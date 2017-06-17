Дегидратор Rawmid Dream Vitamin DDV-10

c камерой на 25 л, регулировкой температуры и автоматическим отключением

Дегидраторами (или сушилками для продуктов) лабораторию iXBT.com не удивить. Мы тестировали как незатейливые устройства российского производства, так и дорогие, использующие новые инженерные решения модели западных производителей. В этот раз мы познакомимся с Rawmid Dream Vitamin DDV-10. Напомним, что мы уже тестировали подобную модель Rawmid, которая отличается меньшим количеством поддонов.

Оглавление

Характеристики

Производитель Rawmid Наименование модели Dream Vitamin DDV-10 Тип дегидратор (сушилка для продуктов) Страна производства Китай Гарантия производителя 1 год Заявленная мощность 700 Вт Материал корпуса и лотков пластик Цвет корпуса белый Количество лотков 10 Управление электронное: кнопка включения, регуляторы установки температуры и времени Тип обдува горизонтальный Таймер есть, от 30 минут до 19 часов 30 минут Температура от 35 до 70 °C Длина шнура 1,2 м Размеры решеток / пластиковых сеток 30,5×33 см — 0,1 м²; 29×32,5 см — 0,095 м² Площадь всех решеток 1,007 м² Габариты устройства (Ш×В×Г) 34,5×41,5×45,5 см Вес 9,0 кг Упаковка (Ш×В×Г) 48×44,5×37,5 см Вес с упаковкой 10,2 кг

Комплектация

Коробка оформлена ярко, но без излишней аляповатости. На черном фоне размещена фотография дегидратора с загруженными в него продуктами для сушки. На одной из боковых сторон можно ознакомиться с техническими характеристиками аппарата и рекомендациями по сушке различных продуктов. На другой — рассмотреть фрагменты изображений высушенных фруктов, овощей и смесей.

В упаковке дегидратор с уложенными внутрь него аксессуарами защищен от ударов и повреждений двумя пенопластовыми вкладками. Прибор зафиксирован надежно. Ручкой для переноски коробка не оснащена. Вскрыв коробку, мы извлекли из нее:

корпус дегидратора;

10 металлических решеток;

9 сетчатых листов;

9 пластиковых поддонов;

инструкцию по эксплуатации;

гарантийный талон.

Сбор устройства в упаковку не представляет никаких сложностей ввиду его простой формы и конструкции, что можно считать плюсом. В межсезонье, когда потребность в дегидраторе возникает нечасто, прибор можно хранить прямо в коробке, предотвращая тем самым его загрязнение.

На первый взгляд

Дегидратор выглядит довольно просто, без излишних утяжелений и дизайнерских изысков. Параллелепипед белого цвета с прозрачной крышкой, находящейся с фронтальной стороны. Прямоугольная форма и размер вызывают скорее одобрение. Учитывая немалые габариты дегидратора, его форма позволит использовать пространство наиболее эффективным образом. По заявлению производителя, корпус устройства выполнен из безопасного экопластика. Углы корпуса скруглены. Все части конструкции подогнаны друг к другу, плотно прилегают и качественно собраны.

Практически по центру верхней стороны дегидратора располагается ряд узких вентиляционных отверстий. Ближе к пользователю размещена панель управления, которая состоит из пяти функциональных кнопок. Здесь же в виде легко распознаваемых пиктограмм вынесены рекомендации по сушке различных продуктов. Почти в центре панели управления расположен жидкокристаллический экран.

Задняя сторона корпуса, к которой с внутренней стороны прикреплены вентилятор и нагревательный элемент, изготовлена из металла. На поверхности панели выбиты вентиляционные отверстия. Здесь же размещен неотсоединяемый кабель электропитания.

Доступ в сушильную камеру обеспечен с фронтальной стороны прибора. В этой части находится пластиковая крышка-заслонка. Аксессуар выполнен из прозрачного пластика, что позволяет наблюдать за тем, как проходит процесс сушки, не нарушая температурного режима. Заслонка свободно входит в пазы. Оснащена удобной ручкой-выемкой.

Дегидратор опирается на четыре пластиковые ножки высотой около одного сантиметра. С нижней стороны ножки оснащены резиновыми накладками, улучшающими сцепление с поверхностью стола и уменьшающими вибрации.

Внутренняя поверхность сушильной камеры обустроена традиционно. На стенках камеры выделены девять уровней направляющих для установки металлических решеток. Решетки входят плотно, но без усилий. Расстояние между ними по высоте — чуть менее 4 см. Между направляющими сделаны дополнительные подставки, которыми, при необходимости, также можно воспользоваться и вставить дополнительную решетку. На задней стенке камеры можно увидеть довольно мощный на вид вентилятор.

В комплект к дегидратору входят 9 сплошных пластиковых поддонов и 9 сетчатых листов. Наличие данных аксессуаров позволит использовать прибор для приготовления пастилы, хлебцев и для сушки зелени или мелко нарезанных продуктов.

В целом дегидратор Rawmid Dream Vitamin DDV-10 производит впечатление надежного и аккуратно изготовленного прибора, в котором можно как переработать урожай яблок, так и готовить небольшие порции вяленых продуктов. Вес прибора относительно невелик, он занимает не так много места, как некоторые другие модели, при этом объем сушильной камеры составляет 25 л.

Инструкция

8-ми страничная русскоязычная брошюра формата А5 отпечатана на плотной глянцевой бумаге. Содержащаяся информация стандартна: перечисление технических характеристик, меры предосторожности, подготовка устройства к работе и правила эксплуатации. Также дано описание принципа работы дегидратора и рекомендации по сушке.

Для людей, имеющих опыт эксплуатации дегидратора или приобретающих аппарат только для одной цели — сохранения урожая, содержания руководства будет более чем достаточно для успешной эксплуатации. Никакой лирики и избыточных сведений в документе нет.

Управление

Орган управления дегидратором находится в удобном месте и представляет собой слегка возвышающуюся трапециевидную панель с пятью функциональными кнопками и небольшими картинками, наглядно иллюстрирующими рекомендации по сушке различного сырья. При включении прибора в сеть и нажатии кнопки «Вкл/Выкл» раздается короткий звуковой сигнал, и сушилка начинает работать. На светодиодном экране появляются настройки по умолчанию: время «10:00» и температура «70 °C». Для изменения настроек необходимо воспользоваться функциональными кнопками «часы» и «термометр» с условным изображением соответствующих приборов.

При нажатии кнопок «+» и «−» значения времени и температуры можно увеличить или уменьшить до желаемых значений. Шаг при установке температуры составляет 5 °C, при выборе времени — 30 минут. После установки желаемых условий начинается обратный отсчет. В процессе сушки возможно корректировать температуру и продолжительность без отключения прибора. По завершении работы прибор издает 20 коротких звуковых сигналов, а на светодиодном экране появляется надпись «End». В первую очередь отключается работа нагревательных элементов, а вентилятор работает еще в течение 10 секунд. Управление сушилкой интуитивно понятное и не требует особого обучения или длительного привыкания.

Использование

Подготовка

Перед первым включением следует протереть влажной тканью все детали прибора, также рекомендуется включить дегидратор без загрузки продуктов на 30 минут на максимальной температуре. В нашем случае при этой операции появился специфический запах горелой смазки, который минут через 15 исчез. При последующем использовании дегидратора никаких посторонних запахов не ощущалось.

Эргономика

Эксплуатация прибора действительно комфортна. Управление элементарно. Единственный момент, на котором мы время от времени акцентировались: это расположение кнопок «+» и «−». Дело в том, что мы привыкли: справа находится увеличение, слева — уменьшение. На панели управления Rawmid DDV-10 все наоборот: если требуется увеличить температуру или время, следует давить на кнопку, расположенную слева, при уменьшении показателей — справа. Несколько непривычно, но спасает то, что на кнопках имеется графическое изображение собственно плюса или минуса.

Металлические решетки легко входят в пазы. Пластиковые поддоны и сетки без усилий размещаются на решетках, т. к. имеют чуть меньший размер. Если из-за своей толщины продукты не помещаются между лотками, то всегда можно убрать металлическую решетку, тем самым увеличив расстояние между двумя соседними лотками. Высушенные продукты легко без усилий снимаются и с металлических, и с пластиковых решеток.

При сушке пастилы, хлебцев и других подобных относительно жидких субстанций, сплошные поддоны нужно смазывать небольшим количеством растительного масла. При выполнении этого условия высушенный продукт без проблем извлекается из поддона. В целях предотвращения прилипания продуктов к сплошным лоткам можно также использовать пергаментную бумагу.

Сплошной пластиковый лоток разрешается использовать как поддон для сбора остатков и крошек продуктов в процессе сушки. В этом случае его нужно разместить в нижней части сушильной камеры. Чрезвычайно удобна прозрачная заслонка, которая позволяет контролировать процесс без открывания крышки и нарушения теплового режима. Внешние стенки дегидратора в процессе сушки слегка нагреваются. Поэтому прибор нельзя ставить вплотную к стенам и другим электроприборам или встраивать в шкаф — это затруднит циркуляцию воздуха и может повлиять как на работоспособность дегидратора, так и на саму процедуру сушки.

Уход

По окончании процесса сушки следует отключить прибор от сети электропитания, извлечь все решетки и поддоны с продуктами и протереть внутреннюю камеру влажной тканью, чтобы удалить остатки или крошки продуктов. Мы не отыскали в инструкции или на сайте производителя информации о возможности мытья съемных частей дегидратора в посудомоечной машине. Однако мы помнили, что в модели DDV-06/07 решетки и поддоны разрешалось мыть в посудомойке, поэтому мы отказались от мытья вручную с привлечением щеток и губок. Очистка в посудомоечной машине никак не сказалась на качестве или внешнем виде упомянутых аксессуаров.

Категорически запрещено опускать корпус дегидратора в воду или иные жидкости. Также запрещается использовать для очистки прибора абразивные или агрессивные химические вещества, т. к. это может повредить его поверхность. Перед помещением устройства на хранение следует протереть все его компоненты сухой тканью. Можем сделать вывод, что уход за дегидратором несложен и стандартен, не вызывает никаких неудобств или затруднений.

Тестирование

Объективные тесты

Наиболее важный вопрос, освещаемый нами в ходе тестирования, это вопрос равномерности просушки. В целом, процесс протекает более или менее равномерно на разных уровнях сушильной камеры. Однако продукты, расположенные ближе к задней стенке, особенно к ее правой стороне, сушатся быстрее, чем продукты, расположенные ближе к заслонке. Поэтому примерно в середине процесса мы разворачивали поддоны на 180°, чтобы более дегидрированные продукты оказались у заслонки сушильной камеры. При полной загрузке дегидратора влажным сырьем лучше всего просушиваются продукты, размещенные на верхних и нижних уровнях камеры.

Результаты замеров энергопотребления подтвердили данные производителя. При работе нагревательного элемента дегидратор потребляет около 620 Вт, при работе только вентилятора — около 20 Вт. Гораздо интереснее в этом разрезе уровень энергопотребления прибора в процессе сушки.

За 1 час работы на минимальной температуре в 35 °C прибор потребил 0,17 кВт·ч.

За 1 час работы на максимальной температуре в 70 °C прибор потребил 0,61 кВт·ч.

За 12 часов сушки фруктов при плотно загруженных девяти решетках (около 4,8 кг яблок) на 60 °C прибор потребил 6,9 кВт·ч.

За 20 часов сушки двух поддонов банановой пастилы на 55 °C было израсходовано 8,79 кВт·ч.

Другой важный показатель сушилок — это вместимость. Размер решеток составляет 30,5 на 33 см, площадь одной решетки — 0,1 м², площадь всех десяти решеток составляет чуть более 1 м². Размер пластиковых сеток и поддонов чуть меньше: 29 на 32,5 см, в комплекте их 9 штук, так что суммарная площадь поверхности сплошных поддонов равна 0,848 м². При этом в сушильную камеру можно загрузить около 5 кг яблок (на 9 решетках) или 5,7 кг киви (на 10 решетках). Это вес уже очищенных и подготовленных к дегидрации фруктов.

Вяленая корюшка

Тестирование дегидратора мы решили начать с культового питерского продукта — корюшки. Рыбки были вымыты, почищены и засыпаны солью из расчета около 2 столовых ложек соли на 1 кг рыбы. Солили примерно двое суток, периодически перемешивая. Затем подсушили рыбу на бумажной салфетке и аккуратно разложили на металлических решетках.

Сушили пять часов на 65 °C, затем еще полтора часа на 70 °C. В этом режиме прибор потребил 3,66 кВт·ч.

Рыбка получилась достаточно высушенной, но при этом гибкой и не ломкой на изгибе.

Результат: отлично.

Вяленые яблоки

Яблоки сорта «Гренни Смит» вымыли, затем очистили от кожуры и сердцевины. Нарезали на кружочки толщиной от 5 до 8 мм.

Процесс сушки протекал на 55 °C в течение 10 часов. Из 3,76 кг свежих яблок у нас получилось 418 г сушеных яблок. В процессе мы переворачивали решетки так, как это описано выше.

Яблоки прекрасно завялились: структура мякоти упругая, кусочки гибкие и немного мягкие. Получился прекрасный десерт к чаю или снек для перекуса между основными приемами пищи. Хранить вяленые яблоки лучше в герметично упакованной таре или в пакете в холодильнике.

Результат: отлично.

В дальнейшем мы проверили, сколько килограммов яблок вмещается в камеру при полной загрузке. Так, на 9 решетках нам удалось разместить 4,8 кг яблок, очищенных от кожуры и сердцевины, нарезанных на пластины по 5-8 мм. Сушка производилась 12 часов. Часть долек досушивали еще полтора часа. В этом тесте проявился интересный феномен: лучше всего яблоки высушились на верхних и нижних уровнях, кусочки фруктов на средних решетках остались более влажными.

Сушеные бананы

Бананы очистили и нарезали на ломтики в 3-5 мм. Сушили на 55 °C в общей сложности 18 часов. За это время бананы превратились в тонкие хрусткие чипсы. Решетки местами не меняли и не разворачивали.

Результат: отлично.

При хранении в холодильнике ломкость и хрусткость чипсов уходят, получаются мягкие ломтики бананов с ярким вкусом.

Сушеные киви

Очищенные и нарезанные на ломтики толщиной в 4-6 мм киви сушили на 55 °C около 17 часов. В данном тесте мы обратили внимание на вместительность прибора. На десяти решетках нам удалось разместить 5,7 кг очищенных и подготовленных к дегидрации фруктов. Точный вес конечного результата, к сожалению, озвучить не можем по причине постоянного подъедания вяленых киви в процессе сушки. По окончании дегидрации нам удалось намерить 0,9 кг готового продукта. Впрочем, отметим, что вес любого высушенного продукта может сильно варьироваться в зависимости от степени просушки.

Результат: отлично.

И мы продолжим рекомендовать сушить киви. В наших условиях этот процесс актуален не столько из-за необходимости перерабатывать урожай с дачи или огорода, сколько из-за вкусовых свойств. Получаемый снек имеет любопытный, не такой однозначный, как у яблок и бананов, вкус — сладковатый с легкой кислинкой.

Сушеные овощи: лук и морковь

Данный эксперимент продемонстрирует нам возможности прибора по размещению мелко нарезанного продукта. Предварительно очищенные измельченный лук и натертую морковь мы разместили на сплошных поддонах. Поддоны, на которых размещено по 0,5 кг подготовленного продукта, выглядят следующим образом:

В процессе сушки несколько раз перемешивали содержимое поддонов. Лук, несмотря на более крупную нарезку, подсох чуть быстрее. Морковь сохранила свой ярко-оранжевый цвет, лук пожелтел. На 50 °C овощи высушились за 16 часов. Думаем, при размещении продукта тонким слоем сушка могла бы занять меньше времени. В целом, слова производителя о том, что в сушильной камере можно разместить 5 кг зелени, скорее правомерны, чем нет. Хотя, на наш взгляд, речь должна идти больше о фруктах и овощах. Как можно догадаться, объем пяти килограммов зелени довольно сильно отличается от объема, скажем пяти килограммов яблок.

Результат: отлично.

Конечный вес смеси лука и моркови составил 94 г.

Льняные хлебцы

Однажды приготовив это блюдо в дегидраторе, мы настолько вдохновились результатом, что теперь всегда повторяем его. Рецептов хлебцев существует множество, добавлять в массу можно что угодно, варьируя вкус в зависимости от добавок и личных предпочтений. В этот раз для приготовления хлебцев мы взяли:

250 г свежего репчатого лука

1/4 стакана соевого соуса

1/4 стакана оливкового масла

200 г семян льна

Семена льна размололи в муку с помощью кофемолки, добавили блендированный в пюре лук, соус и масло. Хорошо размешали и всыпали семечки по своему вкусу: целых льняных семян и семечек подсолнечника. Вторую порцию изготовили на базе вышеприведенного рецепта, только к луку добавили один свежий помидор, несколько зубчиков чеснока и немного копченой паприки. Присыпали семечками тыквы и кунжутом. Из третьего замеса исключили соевый соус, зато добавили шпинат, чеснок, семена подсолнечника, льна, тыквы и кунжут.

Поддоны, перед размещением на них массы, смазали оливковым маслом. Сушили на 50 °C 16,5 часов. Через 8 часов после начала процесса вытащили поддоны, нарезали пласт на ровные прямоугольники. Продолжили сушить, уложив хлебцы на решетки и перевернув более влажной стороной вверх.

Результат: отлично.

Хлебцы получаются хрустящими. Альтернативой хлебу они могут стать с большой натяжкой, но в определенных условиях заменить традиционный пшеничный хлеб ими все же можно. Особенно ценно, на наш взгляд, что разнообразие вкусов ограничено только фантазией кулинара.

Пастила/пластинки из банана и кунжута

4 банана измельчили в блендере, добавили к ним 0,5 стакана кунжута. Ровным слоем разместили на сплошном поддоне, слегка смазанном растительным маслом. Обработку производили в течение 20 часов на 55 °C. За это время дегидратор потребил 8,79 кВт·ч. Длительное время тепловой обработки объясняется тем, что нам хотелось довести бананово-кунжутную смесь до хрустящего состояния. Нарезали на порционные кусочки примерно через 12 часов после начала процесса, когда масса еще имела мягкую структуру.

Результат: отлично.

Вяленая курица

Для этого, тоже традиционного теста мы взяли 1 кг филе куриной грудки. Нарезали на ровные кусочки толщиной не более 7 мм. В маринаде из смеси соевого соуса, порошка имбиря и копченой паприки курица простояла около суток. Килограмм филе свободно уложился на 3 сетчатых поддона. Значит, в дегидраторе единовременно можно завялить три килограмма мяса. Неплохо, на наш взгляд.

Прибор работал на 65 °C пять с половиной часов и потребил за это время 2,75 кВт·ч. В процессе один раз переворачивали поддоны. Курица равномерно провялилась, кусочки гибкие на изломе и прозрачные. В зависимости от размера некоторые ломтики — хрустящие, некоторые — мягкие, именно подсушенные, а не сухие. Мясо при этом отлично провялено, не имеет вкуса сырого продукта. С пластиковых сеток кусочки курицы снимались без проблем.

Результат: отлично.

Выводы

Дегидратор Rawmid Dream Vitamin DDV-10 проявил себя как весьма симпатичный, не требующий особого ухода и отлично справляющийся со своими задачами прибор. Из его положительных сторон отметим удобный размер, достаточную для большинства задач полезную площадь поддонов и интуитивно понятное управление. Подсказки в виде наглядных картинок, размещенные прямо на панели управления, помогут выбрать режим сушки без изучения инструкции и поиска информации в интернете. К несомненным плюсам также можно отнести автоматическое отключение по завершении заданного времени. Прозрачная крышка-заслонка позволяет следить за готовностью обрабатываемых продуктов.

Сушка на разных уровнях внутренней камеры протекает более или менее равномерно. Степень дегидрации отличается в глубине камеры, так что для предотвращения пересушенности продуктов лоток в процессе можно разворачивать. Если при этом обрабатываются продукты, излишняя сухость которых не принципиальна, то в процесс сушки можно вообще не вмешиваться.

Уровень шума мы оцениваем как невысокий: за закрытой дверью кухни работы дегидратора не слышно. Уход за прибором несложен, поддоны без повреждений и потери внешнего вида моются в посудомоечной машине. С оговорками к минусам мы можем причислить относительно высокую стоимость аппарата.

Плюсы

интуитивно понятное управление

простота ухода

удобная форма и конструкция

прозрачная крышка-заслонка

равномерная сушка по высоте камеры

автоматическое отключение по завершении установленного времени

Минусы

недостаточно равномерная сушка по горизонтали камеры

относительно высокая стоимость прибора