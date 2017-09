Inoi R7

Российский смартфон на операционной системе Sailfish OS 2

Содержание

На Mobile World Congress 2017 среди других новинок был представлен смартфон Inoi R7. Главные особенности этого устройства — российское происхождение и операционная система Sailfish OS, с недавних пор тоже имеющая связь с нашей страной: российский холдинг ЕСН приобрел 60% акций компании Jolla, разработчика Sailfish. И вот, наконец, новинка поступила в продажу. Мы подробно изучили ее и разобрались в перспективах этого начинания.

О Sailfish OS мы вам неоднократно рассказывали, так что по нашим статьям можно воссоздать историю этой ОС достаточно подробно. Здесь же повторим самое главное. Sailfish — результат работы финской компании Jolla, образованной бывшими сотрудниками Nokia после того, как финский гигант (тогда еще гигант, да…) закрыл подразделение, разрабатывавшее операционную систему на базе Linux — MeeGo.

В итоге MeeGo была использована лишь в одном рыночном устройстве — Nokia N9, но множество наработок, прежде всего связанных с уникальным жестовым интерфейсом, ее создатели воплотили в новой, уже независимой разработке — Sailfish OS. Причем маленький финский стартап решил не только выпустить новую ОС, но и самостоятельно создать смартфон.

Получившийся аппарат Jolla стал желанной игрушкой гиков всего мира, хотя понятно, что по своим техническим характеристикам и объективным функциональным возможностям он существенно уступал Android-смартфонам за аналогичную цену. Доверие к компании Jolla было таково, что ей удалось собрать деньги с помощью краудфандинга на выпуск планшета с ОС Sailfish.

Казалось бы, все идет прекрасно, но тут-то у Jolla и начались проблемы. Довольно темная история, что же там произошло и кто был виноват в проблемах, но произвести планшет Jolla так и не смогла, несмотря на собранные деньги, и в итоге производство устройств было решено закрыть, а операционную систему — лицензировать для сторонних производителей. Так появился индийский аппарат Intex Aqua, а затем и его аналог, брендированный самой Jolla — Jolla C (его обзор вы могли прочитать на нашем сайте).

Российские власти и инвесторы еще до возникновения серьезных проблем у Jolla вели с ними переговоры на предмет сотрудничества по линии Sailfish OS. И это было вполне логичным движением: тотальное засилье двух американских мобильных ОС для страны небезопасно, тем более в условиях санкций и напряженных отношений с США. А Sailfish не только не имеет отношения к Америке, так еще и полностью open source, то есть никаких механизмов слежки и прочих сюрпризов там быть не может (или, по крайней мере, их можно обнаружить и удалить). И, наконец, вести переговоры и взаимодействовать с финским стартапом, отчаянно нуждающимся в деньгах, проще, чем с гигантами, чьи бюджеты сопоставимы с бюджетами некоторых государств.

Так или иначе, Jolla оказалась под контролем российской компании, а смартфон Inoi R7 стал участвовать в крупных государственных тендерах. Например, в мае стало известно, что «Почта России» закупит 15 тысяч экземпляров. Давайте же изучим новинку и разберемся в том, насколько хороши перспективы смартфона в корпоративном сегменте и на массовом рынке.

Основные характеристики Inoi R7

Для наглядности сразу сопоставим характеристики новинки с последним аппаратом самой Jolla — Jolla C. Понятно, что сравнивать можно только с ним, поскольку первый смартфон на Sailfish OS уже устарел, а кроме Jolla и Jolla C, аппаратов на Sailfish просто не было.

Inoi R7 Jolla C Экран 5″, IPS, 1280×720, 294 ppi 5″, IPS, 1280×720, 294 ppi SoC (процессор) Qualcomm Snapdragon 212 (4 ядра Cortex-A7 @1,2 ГГц) Qualcomm Snapdragon 212 (4 ядра Cortex-A7 @1,4 ГГц) Графический процессор Adreno 304 Adreno 304 Флэш-память 16 ГБ 16 ГБ Разъемы Micro-USB, разъем 3,5 мм для гарнитуры Micro-USB, разъем 3,5 мм для гарнитуры Поддержка карт памяти microSD до 64 ГБ microSD до 32 ГБ Оперативная память 2 ГБ 2 ГБ Камеры основная (8 Мп; съемка видео Full HD) и фронтальная (5 Мп) основная (8 Мп; съемка видео Full HD) и фронтальная (2 Мп) Датчики идентификации пользователя нет нет Защита корпуса нет нет Емкость батареи (мА·ч) 2500 2500 Операционная система Sailfish 2.0.4.14 Sailfish 2.0.4.14 Габариты (мм)* 146×72×8,9 142×72×9,6 Масса (г)** 145 147

* по информации производителя

** наше измерение



{Хорошо видно, что базовые характеристики двух смартфонов практически идентичны. Российский аппарат чуть тоньше, у него получше фронтальная камера и поддерживаются более объемные карты памяти. Но в остальном никаких отличий. Скорее всего, это вызвано отсутствием необходимости в дополнительной оптимизации операционной системы под иные SoC, разрешения экрана и пр.

Комплектация

Смартфон приехал к нам в белой, почти квадратной по форме коробке.

Внутри бокса были обнаружены: сам смартфон, краткое руководство пользователя на русском языке и с наглядными иллюстрациями, кабель USB—Micro-USB, зарядный блок 5 В 1 А и прозрачный чехол из твердого пластика. Отметим, что в комплекте Jolla C зарядного блока не было, а кабель был совсем коротким.

В принципе, ничего необычного и заслуживающего похвал в комплектации Inoi R7 нет, но по крайней мере создатели не поленились сделать руководство пользователя на русском и не поскупились на нормальный кабель и зарядный блок.

Дизайн

Внешний вид смартфона — нейтральный, ничего общего с фирменным стилем Jolla у него нет. Плюс это или минус — каждый может решить сам.

Итак, аппарат представляет собой черную плитку из прорезиненного пластика. Грани чуть скруглены. Качелька регулировки громкости и кнопка питания располагаются на правой грани, обе выполнены из металла, нажимаются в меру упруго.

Корпус не маркий и не подверженный царапинам, хотя жирные отпечатки пальцев удаляются не очень легко. На тыльной поверхности выступает глазок камеры. Под ним расположены вспышка и микрофон, а внизу — круговая решетка динамика.

Еще один микрофон разместился на нижней грани. Рядом с ним — разъем Micro-USB. На верхней грани мы видим гнездо 3,5 мм для наушников. Больше никаких разъемов у смартфона нет.

Задняя крышка снимается: надо поддеть ее ногтем и приподнять. Под крышкой можно обнаружить съемную батарею (3,8 В, 2500 мА·ч, 9,5 Вт), слоты для двух карт Micro-SIM и один слот для карты памяти microSD. Как хорошо видно по фотографии, слоты не совмещенные, причем для доступа к одному из SIM-слотов вытаскивать батарею не требуется, а вот к двум другим — придется.

Общее впечатление от дизайна — нейтральное. Его не назовешь особо ярким и оригинальным, но здесь все хорошо продумано в плане функциональности, да и критиковать его не за что. Это такая добротная рабочая лошадка.

Экран

Дисплей смартфона имеет те же параметры (диагональ, разрешение, плотность пикселей), что и Jolla C. Они типичны для бюджетных устройств: 5 дюймов, 1280×720. Впрочем, как мы знаем, качество экрана зависит далеко не только от этих характеристик. О том, насколько удачным получился дисплей смартфона, можно узнать из тестирования Алексея Кудрявцева, редактора раздела «Мониторы».

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Inoi R7, далее их можно различать по размеру): Экран у Inoi R7 немного темнее (яркость по фотографиям 108 против 119 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Inoi R7 очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (по эффективности лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются значительно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла. При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 360 кд/м², минимальное — 3 кд/м². Максимальная яркость невысокая, но, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на приемлемом уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится справа от глазка фронтальной камеры). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 90 кд/м² (слишком ярко), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 360 кд/м² (тоже много), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до тех же 360 кд/м² (до максимума, как и нужно); если регулировка примерно на 50%, то значения следующие: 17, 320 и 360 кд/м² (в офисе чуть ярковато, но сойдет), регулятор на 0% — 3, 280 и 360 кд/м² (первое значение занижено, что логично). Получается, что функция автоподстройки яркости работает более-менее адекватно. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана. В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей: Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике. Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Inoi R7 и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К. Перпендикулярно к экранам белое поле: Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля. И тестовая картинка: Насыщенность цветов на экране Inoi R7 нормальная, цвета близки к естественным. Цветовой баланс у Nexus 7 и тестируемого экрана явно различается. Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана: Видно, что цвета несильно изменились у обоих экранов, но у Inoi R7 контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного. И белое поле: Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), но у Inoi R7 экран под этим углом все же темнее. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно и приобретает синеватый или красноватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!): И под другим углом: При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля плохая: Контрастность (примерно в центре экрана) нормальная — порядка 880:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 19 мс (10 мс вкл. + 9 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 36 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,16, что немного ниже стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая почти не отклоняется от степенной зависимости: Наличия динамической подстройки яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения мы не выявили, что очень хорошо. Цветовой охват близок к sRGB: Спектры показывают, что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу: В итоге визуально цвета на этом экране почти не отличаются от естественных. Баланс оттенков на шкале серого слегка компромиссный, так как цветовая температура существенно выше стандартных 6500 К, но отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) ниже 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE несильно изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)



Подведем итоги: экран имеет невысокую максимальную яркость, но обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий более-менее адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, близкий к sRGB цветовой охват и приемлемый баланс оттенков. К недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана и плохую равномерность черного поля. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать высоким.

Производительность и автономная работа

Смартфон работает на базе той же Qualcomm Snapdragon 212, что и Jolla С. Объем оперативной памяти тоже такой же, как у Jolla С: 2 ГБ.

Увы, протестировать производительность смартфона по нашей традиционной методике в данном случае было невозможно, поскольку мультиплатформенные бенчмарки в Jolla Store отсутствуют. В частности, недоступен был и AnTuTu Benchmark. Однако хотя бы примерное представление о производительности нам помогли составить браузерные тесты.

Inoi R7

(Qualcomm Snapdragon 212) Jolla С

(Qualcomm Snapdragon 212) SunSpider 1.0

(мс; меньше — лучше) 1559 1566 Kraken Benchmark

(мс; меньше — лучше) 15931 19047 Octane Benchmark

(баллы; больше — лучше) 1610 620 JetStream

(баллы; больше — лучше) 13,629 14,524

По всем признакам производительность новинки не должна отличаться от Jolla C (точнее, должна быть чуть ниже, потому что у SoC, используемой в Inoi R7, чуть снижена частота процессорных ядер). Однако, в двух из четырех бенчмарков Inoi R7 продемонстрировал существенно более высокие результаты, чем Jolla C, тогда как в двух других тестах результат оказался примерно одинаковым, с очень небольшим преимуществом Jolla C. Возможных объяснений видится два: либо результаты финского смартфона были получены с ошибкой (к сожалению, перепроверить их сейчас мы уже не можем), либо за время, прошедшее между тестированиями, сменилась версия браузера (в котором выполняются тесты), и в ней был доработан движок Javascript, что и обеспечило в разы более быстрое выполнение отдельных операций. Так или иначе, результаты бенчмарков Kraken и Octane здесь не стоит принимать во внимание.

В общем же мы можем смело утверждать, что для тех операций, которые возможны на Inoi R7, производительности смартфона будет вполне достаточно. А 3D-игры здесь все равно не доступны.

Что касается автономной работы Inoi R7, то, к сожалению, и ее невозможно измерить по нашей традиционной методике. Epic Citadel на этой платформе не представлена, серьезных 3D-игр, как уже было отмечено, нет. Режим чтения непонятно как тестировать: смартфон позволяет не отключать экран при бездействии лишь в течение 10 минут, а читалок, которые поддерживали бы автоматическое листание страниц, здесь пока нет.

Единственный доступный способ тестирования, более-менее коррелирующий с нашей традиционной методикой — воспроизведение видео с Ютуба. Правда, поскольку мобильное приложение YouTube здесь отсутствует, приходится пользоваться браузером. Результат аналогичен Jolla C: около шести часов.

Операционная система

Jolla C работает под управлением ОС Sailfish 2. Мы подробно рассказывали вам про первую версию этой ОС и упоминали про новшества второй. В Inoi R7 стоит та же чистая Sailfish 2, что и на Jolla C. Никаких оболочек или иных следов оптимизации под конкретную модель или российский рынок здесь не видно. Это и плюс, и минус одновременно. Плюс — потому что Sailfish OS все-таки является операционной системой для энтузиастов, а для них чем меньше всего предустановлено изначально, тем лучше.

Что же касается минусов, то главная проблема — в отсутствии Яндекс.Store, альтернативного магазина приложений, обеспечивающего совместимость (пусть и не всегда идеальную) с приложениями для Android. Как мы помним, на аппаратах Jolla магазин приложений Яндекс был, и это было спасением, поскольку без некоторых Android-приложений сейчас жить очень непросто. Например, без мессенджеров, Яндекс.Карт или Яндекс.Транспорта, не говоря уже о более специфических вещах.

С другой стороны, фирменный магазин Jolla Store постоянно пополняется новыми приложениями, и среди них есть немало интересного. Кроме того, энтузиасты могут установить на смартфон сторонние магазины приложений — например, Warehouse. Для этого надо скачать на смартфон (или загрузить по USB) RPM-пакет, установить его и дальше уже скачивать приложения оттуда.

Конечно, стоит оговориться, что далеко не все из этих приложений будут корректно работать. Но сама идея установки сторонних магазинов, созданных энтузиастами, и таких же самодельных сборок приложений явно не гарантирует надежности и стабильности. Все это — решения для энтузиастов, как, в принципе, и сам смартфон. И вот как раз для них это поле для бесконечных экспериментов. В частности, здесь поддерживаются стандартные команды для Терминала, возможность установки сторонних репозиториев даже без графической оболочки и прочее, и прочее...

Прибавим к этому действительно красивый и очень гладко работающий интерфейс, оригинальный способ взаимодействия (все управление — через жесты) — и станет ясно, почему Jolla так полюбилась разработчикам и линуксоидам по всему миру. Сегодня это практически безальтернативный вариант для тех, кто хочет иметь настоящий Linux на смартфоне, но при этом привык к красивому и удобному интерфейсу.

Воспроизведение видео

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали штатный видеоплеер. Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона среднее. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1280 на 720 пикселей (720p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях и в светах отображаются все градации.

Камера

Как и Jolla С, Inoi R7 оснащен двумя камерами, причем тыльная имеет разрешение 8 Мп и должна снимать видео Full HD. Но как переключиться на это разрешение, нам так и не удалось найти — видео снимается максимум в 720р.

Фронтальная камера характеризуется более высоким разрешением, чем у Jolla C — 5 Мп вместо 2 Мп. Но прежняя проблема сохраняется: среди приложений Jolla нет таких, которые бы могли обеспечить возможности видеосвязи.

Давайте посмотрим, на что способна тыльная камера в плане фотосъемки.

Неплохая детализация на дальних планах, но сенсор сильно шумит. С макросъемкой камера справляется. Номера машин различимы. Шарпинг практически отсутствует, а на небе видны следы беспорядочного шумодава. Хорошая детализация на средних планах. Шумы в тенях довольно сильные. Неплохая резкость по полю кадра, но она немного падает к краям. Динамический диапазон камеры очень узок.

В смартфоне установлен весьма неплохой модуль, что позволяет камере хорошо отрабатывать детали. Судя по всему, с программной обработкой производитель заморачиваться не стал и обошелся минимальным ПО модуля «из коробки». Именно поэтому на снимках видны не очень сильные, но заметные шумы, отсутствует шарпинг и сохраняются мелкие детали. Очень странно ведут себя небо и облака, словно встроенный конвертер не до конца понимает, как их нужно обрабатывать.

Для художественной съемки камера, конечно, не подойдет, а вот с документальной справится неплохо. Такой детализации могут позавидовать не самые дешевые смартфоны, но проблему с шумами и прочими цветными артефактами в данном случае может решить только черно-белый режим.

Видеосъемка удается камере весьма посредственно. Для документальной съемки этого, возможно, хватит.



Видео Ролик 1 1280×720, 30 fps, AVC MPEG-4 Baseline@L3.1, 12,1 Мбит/с

Связь и интернет

Качество телефонной связи нормальное, голос собеседника слышен хорошо, никаких странностей замечено не было.

Что нас порадовало, так это поддержка 4G, а кроме того — отсутствие видимых проблем с Wi-Fi. Напомним, что у Jolla C мы наблюдали постоянные обрывы соединения. Здесь же в процессе тестирования проблем отмечено не было, все функционировало хорошо и стабильно. Отсутствие 802.11ac и диапазона Wi-Fi 5 ГГц может огорчить, но это вполне естественно для бюджетного смартфона.

Выводы

Смартфон Inoi R7 в магазине «Байон», эксклюзивном дистрибуторе этой модели, продается за 11 990 . Это существенно дешевле, чем просили в свое время за первую модель Jolla и даже чем стоила Jolla C. Другое дело, что по нынешним меркам технические характеристики Inoi R7 далеко не блестящие, это совершенно однозначно бюджетный уровень. А среди Android-аппаратов можно найти варианты с более продвинутыми характеристиками за те же деньги.

Однако сравнивать Inoi R7 с Android-аппаратами — совершенно бесполезное дело, равно как и оценивать его по характеристикам. Ведь в конечном счете приобретать его будут не из-за аппаратных характеристик, а из-за операционной системы, которая по совокупности качеств уникальна. Да, это не вариант для широкой аудитории — просто потому, что многие вещи, к которым мы привыкли и которые давно стали неотъемлемой составляющей нашего повседневного использования смартфонов (мобильный банк, мессенджеры, клиенты соцсетей и пр.), здесь недоступны или же доступны лишь у сторонних разработчиков (а следовательно, такие приложения еще надо найти и суметь установить, не без «танцев с бубном»). Но Inoi R7 и не позиционируется как устройство для всех и каждого. Зато для энтузиастов и разработчиков это настоящий подарок — и как устройство для экспериментов, и как очень гибкий инструмент, который при соответствующих знаниях и желании можно тонко настроить под себя.

Возвращаясь к «российскому» происхождению, можно сказать, что хотя это определение весьма условно, поскольку ПО создано в Финляндии, а аппаратная часть — в Китае, однако появился этот аппарат исключительно благодаря российскому участию. И это можно только приветствовать. Потому что разрабатывать ОС с нуля — шаг более чем рискованный и сомнительный в нынешних реалиях, а поддержать уже готовую разработку, которая гарантированно безопасна для России и при этом достаточно гибка для оптимизации под наши реалии, шаг куда более рациональный. К сожалению, здесь пока не хватает именно этой оптимизации: российских сервисов (допустим, почему бы не сделать под Sailfish и не предустанавливать на Inoi R7 приложение «Госуслуги»?). Но это как раз дело наживное, важен первый шаг. Ведь если ничего не делать и ни с чего не начинать, то ничего и не получится.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор российского смартфона Inoi R7:

Наш видеообзор российского смартфона Inoi R7 можно также посмотреть на iXBT.Video