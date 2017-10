Мультибитный USB ЦАП Schiit Bifrost Multibit и наушниковый усилитель в классе А Schiit Asgard 2

Наши читатели уже знакомы с американской компанией Schiit. Недавно у нас выходил обзор комбинированного устройства Schiit Jotunheim на базе dual mono AK4490, включающего USB ЦАП и дискретный наушниковый усилитель. Однако большинство продуктов у этого производителя отдельные, в духе классических Hi-Fi-компонентов. Это позволяет выбрать что-то одно, без переплаты за ненужные функции, а также комбинировать разные варианты устройств, в том числе разных производителей. Еще один плюс — не нужно выкладывать сразу же большую сумму за все устройства, можно докупать их постепенно. При апгрейде своего звукового комплекса более старые модели разумно продавать на вторичном рынке и докупать вновь выходящие новинки. В случае с ЦАПом Schiit Bifrost есть сразу несколько вариантов на выбор: можно начать с более доступного по цене варианта на AK4490 и докупить потом отдельно плату с мультибитным ЦАП AD5547CRUZ, а можно сразу выбрать Bifrost Multibit. В нашем обзоре представлен именно последний вариант, с уже установленной мультибитной платой. Производитель пишет, что апгрейд должен производиться уполномоченным специалистом с квалификацией, а не обычным пользователем. Технические характеристики Schiit Bifrost Диапазон рабочих частот 20 Гц — 20 кГц, ±0.1 дБ; 2 Гц — 150 кГц, −1 дБ Максимальное выходное напряжение 2,0 В RMS К Г < 0,005% IMD < 0,008%, CCIR Сигнал/шум 109 дБ Преобразователи USB-контроллер: C-Media CM6631A

ЦАП: Analog Devices AD5547CRUZ

S/PDIF-микросхема: AKM AK4113 Входы коаксиальный S/PDIF (RCA), оптический S/PDIF (Toslink), USB Выход RCA (стерео) Импеданс 75 Ом Габариты 230×175×60 мм Вес 2,3 кг Цена в России T-1727844056 Цена в России (вариант Multibit) T-1727844063 Страничка Schiit Bifrost на официальном русскоязычном сайте Почему мы делаем упор на том, что Schiit Audio — американский производитель? Дело в том, что устройство полностью сделано в США. Разработка устройства, печатные платы и корпус — все это полностью создано и собрано на одной очень небольшой территории в Северной Америке. Помимо патриотических соображений, это сводит к нулю расходы на транспортировку и таможню, ускоряет решение любых вопросов и позволяет получать в США очень красивую цену, зачастую в 1,5 раза ниже, чем на аналогичные азиатские изделия безвестных производителей. Конечно, когда продукты приезжают в Россию, мы все равно неизбежно вынуждены переплачивать за транспортировку, растаможку и налоги. Тем не менее, цена в отечественных магазинах остается конкурентоспособной. Плюс, намного легче решить вопросы с обменом/возвратом/гарантийным обслуживанием, что становится особенно важным с ростом цены устройств. Перейдем к продукту. Традиционно для Schiit, все названия продуктов напоминают выдуманные слова из шведского магазина IKEA. Все дело в том, что основатели компании Schiit Audio неравнодушны к скандинавской мифологии и черпают в ней вдохновение, когда создают свой очередной шедевр. Слово Bifröst означает пылающий мост между земным царством и Asgard, обителью богов. Корпус устройства традиционно выполнен из металла. На передней панели имеется кнопка переключения входов: USB, коаксиальный, оптический. То есть к ЦАП можно подключить сразу несколько устройств одновременно и выбирать нужное. Вместо надписей производитель обозначает тип входа пиктограммой, выгравированной лазером, как и логотип. Это узнаваемый элемент дизайна Schiit Audio. Интересно, что ни в одном продукте Schiit Audio нет экранчика. На задней панели из важных вещей можно отметить линейный выход, который пригодится для подключения усилителя мощности. Интересно, что производитель заявляет о прогреве каждого экземпляра Bigfrost в течении суток, но не для улучшения звука, а чтобы исключить проблемы, которые могут появиться в первые часы эксплуатации из-за скрытых дефектов пайки или брака электронных комплектующих. По научному это называется ЭТТ (электротермотренировка) устройств, практикуется во всех серьезных сферах. Для более дорогих моделей ЦАП заявлено 4 дня прогрева. Внутри устройства имеется целиковая базовая плата с блоком питания, цифровыми интерфейсами S/PDIF и линейными выходами. Две платы, ЦАП и USB, являются сменными. Производитель сообщает, что USB-платы в будущем тоже планируется предлагать для апгрейда. Возможно, когда-нибудь появятся интерфейсные платы на XMOS или Arduino, но это, по-видимому, произойдет не скоро. Schiit заявляют, что не хотели бы видеть, как пользователи пытаются повлиять на звук заменой USB-контроллера. Эта затея вызывает у них большой скепсис. Не жалует производитель и игры с подбором ОУ. Блок питания сделан с душой. Стоит качественная экранированная розетка с фильтром, плавкий предохранитель на плате. Далее трансформатор и стабилизаторы с большими номиналами электролитов. Кстати, применение трансформаторов вынуждает делать разные версии для рынка США и Европы. Самое интересное в устройстве — это необычный мультибитный ЦАП. Есть ли в данном случае идеологическая подоплека? Безусловно. Разработчики считают архитектуру R-2R более тру-аудиофильской и предпочтительной для музыки по сравнению со всеми прочими вариантами. Количество бит у преобразователя AD5547 составляет ровно 16, в то время как полоса частот — 6,8 МГц. То есть данный ЦАП не является аудиофильским, рассчитанным исключительно на звуковой диапазон 20 Гц — 20 кГц. Это промышленный конвертор для измерительных приборов, медицины и прочих применений. При такой широкой полосе частот нет возможности применить сигма-дельта-архитектуру. В таком случае приходится мириться с нелинейностью R-2R-преобразования и с ограниченным динамическим диапазоном 16 бит. Впрочем, разработчики обещают, что искажения находятся за пределами возможностей слуха, а достоинства архитектуры всё перевешивают. Справедливости ради надо сказать, что выигрывает не идеология, а техническая реализация. Чтобы снизить искажения от ступенек классического мультибитного R-2R ЦАП, инженеры Schiit делают предварительную цифровую фильтрацию сигнала внутри DSP Analog Devices SHARC 21478. Данный процессор работает на частоте 256 МГц и имеет большой объем набортной памяти для реализации БИХ- и КИХ-фильтров. Таким образом, это не классический мультибитный NOS-конвертор. Здесь активно используется оверсемплинг для снижения резкости звука R-2R-конвертора и для облегчения задачи последующей аналоговой фильтрации. У ЦАП AD5547, естественно, токовый выход. В преобразователях I/U использованы ОУ AD8512A с полевыми транзисторами на входе. Это достаточно дорогие компоненты с высокими характеристиками, искажения 0,0005%. OPA2277 — двухканальные ОУ, созданные для приборостроения и датчиков. Скорее всего, они убирают постоянку. Далее стоят фильтры нижних частот. Золотые электролитические конденсаторы Nichicon Gold большой емкости и дроссели в фильтрах присутствуют. Бдительные аудиофилы могут спать спокойно — все сделано по аудиофильскому фен-шую. Производитель предоставил нам вот такие красивые серебряные провода для соединения ЦАП и наушникового усилителя. Перемещаемся в Asgard, что в переводе с дневне-средне-норвежского означает Обитель богов. Усилитель Schiit Asgard 2 относится к средней ценовой категории. Он полностью транзисторный. Выход у усилителя только один, полноразмерный TRS («большой джек»). Вторая версия Asgard обзавелась полезными функциями — сквозным линейным выходом и переключателем Hi/Lo. Технические характеристики Schiit Asgard 2 Диапазон рабочих частот 20 Гц — 20 кГц

(0,1 дБ, 2 Гц — 400 кГц, −3 дБ) К Г < 0,008% IMD < 0,0010%, CCIF Сигнал/шум 102 дБ Проникновение каналов < −72 дБ, 20 Гц — 20 кГц Импеданс < 2 Ом Переключатель усиления 15,6 дБ Hi / 3,5 дБ Lo Максимальная мощность при импедансе нагрузки 32 Ом: 1 Вт RMS /канал

50 Ом: 1 Вт RMS /канал

300 Ом: 380 мВт RMS /канал

600 Ом: 190 мВт RMS /канал Габариты 230×175×60 мм Вес 2,3 кг Цена в России 23 990 Страничка Schiit Asgard 2 на официальном русскоязычном сайте Что интересного в технических характеристиках? Мощность усилителя довольно высокая, 1 Вт на канал. Количество искажений приведено производителем для «наихудшего случая», то есть для экстремальной громкости. Важный параметр — выходной импеданс менее 2 Ом, он необходим для качественного электрического демпфирования нагрузки, чтобы не было перекоса в АЧХ и дополнительных искажений на резонансах. Линейный трансформаторный БП — традиционный для Schiit Audio. Узнаваемые алюминиевые электролиты Nichicon VR(M) и VX(M). Разъем TRS на плате. Сдвоенный аналоговый регулятор громкости ALPS с логарифмической шкалой. По нашим ощущениям, ход ручки очень плавный, перекоса по громкости каналов не было. Усиление выполнено в несколько каскадов. Видны красные конденсаторы Wima. Мощные выходные MOSFET (полевые транзисторы со структурой металл-оксид-полупроводник) IRF510 и IRF610. Радиаторы транзисторов подсоединены к крышке корпуса, которая обеспечивает рассеивание тепла. На плате также имеются оранжевые светодиоды, для создания настроения. Звучание Мы подключали самые разные наушники, дорогие магнитно-планарные, динамические с высоким импедансом, с низким импедансом. Чтобы понять особенности Schiit Bifrost Multibit, мы попеременно меняли источники сигнала, подключая качественные ЦАП на ESS и на CS4398. Schiit Bifrost Multibit имеет свое звучание, свой характер. В отличие от прослушанных нами ранее тру-мультибитных олдскульных R-2R ЦАПов прошлого поколения, у Schiit нет такой грязи и скрежета в обмен на некую четкость. Если вы ждете каких-то страшных кислотных запилов в стиле китайцапов на TDA1541 и вообще другой подачи, то ситуация не такая. Schiit Bifrost Multibit звучит как высококачественный современный ЦАП. Мультибитность тут проявляется просто как небольшая шершавость, а плюсами выступают очень широкая стереопанорама и отличная атака всех инструментов. В сравнении с другими ЦАПами есть какой-то свой шарм. Вероятно, максимальным антиподом будут недорогие мягкие ЦАП на AK4490. Такие продукты Bifrost Multibit просто разрывает по звуку. Но если брать высокую категорию современных ЦАПов, то однозначного предпочтения мультибиту отдать нельзя. Тут невозможно говорить о «правильности» звука, лучше говорить о персональных предпочтениях. Зато можно с уверенностью сказать, что Schiit Bifrost Multibit понравится не только любителям экзотики и старинного звука, но и обычным пользователям. В данном продукте Schiit сделали одну из лучших реализаций R-2R-конверторов, которые только можно найти. Это очень хорошо продуманный продукт, и его отличный звук подтверждает, что усилия разработчиков не прошли даром. Больше всего звук мультибита нам понравился с планарно-магнитными наушниками высшей ценовой категории. У планаров сделан акцент на средние частоты, с не сильно выраженными высокими — и именно этот диапазон Bifrost Multibit отыгрывает просто отлично. В динамических наушниках с хорошими ВЧ мы не услышали никаких невыносимых искажений. Есть еле заметный окрас, но он не портит впечатление от музыки. Усилитель для наушников Asgard 2 нам очень понравился, он выдает просто прекрасный звук с любым источником сигнала. Производитель говорит, что использовал наработки от намного более дорогого усилителя Mjolnir, и в это охотно верится, звук совсем не начального уровня. По данным производителя, на MOSFET подается напряжение 80 В, при этом не используется общая ООС в режиме High gain. Короче говоря, получился звук просто высшего класса, который сложно найти даже без ограничения ценника. Показательно то, что между разными источниками, между разными высококачественными ЦАПами очень хорошо слышна разница. При этом с любым из них усилитель прекрасно спелся, в высшей мере раскрыл их потенциал в наушниках. Описать звучание словами очень сложно, так как фраз, связанных со звуком, мало, а вариантов звука — бесчисленное множество. Звук очень детальный, мощный, без окраса, без отсебятины. В Asgard 2 слышна именно музыка, а не усилитель. То, что ранее мы списывали на недостатки каких-то моделей ЦАПов или наушников, в значительной мере оказалось особенностями именно наушникового усилителя. Дырка с надписью «Наушники» у современных ЦАП не всегда гарантирует (а чаще — и вовсе не гарантирует), что от этого будет какой-то толк. Звук таким образом получить, конечно, можно. Нетребовательному слушателю даже покажется, что вроде бы все на месте: и вокал, и инструменты — но радости от прослушивания не будет. Если вы обладаете наушниками среднего и высшего класса, от отдельного наушникового усилителя всегда есть слышимый толк. Мощность у Asgard 2 не рекордная, 1 Вт на канал — для самых-самых дорогих планаров этого может оказаться впритык. Однако это, пожалуй, единственное, в чем можно упрекнуть Asgard 2. Зато и цена у усилителя получилась очень лакомая. Диагностика ASIO Device: ASIO for Generic USB Device Input channels: 0

Output channels: 2

Input latency: 880

Output latency: 1760

Min buffer size: 176

Max buffer size: 2200

Preferred buffer size: 880

Granularity: 0

ASIOOutputReady — not supported

Sample rate:

8000 Hz — not supported

11025 Hz — not supported

16000 Hz — not supported

22050 Hz — not supported

32000 Hz — not supported

44100 Hz — supported

48000 Hz — supported

88200 Hz — supported

96000 Hz — supported

176400 Hz — supported

192000 Hz — supported

352800 Hz — not supported

384000 Hz — not supported

Input channels:

Output channels:

channel: 0 (SPKOut00_00 ch) — Int16LSB

channel: 1 (SPKOut00_01 ch) — Int16LSB ASIO-драйвер позволяет поставить родной для ЦАП режим 16 бит 44 кГц. Установка более высоких режимов смысла не имеет и ведет только к росту искажений. Измерения в RMAA Тестируемое устройство Schiit Bifrost Multibit Режим работы 16 бит 44 кГц Звуковой интерфейс ASIO Маршрут сигнала Линейный выход 2 В RMS Версия RMAA 6.4.1 Pro Фильтр 20 Гц — 20 кГц да Нормализация сигнала да Изменение уровня −0,7 дБ / −0,7 дБ Режим моно нет Частота сигнала калибрации, Гц 1000

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,03, −0,17 Очень хорошо Уровень шума, дБ (А) −100,5 Отлично Динамический диапазон, дБ (А) 95,2 Отлично Гармонические искажения, % 0,011 Хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −77,0 Средне Интермодуляционные искажения + шум, % 0,012 Очень хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −100,6 Отлично Интермодуляции на 10 кГц, % 0,011 Очень хорошо Общая оценка Очень хорошо Подробный отчет об измерениях в режиме 16 бит 44 кГц В измерениях искажений преобладает высокая вторая гармоника, которая в теории маскируется основным сигналом. На практике, конечно, искажения чуть-чуть слышны, но они не раздражающие, не мешают слушать музыку. Уровень шума для 16-битного сигнала отличный. Неравномерность АЧХ связана с работой интерполирующего фильтра в DSP, на звук спад на 0,3 дБ на 20 кГц никак не фиксируется, при всем желании. Измерения приведены для иллюстрации, не стоит по ним «угадывать» звучание устройств. Например, у интегрированного звука цифры могут быть такими же или чуть лучше, но звучание не дотянет и близко до тестируемого устройства. Это просто цифры измерений на стационарных синтетических сигналах. Набор тестов не является исчерпывающим для понимания качества звука. Мы делаем измерения только потому, что мы имеем такую возможность и чтобы немного развлечь скучающего читателя. У нашего идеального по цифрам измерительного устройства уровень шума составляет −118,5 дБ, а уровень искажений — 0,0001%, но нельзя сказать, что по звуку у него такая уж большая разница с Schiit Bifrost Multibit. Тот, кто этого пока не понимает, все поймет со временем, когда пропустит через себя множество практической информации. Голая теория в отрыве от практики тут не сработает. Для человеческого слуха некоторые параметры являются архиважными, другие не несут никакой информации и полностью игнорируются. Для понимания работы слуха и принципов обработки звука мозгом человека нужны очень затратные и глубокие фундаментальные исследования. Моделирование процессов только для одной живой клетки в реальном времени требует вычислительной мощности в несколько петафлоп. Таких клеток в мозге миллиарды, механизмы взаимодействия сети нейронов и заложенные в них программы обработки звука до конца не изучены. В звуковой области до сих пор используются модели и представления 100-летней давности о необходимости ровной АЧХ или низкого напряжения на вольтметре в отсутствие сигнала, что ни в коей мере не является актуальными научными знаниями на сегодняшний день. Ровная АЧХ была проблемой при испытаниях аппаратуры в 1920 году чернильным сапописцем или при измерении вольтметром мощности шума в третьоктавном шумомере в 1940-м. Сейчас таких проблем нет, и старый кондовый подход может вызвать лишь улыбку. Вместо разглядывания загадочных «магических» графиков и гадания на кофейной гуще мы всем советуем больше слушать аппаратуру на своих любимых записях. Как ни странно, это более правильный и здоровый подход. Графики могут помочь увидеть такие проблемы, как жесткая перегрузка, грубый пересчет частоты, отсутствие куска частотного диапазона или даже брак устройства. Вот тут они очень полезны и успешно применяются. Выводы В результате тестирования мы выяснили, что мультибитный USB ЦАП Schiit Bifrost Multibit и наушниковый усилитель в классе А Schiit Asgard 2 являются удачными продуктами. Оба устройства имеют исключительную фирменную реализацию и отличное качество звука. Что касается цены, то она весьма конкурентоспособная.

