются, но несущественно. WASAPI совпадает по спектрам с оригинальным сигналом, DirectSound незначительно расходится. Возможно, на статические синусы влияние оказывается слабое, и нужно тестировать именно динамические и переходные характеристики. Оговоримся, что это справедливо не для всех звуковых картах, а только для работающих под управлением конкретного стандартного драйвера для универсального звукового устройства (UAC1) внутри Windows. Что там внутри происходит с данными, почему они не побитные, знает только команда программистов Microsoft. Видимо, этот драйвер не был написан с повышенной заботой о звуке. Чтобы минимизировать влияние драйвера на звук, следует использовать WASAPI-вывод в плеере. Есть также ASIO4All, который внутри себя точно так же использует WASAPI, преобразует вызовы ASIO в этот формат работы с устройством. А вот с мобильным устройством, в спец плеерах в режиме USB Audio, когда звук выводит только плеер, а не Android, звук был абсолютно нормальный. Живой, детальный, по качеству такой же, как WASAPI на ПК. Делаем выводы. Тестирование линейного выхода в RightMark Audio Analyzer Тестируемое устройство Schiit Fulla 2 Режим работы 24-bit, 44 kHz Версия RMAA 6.4.1 Pro Фильтр 20 Гц — 20 кГц да Нормализация сигнала да Изменение уровня −1,0 дБ / −1,0 дБ Режим моно нет Частота сигнала калибрации, Гц 1000 Полярность правильная/правильная Общие результаты: Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,01, −0,12 Отлично Уровень шума, дБ (А) −114,3 Отлично Динамический диапазон, дБ (А) 114,1 Отлично Гармонические искажения, % 0,0097 Очень хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −75,0 Средне Интермодуляционные искажения + шум, % 0,012 Очень хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −108,4 Отлично Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0095 Очень хорошо Общая оценка Отлично Подробный отчет о тестировании линейного выхода 24 бит 44 кГц Тестирование наушникового выхода в RightMark Audio Analyzer Тестируемое устройство Schiit Fulla 2 Режим работы 24-bit, 44 kHz Версия RMAA 6.4.1 Pro Фильтр 20 Гц — 20 кГц ДА Нормализация сигнала ДА Изменение уровня −1,0 дБ / −1,0 дБ Режим моно НЕТ Частота сигнала калибрации, Гц 1000 Полярность правильная/правильная Общие результаты: Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,02, −0,13 Отлично Уровень шума, дБ (А) −112,0 Отлично Динамический диапазон, дБ (А) 112,1 Отлично Гармонические искажения, % 0,015 Хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −72,7 Средне Интермодуляционные искажения + шум, % 0,015 Очень хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −102,5 Отлично Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0099 Очень хорошо Общая оценка Очень хорошо Подробный отчет о тестировании наушникового выхода 24 бит 44 кГц Линейный выход получил в RMAA оценку «Отлично». Наушниковый выход — «Очень хорошо». Природа широкополосной наводки в тесте искажений остается для нас неясной. Ее нет в тесте шума и динамического диапазона, что исключает проблемы с наводками в измерительном тракте. По паспорту должно быть менее 0,003% искажений при 1 В RMS . Кстати, производитель пишет, что измеряет на Stanford Research SR1 (стоимостью $10000). Возможно, в идеальных условиях с лабораторным питанием получатся именно такие цифры. В любом случае, главная ценность устройства — в его способности воспроизводить музыку, а не испытательные синусы максимального размаха. Выводы В ходе нашего подробного тестирования мы выяснили, что USB ЦАП Schiit Fulla 2 на базе ЦАП AKM AK4490 является удачным устройством. Главный плюс — универсальность и простота использования при доступной цене. Его можно подключить к чему угодно, от мобильного телефона до компьютера, и наслаждаться звуком сразу же, без всяких драйверов. Обратная сторона такой простоты — отсутствие Hi-Res, максимум 24 бит 96 кГц, хотя ЦАП относится к последнему поколению и такую поддержку реализовать позволяет. Очевидный плюс Schiit Fulla 2 — это мощный качественный американский звук, Made in USA. Впрочем, ЦАП Schiit Fulla 2 удался еще и по функциям. Здесь интересная электронная начинка, а по возможностям подключения производитель не ограничился выходом на наушники и линейным выходом: тут есть и вход усилителя, и 2 линейных выхода, с регулировкой и без. Также есть дополнительный вход для питания, что позволяет не тратиться на всякие рискованные USB-разветвители для подключения дополнительного питания. Если вам в целом нравится подход американцев Schiit, но останавливает отсутствие Hi-Res и ASIO — посмотрите на старшие модели этого производителя, там все это есть.



за предоставленный на тестирование Schiit Fulla 2 Благодарим российских представителей компании Schiit за предоставленный на тестирование Виджет от SocialMart Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+