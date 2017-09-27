Обзор смартфона Sony Xperia XZ1: тонкий и легкий аппарат топового уровня в цельнометаллическом корпусе

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В рамках ежегодной выставки IFA, прошедшей в начале осени в Берлине, компания Sony представила три своих новых смартфона. Два из них пополнили топовую линейку Xperia XZ, ими стали аппараты XZ1 и XZ1 Compact, а последний, Sony Xperia XA1 Plus, расширил линейку среднеценового сегмента. Стоит заметить, что новые флагманы не сменяют на посту Sony Xperia XZ Premium, который остается старшим смартфоном в топовой линейке, а лишь расширяют и дополняют семейство Xperia XZ.

Xperia XZ1 и Xperia XZ1 Compact схожи по большинству параметров за исключением габаритов. В данном обзоре будет описана основная из двух новинок, «полноценная» Xperia XZ1, которая отличается от компактной версии наличием цельнометаллического корпуса, возможностью работать в новых беспроводных сетях LTE на скорости 1 Гбит/с, а также иным модулем фронтальной камеры.

Основные характеристики Sony Xperia XZ1 (G8341/G8342)

SoC Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998), 8 ядер Kryo 280 (1,9/2,45 ГГц)

GPU Adreno 540

Операционная система Android 8.0

Сенсорный дисплей IPS 5,2″, 1920×1080, 423 ppi, HDR

Оперативная память (RAM) 4 ГБ, внутренняя память 64 ГБ

Поддержка Nano-SIM (1 или 2 шт.)

Поддержка microSD до 256 ГБ

Сети GSM/WCDMA/FDD LTE Cat.16

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) MIMO

Bluetooth 5.0

NFC

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

USB 3.1 Type-C, USB OTG

Основная камера 19 Мп, автофокус, видео 4К

Фронтальная камера 13 Мп, f/2,0

Сверхзамедленная видеосъемка 720р, 960 fps

Пыле- и влагозащита IP65/68

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, дактилоскопический, акселерометр, гироскоп, давления, счетчик шага

Аккумулятор 2700 мА·ч

Размеры 148×73×7,9 мм

Масса 156 г

Средняя цена T-1731730367 Розничные предложения L-1731730367-10

Комплект поставки

Упаковка Sony Xperia XZ1 представляет собой максимально лаконично оформленную крупную коробку из твердого белого картона с серебристым логотипом на крышке и краткой информацией о продукте на тыльной стороне.

Стоит отметить, что наш экземпляр, выданный на тестирование во время выставки в Берлине, предназначен для европейского рынка, не для российского. Этот смартфон поддерживает лишь одну SIM-карту, и комплектация его может отличаться от российского варианта. В нашем случае в коробке можно было найти соединительный кабель USB Type-C и сетевой адаптер с максимальным выходным током и напряжением 5 В 1,5 А.

Внешний вид и удобство использования

Sony Xperia XZ1 получил вполне привычный для Sony, но вместе с тем максимально привлекательный дизайн. Разработчики учли многие пожелания пользователей и довели корпус своего очередного флагмана практически до совершенства.

Естественно, аппарат получил пресловутые острые углы, без закруглений в плане, отвечает фирменной концепции Loop Surface (закольцованной поверхности), но он настолько тонок и легок, что весьма комфортно лежит в руке. Теперь корпус полностью металлический, выполненный из цельной пластины алюминия, с матовыми приятными на ощупь поверхностями.

Причем привычных вырезанных снаружи в металле канавок на тыльной стороне не разглядеть, они изящно припрятаны на боковинах, а антенна NFC-модуля теперь скрывается за стеклом, прикрывающим блок камеры со вспышкой.

Несмотря на то, что корпус практически полностью металлический, его верхний и нижний торцы прикрыты пластиковыми пластинами. Это не часть корпуса, а именно тонкие пластины из поликарбоната, они касаются только торцов и не заходят на заднюю сторону и боковины.

На самой задней панели разместился лишь модуль одиночной камеры со вспышкой. Вспышка также одинарная, состоит из одного светодиода, светит не ярко.

Передняя панель полностью покрыта 2.5D-стеклом Gorilla Glass 5 с покатыми краями. В верхней части над экраном привычно разместились датчики, глазок фронтальной камеры, а также светодиодный индикатор событий. Маленькая, не очень яркая, но вполне заметная точка светит красным светом во время зарядки, зеленым — когда аккумулятор полностью заряжен, и мигает молочно-белым, когда есть непринятые звонки и сообщения.

Под экраном привычно для Sony нет ни сенсорных кнопок, ни сканера отпечатков пальцев, который здесь встроен в боковую кнопку питания. Зато на передней панели установлены два динамика, которые работают в паре, издавая достаточно громкий и яркий звук.

Сбоку кнопок, как обычно, не две, а три, поскольку помимо традиционных кнопок питания и громкости Sony всегда устанавливает отдельную аппаратную клавишу управления камерой. Все кнопки имеют очень приятный мягкий ход и отчетливый отклик, пользоваться ими — одно удовольствие.

На другой грани установлен разъем для карточек. Разъем гибридный: в один из слотов вставляется карта Nano-SIM, в другой — карта памяти или, в случае модификации смартфона Dual SIM, вторая SIM-карта формата Nano-SIM.

Хотя наш тестовый европейский образец с выставки был «односимочный», в России официально будут продаваться только «двухсимочные» модификации Sony Xperia XZ1. А вот компактная версия нового флагмана выпускается только в варианте с поддержкой одной SIM-карты.

На торцах все традиционно: верхний отдан под 3,5-миллиметровый разъем на наушники и отверстие вспомогательного микрофона.

Нижний торец содержит разъем USB Type-C и разговорный микрофон. Разъем поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG.

Смартфон Sony Xperia XZ1 представлен в четырех цветовых решениях: черном, серебристом («теплое серебро»), синем («лунный синий») и розовом («розовый закат»). По заведенной еще с прошлого сезона традиции, внутренние темы оформления программного интерфейса всегда соответствуют цвету внешнего оформления корпуса.

Экран

Sony Xperia XZ1 оснащен дисплеем IPS HDR с защитным 2.5D-стеклом Corning Gorilla Glass 5. Используются технологии Triluminos, X-Reality для мобильных устройств и Dynamic Contrast Enhancer. Размеры экрана составляют примерно 64×115 мм при диагонали в 5,2 дюйма. Разрешение при этом составляет 1920×1080, плотность точек около 423 ppi.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач. Экран поддерживает работу в перчатках.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах обоих устройств отражается белая поверхность (Sony Xperia XZ1, как нетрудно определить, справа, далее их можно различать по размеру):

Экран у Sony заметно темнее (его яркость по фотографии равна 112 против 124 у Nexus 7). Утроение отраженных объектов в экране Sony Xperia XZ1 очень слабое, это свидетельствует о том, что между внешним стеклом (оно же сенсор прикосновений) и поверхностью матрицы нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (очень эффективное, даже лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются существенно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран ее максимальное значение составило порядка 590 кд/м², а минимальное — 7 кд/м². Максимальное значение очень высокое, и, учитывая отличные антибликовые свойства, при ярком дневном свете и даже на прямом солнце изображение на экране должно быть хорошо различимым. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Работает автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он расположен правее логотипа на фронтальной панели). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения регулировки яркости, им пользователь может попытаться выставить желаемый уровень яркости в текущих условиях. Если ничего не менять, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 7 кд/м² (темновато), в условиях освещенного искусственным светом офиса (примерно 550 лк) устанавливает на 220 кд/м² (нормально), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) повышает до 590 кд/м² (до максимума, так и нужно). В темноте мы немного передвинули ползунок регулировки вправо и для трех указанных выше условий получили: 12, 230 и 590 кд/м², такое сочетание нас устроило. Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. Только на очень низком уровне яркости появляется значимая модуляции подсветки, но ее частота высокая, порядка 2,3 кГц, поэтому видимое мерцание экрана отсутствует и вряд ли может быть выявлено в тесте на наличие стробоскопического эффекта.

В данном экране используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без инвертирования оттенков и без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану. Заметим, что на больших однотонных полях можно увидеть мелкую блеклую и едва различимую диагональную структуру — особо это не мешает, но упомянуть стоит. Причины возникновения этого узора нам неизвестны. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Nexus 7 и Sony Xperia XZ1 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м² (по белому полю во весь экран), а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к плоскости экранов белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цвета на экране Sony Xperia XZ1 перенасыщены, телесные оттенки сильно сдвинуты в красную область, а цветовой баланс заметно отличается от стандартного. Конечно, оценивать цветопередачу экрана по фотографии нужно с большой осторожностью, но тенденция передана верно.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, и у Sony Xperia XZ1 контраст уменьшился несущественно.

И белое поле:

Яркость под углом у обоих экранов заметно уменьшилась, но в случае Sony Xperia XZ1 падение яркости чуть-чуть больше. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется слабо (как и у Nexus 7) и приобретает фиолетовый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении у экранов одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля хорошая, хотя и неидеальная:

Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 980:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 23 мс (13 мс вкл. + 10 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 36 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая выявила небольшой завал в тенях, а в светах есть скачок яркости. При этом показатель аппроксимирующей степенной функции получился 2,17, что чуть ниже стандартного значения 2,2:

Наличия динамической подстройки яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения мы не выявили, что очень хорошо.

Цветовой охват заметно шире sRGB:

Смотрим на спектры:

Они типичные для топовых мобильных устройств Sony (и не только). По всей видимости, в этом экране используются светодиоды с синим излучателем и зеленым и красным люминофором (обычно — синий излучатель и желтый люминофор), что в сочетании со специальными светофильтрами матрицы и позволяет получить широкий цветовой охват. Да, и в красном люминофоре, видимо, используются так называемые квантовые точки. К сожалению, в итоге цвета изображений — рисунков, фотографий и фильмов, — ориентированных на пространство sRGB (а таких подавляющее большинство), имеют неестественную насыщенность. Особенно это заметно на узнаваемых оттенках, например на оттенках кожи. Результат приведен на фотографии выше.

Баланс оттенков на шкале серого средний, так как цветовая температура заметно выше стандартных 6500 К, и отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) на ряде оттенков выше 10 единиц, что даже для потребительского устройства считается не очень хорошим показателем (данные, подписанные как Без корр. на графиках ниже). Однако при этом вариация цветовой температуры и ΔE не очень большая — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)

В этом смартфоне есть возможность подправить цветовой баланс регулировками интенсивностей трех основных цветов:

Что мы и попытались сделать: результат — данные, подписанные как Корр. на графиках выше. В итоге мы скорректировали цветовую температуру и значительно уменьшили ΔE. При этом максимальная яркость снизилась до 470 кд/м², что еще терпимо. Дополнительно пользователь может выбрать один из режимов отображения:

По умолчанию выбран Стандартный режим. Если включить Режим предельной яркости, то получается вот такой результат:

Насыщенность цветов еще больше увеличивается, также повышается цветовой контраст, то есть детали в области насыщенных цветов размываются и теряются. Цветовой охват для этого режима приближается к охвату DCI:

И спектры:

Видно, что перекрестное подмешивание компонент очень мало́, за счет этого и хорошего разделения компонент достигается широкий охват. К сожалению, возможную пользу от этого сильно снижает неуместное завышение цветового контраста. Вот от режима Профессиональный польза точно есть. Так выглядит тестовое изображение после включения данного режима:

Насыщенность цветов пришла в норму, изображение выглядит естественным. Дополнительно в этом случае применена коррекция цветового баланса, как указано выше. Цветовой охват для этого режима:

Видно, что охват близок к sRGB. Треугольник чуть кривоват, то есть коррекция не совсем точная, но это уже мелочи. И соответствующий спектр:

Компоненты подмешиваются друг к другу. Кроме того, в этом режиме нет завала в тенях и скачка яркости в светах, гамма-кривая ближе к стандартной:

Таким образом, чтобы получить правильные цвета в случае обычно встречающихся изображений, необходимо выбрать режим Профессиональный и провести коррекцию цветового баланса.

Подведем итоги. Диапазон регулировки яркости у данного экрана широкий, антибликовые свойства отличные, что позволяет с комфортом пользоваться смартфоном как солнечным днем, так и в полной темноте. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. Также к достоинствам относятся очень эффективное олеофобное покрытие, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, высокий контраст, который не сильно уменьшается при взгляде под углом к плоскости экрана, и возможность получить близкий к стандартному цветовой баланс и охват sRGB. Значимых недостатков, пожалуй, нет, качество экрана очень высокое.

Камера

Фронтальный модуль имеет сенсор Exmor RS с диагональю 1/3,06″ и разрешением 13 Мп, а также 22-миллиметровый широкоугольный объектив с диафрагмой f/2,0 без собственной вспышки и автофокуса. Максимальная светочувствительность матрицы — ISO 6400, имеется такая же пятиосевая стабилизация SteadyShot с умным режимом Intelligent Active Mode, как и у основной камеры. Качество съемки в целом очень хорошее: изображение светлое, к резкости и детализации претензий нет. Правда, по умолчанию селфи-камера всегда накладывает фильтры, которые, по ее мнению, придутся как нельзя кстати: кожа, например, сглаживается, текстуры пропадают — все как мы любим.

Для основной камеры Motion Eye в Sony Xperia XZ1 используется все тот же уникальный модуль IMX400 с разрешением матрицы 19 Мп, 1/2,3″, Exmor RS для мобильных устройств. 25-миллиметровый широкоугольный объектив G Lens имеет диафрагму f/2,0.

Модуль оснащен собственной буферной памятью объемом 128 МБ. Это позволяет применять режим сверхзамедленной видеосъемки с частотой 960 кадров/с. Просто запустить съемку в таком режиме нельзя, его можно лишь временно активировать на несколько секунд в виде врезок в стандартную съемку с разрешением 720р.

На месте предиктивный гибридный автофокус, 8-кратный цифровой зум и фирменная 5-осевая система стабилизации SteadyShot с режимом Intelligent Active Mode. Как обычно, используется фирменная технология обработки изображений Bionz для мобильных устройств.

Режим предиктивной съемки Predictive Capture эволюционировал: теперь камера реагирует не только на движущийся объект, но и с помощью интеллектуального захвата распознает улыбку. После наведения на такой объект камера автоматически производит три снимка так, что после спуска затвора фиксируется уже четвертый по счету снимок. Такой режим позволяет не пропустить никаких событий.

Никуда не делся перекочевавший из фотокамер Sony следящий в движении автофокус для серийной съемки (4D-фокус, серия до 15 кадров). Режим ручных настроек, как обычно, обеспечивает доступ к выдержке, светочувствительности, экспокоррекции, балансу белого и вариантам фокусировки. Также на месте режим дополненной реальности «AR-эффект» со множеством любопытных сценариев, в том числе скачиваемых.

Камера может снимать видео в разрешении 4К (3840×2160) со скоростью 30 fps, а скорость 60 fps доступна в Full HD (1920×1080). Нужно отметить, что в новых смартфонах Sony режим 4К внесен в общее меню выбора разрешений (ранее, в том же Xperia XZ Premium, это был отдельный режим). Также предоставлен выбор между кодеками H.265 и H.264 для кодирования видео в 4К. 5-осевая система стабилизации SteadyShot с режимом Intelligent Active Mode работает и при съемке видео.

В любом из разрешений с видеосъемкой камера справляется качественно: резкость, цветопередача и детализация в норме, яркости достаточно, видеоряд плавный, без рывков и артефактов. К записи звука претензий тоже нет: чувствительность микрофонов высока, звук чистый, громкий, система шумоподавления адекватно справляется с шумом ветра.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Номер ближайшей машины различим. С макросъемкой камера справляется неплохо. Хорошая детализация на средних и дальних планах. Неплохая резкость по полю кадра за исключением большой зоны нерезкости в правом нижнем углу. Резкость по полю и по планам хорошая. Судя по подобным снимкам, прошивка камеры далеко не последняя.

Камера снимает неплохо, но явно сыровата. Часто встречаются зоны нерезкости по краям, порой довольно большие. Иногда программа недорабатывает развертку кадра до широкого угла и смазывает детали. В целом, повторимся, камера работает неплохо, а обновления прошивки должны исправить упомянутые недочеты, поскольку они не выглядят серийными. В таком случае камера хорошо будет справляться с документальной съемкой.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности интегрированного модема Snapdragon X16 в Sony Xperia XZ1 включают поддержку передачи данных на скорости до 1 Гбит/с в сетях LTE Cat.16. В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, не теряет связь в местах неуверенного приема, быстро восстанавливает соединение. Также поддерживается Bluetooth 5.0, оба диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), конфигурация MIMO 2×2. Качество связи в Wi-Fi-сетях нареканий не вызывает. Есть NFC с поддержкой Mifare Classic, смартфон успешно работает с приложением для проездных документов. Можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth. Разъем USB Type-C поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG. Скорость передачи данных между компьютером и смартфоном через кабель, подключенный в случае ПК к портам USB 3.1 Type-C, составляет около 28 МБ/с.

Что касается конкретных диапазонов поддерживаемых частот LTE, то, скорее всего, их список будет точно таким же, как у Xperia XZ Premium, хотя у сертифицированной для России модели частоты на фирменном сайте пока не указаны. Наш же тестовый экземпляр, предназначенный для операторских рынков Европы, модель G8341 (с прошивкой от G8342), поддерживает следующие частоты:

FDD LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/29/32/66

TDD LTE: Band 38/39/40/41

UMTS(WCDMA): Band 1/2/4/5/6/8/19

GSM: 850/900/1800/1900 МГц

Навигационный модуль работает с GPS (с A-GPS), с отечественной Глонасс и с китайской Beidou. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение полуминуты, точность позиционирования удовлетворительная. Имеется встроенный датчик магнитного поля для функционирования компаса.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, то есть во время набора телефонного номера сразу осуществляется и поиск по первым буквам в контактах. Способы сортировки и отображения контактов стандартны для интерфейса Android.

В разговорном динамике голос знакомого собеседника хорошо узнаваем, посторонних шумов нет, звук натуральный, чистый, запас громкости даже чрезмерен. А вот виброзвонок не очень мощный, полностью полагаться на него не стоит, потому что так можно пропустить звонок.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы в Sony Xperia XZ1 используется ОС Android самой свежей версии 8.0, и смартфоны японской компании одни из первых выходят сразу на новейшей версии этой операционной системы. Внешнее оформление интерфейса соответствует хорошо узнаваемому фирменному стилю Sony, но внутри это практически чистый Android со всеми своими возможностями и недостатками.

Обсуждать быстродействие интерфейса бессмысленно, все работает молниеносно, оболочка легкая и мобильная. Не считая знакомого небольшого набора программ самой Sony, предустановленных приложений нет, все задачи решаются с помощью набора программ Google Apps. По умолчанию во всех смартфонах Sony предустановленной клавиатурой является SwiftKey с поддержкой безотрывного ввода Swype.

Одна из самых необычных предустановленных новых программ — 3D Creator. Она позволяет за несколько минут произвести 3D-сканирование объекта с помощью камеры смартфонов Sony, не прибегая к помощи специального оборудования. Разработчики утверждают, что технология самообучающаяся, то есть если один и тот же объект отсканировать с помощью программы три раза, то каждый следующий результат будет лучше предыдущего.

Надо заметить, что использовать данную технологию можно и на любом другом Android-смартфоне, но только благодаря собственной памяти модуля IMX400 достигается наилучший результат. Приложение предлагает создавать 3D-аватары с собственным отсканированным 3D-изображением, а также изменять их, анимировать, прикреплять собственные изображения к популярным интернет-мемам и делиться всем этим через соцсети. Естественно, полученные таким образом 3D-схемы можно отправлять на 3D-печать.

На практике технология действительно работает, во время презентации удалось успешно отсканировать одного из наших коллег, создать его 3D-модель и вывести в качестве пляшущего аватара на экран с помощью упомянутой программы. Все это делается достаточно легко, надо лишь по шагам следовать подсказкам.

Подсказки, надо заметить, устроены довольно необычно: их нельзя пропустить, пролистнуть, нельзя сразу перейти к сканированию объекта произвольной формы. Необходимо сперва в точности следовать всем инструкциям, пройдя полный путь обучения, после чего уже можно будет переходить к «вольной» программе.

В новом флагмане используются новые, ранее не применявшиеся ни в одном смартфоне более крупные по размеру динамики. Их, как и прежде, два, но их взаимное расположение, сбалансированное размещение внутри корпуса призвано обеспечить еще более четкую работу в стереопаре. И действительно, даже несмотря на мембраны для защиты от воды, звучание динамиков с технологией объемного звучания S-Force Front Surroundу, пожалуй, самое мощное среди всех представителей семейства Xperia. Звук даже громче, чем у Xperia XZ Premium.

В наушниках звук тоже качественный, претензий по этому параметру к смартфону нет. Гнездо 3,5 мм для пятиконтактного миниджека наушников с шумоподавлением оставлено на месте. Для проигрывания музыкальных композиций в аппарате используется собственный плеер (бывший Walkman) со знакомым набором настроек. Пользователю традиционно предоставляется выбор между ручной регулировкой и автоматической оптимизацией всех параметров звучания с помощью комплексной функции ClearAudio+. Смартфон может проигрывать треки в качестве High-Resolution Audio, треки низкого качества вытягиваются с помощью технологии Digital Sound Enhancement Engine (DSEE HX). Есть функция автоматической оптимизации звука для наушников. Проприетарный кодек Sony LDAC для передачи звуковых данных по Bluetooth станет доступен для всеобщего лицензирования с выходом ОС Android восьмой версии. В набор входит еще несколько звуковых технологий, подробнее обо всем этом можно прочитать на отдельной странице сайта Sony, посвященной звуковым технологиям, применяемым во всех современных топовых смартфонах производителя.

Производительность

Аппаратная платформа Sony Xperia XZ1 строится на SoC Qualcomm Snapdragon 835. В конфигурацию чипа входит восемь процессорных ядер Kryo 280 в двух кластерах с максимальной частотой 1,9 и 2,45 ГГц. Данная SoC выполнена по новейшему 10-нанометровому техпроцессу. За обработку графики отвечает видеоускоритель Adreno 540 с поддержкой графического API OpenGL ES 3.2. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной флэш-памяти — 64 ГБ. Из них свободно 1,5 ГБ ОЗУ и около 51,4 ГБ места для программ и данных.

По итогам тестов Qualcomm Snapdragon 835 ожидаемо демонстрирует очень высокие результаты, как и подобает флагманской SoC. Однако, если сравнить результаты героя обзора с тем же OnePlus 5, работающим на такой же платформе, но с бо́льшим количеством оперативной памяти, то у того все результаты, кроме браузерных тестов, оказываются лучше. Тем не менее, Sony Xperia XZ1 тоже очень производительный смартфон, уверенно справляющийся с любыми заданиями в реальных сценариях, а благодаря мощному видеоускорителю прекрасно выглядящий и в самых требовательных играх.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.

Sony Xperia XZ1

(Qualcomm Snapdragon 835) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 155798 172891 138718 130540 113351 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 1825/6129 2008/6433 1741/4221 1868/6328 1482/3836

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).

Sony Xperia XZ1

(Qualcomm Snapdragon 835) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1 (больше — лучше) 3036 2628 2409 1417 1869 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 39 19 12 18 13 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 38 36 24 21 24 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 60 57 38 46 52 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 105 103 61 57 71

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.

Sony Xperia XZ1

(Qualcomm Snapdragon 835) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 2792 2535 2494 3139 13047 Google Octane 2

(больше — лучше) 11774 9905 10036 10155 3116 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 390 490 551 478 1383

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

У смартфона более-менее равномерно нагревается вся «спинка» корпуса, но нагрев в нижней части выше — возможно, где-то там находится микросхема SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил всего 32 градуса (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это совсем мало.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Теоретически возможную поддержку адаптеров для вывода на внешнее устройство изображения мы проверить не смогли из-за отсутствия варианта адаптера, подключаемого к порту USB Type-C, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как в большинстве случаев кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 пикселей (1080p) изображение собственно видеофайла выводится один-в-один по пикселям, точно по границе экрана и в истинном разрешении Full HD. При выборе режима Профессиональный в настройках экрана отображаемый диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235 — в тенях всего пара оттенков серого не отличается по яркости от черного цвета, а в светах отображаются все градации оттенков. В режиме по умолчанию в тенях есть существенный завал. Отметим, в этом смартфоне есть поддержка аппаратного декодирования файлов H.265 с глубиной цвета 10 бит на цвет, при этом вывод на экран также осуществляется в 10-битном режиме. Это, а также широкий цветовой охват позволяет утверждать, что заявления производителя про «HDR-дисплей» обоснованы.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Sony Xperia XZ1, имеет небольшую емкость всего в 2700 мА·ч. Ни у одного из современных флагманов нет столь же маленькой батареи. Тем удивительнее было удостовериться, что новинка демонстрирует весьма впечатляющие результаты в тестах на автономность. Кое-где она, конечно, проседает в сравнении с конкурентами с большими аккумуляторами, но в игровом режиме, например, ей не нашлось равных. В принципе, это и понятно: судя по тестам производительности, разработчики Sony слегка придушили мощный процессор, отсюда и меньшие цифры в бенчмарках, и малый нагрев, и долгая автономность.

Естественно, в реальных сценариях использования разрыв между большинством смартфонов нивелируется, этот аппарат так же не может пережить более одного насыщенного событиями дня и нуждается в ежедневной зарядке, как и остальные. Знакомая уже технология адаптивной зарядки Qnovo Adaptive Charging отвечает за более щадящее отношение к батарее при зарядке.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения. Во всех смартфонах Sony всегда есть возможность сэкономить энергию благодаря фирменным энергосберегающим режимам Stamina и Ultra Stamina.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Sony Xperia XZ1 2700 мА·ч 17 ч. 00 м. 11 ч. 00 м. 8 ч. 00 м. Samsung Galaxy S8+ 3500 мА·ч 21 ч. 30 м. 14 ч. 30 м. 5 ч. 15 м. LG G6 3300 мА·ч 16 ч. 50 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 00 м. Honor 8 Pro 4000 мА·ч 16 ч. 00 м. 10 ч. 20 м. 3 ч. 50 м. Meizu Pro 6 Plus 3400 мА·ч 17 ч. 30 м. 12 ч. 30 м. 4 ч. 20 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора 17 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует почти 11 часов, это неплохой результат. В режиме 3D-игр смартфон может проработать до 8 часов, но тут все будет зависеть от конкретной игры.

Sony Xperia XZ1 поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0, но в комплект к тестовому образцу вложили стандартный сетевой адаптер с максимальным выходным током 1,5 А при напряжении 5 В. От него смартфон заряжается в течение 2,5 часов током 1,4 А.

Итог

В России официальный старт продаж Xperia XZ1 и Xperia XZ1 Compact назначен на 11 октября. Оформить предзаказ на смартфон Xperia XZ1 по цене 49 990 рублей и на XZ1 Compact

по цене 39 990 рублей можно в период с 27 сентября по 3 октября включительно в

фирменном интернет-магазине Sony Store Online и в сети фирменных магазинов Sony

Centre. Каждый заказавший таким образом смартфон Xperia XZ1 получит в подарок наушники с активным шумоподавлением Sony MDR-1000X.

Недешево, конечно, но этого стоило ожидать: свою продукцию Sony всегда оценивает максимально высоко. В принципе, Xperia XZ1 — это полноценный флагман, ничуть не хуже своего собрата Xperia XZ Premium, если сравнивать в технической части, только выглядит он не столь эффектно и экран получил размером поменьше. Довольно неплохие камеры, которые, возможно, еще будут улучшаться с обновлениями, добротное звучание, отличный экран, широчайшие коммуникационные возможности, очень приятный матовый и тонкий цельнометаллический корпус — словом, у Xperia XZ1 есть все необходимое для флагмана. И все же кажется, что смартфон немного переоценен, вряд ли за аппаратом по такой цене выстроится очередь. Что ж, по крайней мере, в качестве демонстрации возможностей Xperia XZ1 выглядит очень достойно, а цена со временем может быть скорректирована.