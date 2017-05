Материнская плата Asus Strix B250F Gaming

Мы уже рассмотрели несколько плат серии Asus Strix последнего поколения, которые входят в игровое семейство ROG, однако до сих пор это были платы на топовом чипсете Intel Z270. Между тем, в серию Asus Strix входят платы и на более простых чипсетах (с более скромными возможностями). Теперь дошла очередь и до них. В этой статье мы рассмотрим игровую и, что самое главное, недорогую плату Asus Strix B250F Gaming на чипсете Intel B250. Комплектация и упаковка Плата Asus Strix B250F Gaming поставляется в компактной по размерам коробке, типичной для серии Strix, на которой традиционно расписаны все особенности платы. Комплект поставки довольно скромный, что вполне логично, поскольку плата не относится к топовому сегменту. В коробке находится инструкция пользователя (только на английском языке), DVD-диск с программным обеспечением и драйверами, заглушка для задней панели платы, четыре SATA-кабеля (разъемы с защелками, два кабеля имеют угловой разъем с одной стороны). Еще есть кабель RGB Header, стикеры для SATA-кабелей и крепежные винтики для моддингового аксессуара, выполняемого на 3D-принтере. А вот подставку под пивную кружку, увы, не положили (обычно такую подставку кладут в комплект плат семейства ROG). Конфигурация и особенности платы Сводная таблица характеристик платы Asus Strix B250F Gaming приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности. Поддерживаемые процессоры Intel Core 7-го/6-го поколений Процессорный разъем LGA1151 Чипсет Intel B250 Память 4 × DDR4 (до 64 ГБ) Аудиоподсистема SupremeFX S1220A Сетевой контроллер Intel I219-V Слоты расширения 1 × PCI Express 3.0 x16

1 × PCI Express 3.0 x4 (в форм-факторе PCI Express x16)

4 × PCI Express 3.0 x1

2 × M.2 SATA-разъемы 6 × SATA 6 Гбит/с USB-порты 6 × USB 3.0

2 × USB 3.1

6 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 1 × DVI-D

1 × HDMI

1 × DisplayPort

2 × USB 3.0

2 × USB 3.1 (Type-A и Type-C)

4 × USB 2.0

1 × RJ-45

1 × PS/2

1 × S/PDIF (оптический, выход)

5 × аудиоразъема типа миниджек Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

8-контактный разъем питания ATX 12 В

6 × SATA 6 Гбит/с

2 × M.2

5 разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов

2 разъема для подключения портов USB 3.0

1 разъем для подключения портов USB 2.0

1 разъем для подключения COM-порта

1 разъем RGB Strip

1 разъем Extension ROG

1 разъем Extension Fan

1 разъем для термодатчика Форм-фактор ATX (305×244 мм) Средняя цена T-1716490359 Розничные предложения L-1716490359-5 Форм-фактор Плата Asus Strix B250F Gaming выполнена в форм-факторе ATX (305×244 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрено девять стандартных отверстий.

Чипсет и процессорный разъем Плата Asus Strix B250F Gaming основана на чипсете Intel B250 и поддерживает только процессоры Intel Core 7-го и 6-го поколений (кодовые наименования Kaby Lake и Skylake) с разъемом LGA1151. Память Для установки модулей памяти на плате Asus Strix B250F Gaming предусмотрено четыре DIMM-слота. Плата поддерживает небуферизованную память DDR4 (non-EСС), а максимальный объем памяти составляет 64 ГБ (при использовании модулей емкостью по 16 ГБ). Слоты расширения Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на плате Asus Strix B250F Gaming имеется один слот PCI Express 3.0 x16, один слот PCI Express 3.0 x4 (в форм-факторе PCI Express x16), четыре слота PCI Express 3.0 x1 и два разъема M.2. Слот PCI Express 3.0 x16 реализован с использованием 16 линий PCIe 3.0 процессора. Напомним, что чипсет Intel B250 поддерживает группировку 16 процессорных линий PCIe 3.0 только в один порт PCI Express 3.0 x16. Еще один слот в форм-факторе PCI Express x16 реализован с использованием четырех чипсетных портов PCIe 3.0, то есть, по-сути, это слот PCI Express 3.0 x4. Четыре слота PCI Express 3.0 x1 также реализованы с использованием чипсетных портов PCIe 3.0. Из двух разъемов M.2 один разъем (M.2_1) позволяет устанавливать накопители типоразмера 2242/2260/2280 и поддерживает только SATA-устройства. Для его реализации используется один порт SATA 6 Гбит/с. Второй разъем M.2 (M.2_2) позволяет устанавливать накопители типоразмера 2242/2260/2280/22110 и поддерживает только PCIe-устройства (PCIe 3.0 x4). Для его реализации используется четыре чипсетных порта PCIe 3.0. Видеоразъемы Поскольку процессоры Kaby Lake и Skylake имеют интегрированное графическое ядро, для подключения монитора на задней панели платы имеются видеовыходы DVI-D, HDMI и DisplayPort. То есть видеовыходы есть на все случаи жизни (D-Sub мы не считаем, поскольку он уже умер). SATA-порты Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено шесть портов SATA 6 Гбит/с, которые реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel B250 контроллера. Эти порты не поддерживают возможность создания RAID-массивов, что связано с ограничением чипсета. USB-разъемы Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено шесть портов USB 3.0, шесть портов USB 2.0 и два порта USB 3.1. Порты USB 2.0 и USB 3.0 реализованы на базе чипсета Intel B250 (чипсет Intel B250 поддерживает до 12 портов USB, из которых 6 портов могут быть портами USB 3.0). Четыре порта USB 2.0 и два порта USB 3.0 вынесены на заднюю панель платы. Для подключения еще двух портов USB 2.0 и четырех портов USB 3.0 на плате есть соответствующие разъемы (один разъем для портов USB 2.0 и два разъема для портов USB 3.0). Два порта USB 3.1 реализованы через контроллер ASMedia ASM2142, подключенный к чипсету по двум линиям PCIe 3.0. Эти порты выведены на заднюю панель платы, причем один порт имеет разъем Type-A, а второй — разъем Type-C. Сетевой интерфейс Для подключения к сети на плате Asus Strix B250F Gaming имеется гигабитный сетевой интерфейс на базе PHY-контроллера (контроллер физического уровня) Intel i219-V (используется контроллер MAC-уровня, интегрированный в чипсет). Этот контроллер задействуют для подключения чипсетный порт PCIe. Как это работает Напомним, что чипсет Intel B250 имеет 25 высокоскоростных портов ввода/вывода (HSIO), в качестве которых могут быть порты PCIe 3.0, USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. (в чипсете Intel Z270 30 HSIO-портов). Это 6 портов USB 3.0, 12 портов PCIe и 6 портов SATA (еще один HSIO-порт закреплен за сетевым контроллером физического уровня). Причем общее количество портов USB (USB 3.0 + USB 2.0) не должно быть больше 12. А теперь посмотрим, как все это реализовано в варианте платы Asus Strix B250F Gaming. С портами USB 3.0 и общим количеством портов USB все просто — их ровно столько, сколько поддерживает чипсет. С портами SATA тоже все просто. Один (первый) порт SATA разделяется с разъемом M.2_1, который поддерживает только SATA-устройства. И всего получаем ровно шесть SATA-портов, то есть ровно столько, сколько поддерживает чипсет. А вот с портами PCIe немного сложнее. Для разъема M.2 с поддержкой только PCIe-устройств требуется 4 чипсетных порта PCIe 3.0. Кроме того, четыре слота PCI Express 3.0 x1, один слот PCI Express 3.0 x4, гигабитный сетевой контроллер и контроллер USB 3.1 — это еще 11 портов PCIe. В результате получаем, что требуется 15 чипсетных портов PCIe, в то время как в чипсете их только 12. Проблема нехватки портов PCIe 3.0 решается следующим образом: слот PCI Express 3.0 x4 разделяется с двумя слотами PCI Express 3.0 x1. Если задействуются слоты PCI Express 3.0 x1, то слот PCI Express 3.0 x4 будет доступен только в режиме x2. Если же слот PCI Express 3.0 x4 работает в режиме x4, то два разделяемых с ним слота PCI Express 3.0 x1 будут недоступны. В результате на слот PCI Express 3.0 x4 и два слота PCI Express 3.0 x1 в совокупности требуется только четыре чипсетных порта PCIe 3.0. Режим работы слота PCI Express 3.0 x4 можно задать в настройках UEFI BIOS. Остается понять, где взять еще один порт PCIe, поскольку с учетом указанного разделения потребуется всего 13 портов PCIe. Но здесь все просто. Дело в том, что в чипсете Intel B250 действительно может быть не более 12 портов PCIe, но есть еще один отдельный порт, который зарезервирован для подключения сетевого контроллера физического уровня. Именно к этому порту и подключен PHY-контроллер Intel i219-V. В результате получаем, что используется ровно 12 чипсетных портов PCIe и один выделенный для PHY-контроллера порт. А общее количество портов HSIO составляет ровно 25. Блок-схема платы Asus Strix B250F Gaming показана на рисунке. Дополнительные особенности Как и у любой платы семейства Asus ROG, у Asus Strix B250F Gaming есть множество дополнительных особенностей. Конечно, у Asus Strix B250F Gaming их не так много, как, к примеру, у топовой платы Asus Maximus IX Formula, но все же они есть. Каких-либо кнопок и переключателей на плате не предусмотрено вообще. Нет ни индикатора POST-кодов, ни традиционной кнопки сброса настроек BIOS (на плате без возможности разгона процессора такая кнопка и не нужна), ни даже кнопки MemOK! Есть лишь перемычка CLRTC для сброса настроек BIOS. Как и у большинства плат семейства Asus ROG, здесь есть специальный разъем ROG Extension, который предназначен для подключения различных ROG-аксессуаров (приобретаются отдельно). Имеется и специальный разъем Fan Extension, предназначенный для подключения платы (в комплект не входит), к которой можно подключить несколько дополнительных вентиляторов и термодатчиков. Кроме того, есть двухконтактный разъем для подключения термодатчика (сам датчик в комплект не входит). Есть на плате и разъем RGB Strip, предназначенный для подключения светодиодной ленты. Сама светодиодная лента, конечно же, в комплект не входит, но имеется кабель-переходник для ее подключения. Кроме того, с обратной стороны платы, по переднему краю, расположено 12 RGB-светодиодов подсветки. Цвет и схему свечения можно настроить с использованием соответствующей утилиты, входящей в комплект. Также, стоит отметить наличие четырех светодиодных индикаторов (они расположены рядом друг с другом), которые позволяют производить диагностику системы в ходе загрузки. Это индикаторы CPU, DRAM, VGA и Boot. Если система не грузится, то по индикаторам можно понять, в чем проблема. Система питания Плата Asus Strix B250F Gaming имеет 24-контактный и 8-контактный разъемы для подключения блока питания. Регулятор напряжения питания процессора 9-канальный и построен на базе PWM-контроллера Digi+ VRM c маркировкой ASP1400. Сами каналы питания построены с использованием MOSFET-транзисторов 4C09B и 4С06B компании On Semiconductor. Система охлаждения Система охлаждения платы Asus Strix B250F Gaming состоит из трех радиаторов. Два радиатора расположены по двум смежным сторонам процессорного разъема и отводят тепло от MOSFET-транзисторов. Еще один радиатор установлен на чипсете.

Помимо этого на плате имеется два четырехконтактных разъема для подключения вентиляторов кулера процессора, два четырехконтактных разъема для подключения корпусных вентиляторов, один четырехконтактный разъем для подключения помпы водяного охлаждения и, как уже отмечалось, специальный разъем Extension Fan, позволяющий подсоединить опциональную плату, к которой подключаются дополнительные вентиляторы и термодатчики. Аудиоподсистема Аудиоподсистема платы Asus Strix B250F Gaming имеет традиционное для плат Asus маркетинговое название SupremeFX. Как и у всех новых плат семейства Asus ROG, основана аудиоподсистема на новом HDA-аудиокодеке Realtek ALC1220, который закрыт металлических кожухом. Все элементы аудиотракта изолированы на уровне слоев PCB от прочих компонентов платы и выделены в отдельную зону. На задней панели платы предусмотрено пять аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм) и один оптический разъем S/PDIF (выход). Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы использовали внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт на плате Asus Strix B250F Gaming получил оценку «Очень хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет. Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,01, −0,08 Отлично Уровень шума, дБ (А) −85,6 Хорошо Динамический диапазон, дБ (А) 85,6 Хорошо Гармонические искажения, % 0,0024 Отлично Гармонические искажения + шум, дБ (A) −79,0 Посредственно Интермодуляционные искажения + шум, % 0,013 Очень хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −75,9 Очень хорошо Интермодуляции на 10 кГц, % 0,013 Очень хорошо Общая оценка Очень хорошо UEFI BIOS UEFI BIOS платы Asus Strix B250F Gaming учитывает особенности чипсета Intel B250, которые заключаются в том, что нельзя разгонять процессор и память. В остальном же он мало чем отличается от UEFI BIOS, который используется на других платах Asus серии ROG. Здесь все стандартно. Есть два режима отображения: упрощенный (EzMode) и расширенный (Advanced).

Напомним, что чипсет Intel B250 не позволяет разгонять процессор и память. Однако в UEFI BIOS имеется традиционная вкладка Ai Tweaker, предназначенная для разгона процессора и памяти. Возможности изменения частоты тактового генератора BCLK в данном случае не предусмотрено вообще. Коэффициент умножения ядер процессора можно изменять, причем задавать коэффициент умножения можно как для каждого случая числа загруженных ядер процессора, так и одновременно для всех загруженных ядер процессора. Однако максимальный коэффициент, который можно установить, равен максимальному коэффициенту процессора в режиме Turbo Mode. К примеру, в варианте процессора Intel Core i7-7700K это 45. В настройках Ai Tweaker можно также задавать коэффициент BCLK Frequency : DRAM Frequency (100:100, 100:133) и настроить работу модулей памяти. Частоту модулей памяти DDR4 можно установить равной 4266 МГц, но, это, конечно, ничего не означает. Максимальная частота памяти в реальности может составлять лишь 2400 МГц. Конечно же, можно менять и тайминги памяти. Есть возможность активации XMP-профилей памяти, однако даже если в XMP-профиле предусмотрена частота выше 2400 МГц, реально память будет работать только на частоте 2400 МГц. Кроме того, на вкладке Ai Tweaker есть бесполезный (в отсутствие возможности разгона процессора) подраздел, позволяющий настроить напряжение питания процессора, а также настроить режим работы регулятора напряжения питания.

Как и на всех платах Asus, в UEFI BIOS можно настраивать скоростной режим работы подключаемых вентиляторов (процессорного кулера, двух корпусных вентиляторов и трех дополнительных вентиляторов, подключаемых к плате Fan Extension). Кроме выбора одного из четырех скоростных пресетов, можно настроить скоростной режим вручную по трем точкам на графике зависимости скорости вращения, задаваемой коэффициентом заполнения управляющих PWM-импульсов, от температуры процессора. Выводы Итак, плата Asus Strix B250F Gaming является младшей моделью в семействе Asus ROG и основана на чипсете Intel B250 с довольно скромными (в сравнении с Intel Z270) возможностями. Но зато возможности этого чипсета в данном случае используются по полной программе. Так, из 25 возможных HSIO-портов задействованы все 25. Asus Strix B250F Gaming позволяет создавать производительные ПК, но без разгона, поэтому нет смысла использовать эту плату в сочетании с процессорами с разблокированным коэффициентом умножения. Кроме того, на ней не получится организовать RAID-массив. Впрочем, далеко не всем нужен разгон и уж тем более RAID. Главное, что розничная стоимость этой платы составляет порядка 8-9 тысяч рублей, и это вполне адекватная стоимость.

Плата предоставлена на тестирование производителем





Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+