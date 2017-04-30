Электросушилка для продуктов Ротор «Дива» СШ-007
Просто, бюджетно, работает
Продолжая тестировать такую категорию кухонной техники, как дегидраторы, мы решили проверить в действии бюджетную модель российского производства Ротор «Дива» СШ-007. Постараемся понять, может ли этот прибор эффективно выполнять свои функции, будучи заметно дешевле ранее протестированных моделей других производителей.
Оглавление
- Характеристики
- Комплектация
- На первый взгляд
- Инструкция
- Управление
- Использование
- Тестирование
- Выводы
Характеристики
|Производитель
|АО Алтайский приборостроительный завод «Ротор»
|Модель
|Дива
|Тип
|Электросушилка для продуктов
|Страна производства
|Россия
|Гарантия
|1 год
|Заявленная мощность
|520 Вт
|Материал корпуса и лотков
|пластик
|Количество лотков
|3 или 5
|Температура
|от 20 до 70 °C
|Управление
|механическое
|Габариты
|37×39×37 см
|Длина сетевого шнура
|2,1 м
|Упаковка
|40×39×39 см
|Вес с упаковкой
|4,7 кг
|Средняя цена
|T-12887404
|Розничные предложения
|L-12887404-10
Комплектация
Сушилка поставляется в кубической формы коробке небеленого картона без дополнительной упаковки прибора внутри, например, пенопласта или полиэтилена. На одной стороне коробки есть цветная наклейка с изображением и кратким описанием дегидратора (к слову, на изображении модель выполнена в другом цвете).
В комплекте с прибором идут электрический провод и книжечка-инструкция с гарантийным талоном в конце.
На первый взгляд
Дегидратор Дива имеет классическую круглую конструкцию с нижним расположением вентилятора, белый пластиковый корпус и аналогичные сетчатые лотки (в нашем тестовом образце в комплекте идут 5 лотков).
На крышке есть наклейка, практически заменяющая инструкцию: на ней приведены рекомендации по температуре и времени сушки для ряда продуктов с неожиданно яркими картинками.
Прибор стоит на четырех пластиковых ножках с прорезиненным основанием, также белого цвета.
Инструкция
Руководство по эксплуатации дает необходимую информацию по технике безопасности и общим правилам заготовки продуктов методов высушивания. Для всех видов продуктов приведены подробные рекомендации по подготовке к сушке, времени работы прибора и температурном режиме. Обделены ориентирами по времени оказались только овощи.
Управление
После включения прибора в сеть автоматически начинается работа на минимальном температурном режиме. Вращая ручку механического регулятора температуры, можно выбрать любое значение от 20 °C до 70 °C. Когда продукты высушены до нужного состояния, дегидратор необходимо отключить от электросети.
Использование
Подготовка
Перед первым использованием мы промыли теплой водой и высушили лотки, убедились в чистоте корпуса прибора и освободили достаточно пространства на столе, ведь работающая сушилка является источником тепла и желательно создать буферную зону вокруг.
Эргономика
Дегидратор предлагает интуитивно понятное управление одним переключателем, конструкция лотков стандартна и легко позволяет менять их местами. Сетка лотков достаточно мелкая, чтобы сушить нашинкованный лук, не подкладывая пергамент. Нагревательный элемент и вентилятор внизу прибора защищены от случайного попадания частей продуктов.
В идеале можно было бы пожелать прозрачных лотков, чтобы не поднимать их регулярно для проверки уровня готовности продуктов. Также можно помечтать о более удобной стыковке лотков, поскольку в случае Дивы приходится ставить их друг на друга очень медленно и ровно, чтобы избежать перекоса.
Уход
Мелко нашинкованный лук может прилипать к сетке лотков, особенно при неполном высыхании, а маринованное мясо может окрасить лоток и сложно отмываться внутри ячеек сетки. В остальном уход за прибором необременителен: достаточно стряхнуть сухой продукт и сполоснуть лоток проточной водой.
Тестирование
Объективные тесты
Дегидратор потреблял максимум 620 Вт в процессе нагрева до рабочей температуры, один вентилятор без тэна потребляет 17 Вт.
В ходе тестирования мы проверили работу прибора с тремя категориями продуктов:
- Овощи: картофель, морковь, лук.
- Зелень: укроп, петрушка, зеленый лук, чабрец, мята.
- Мясо: маринованная индейка.
Овощи
В соответствии с инструкцией мы нарезали кружочками морковь и картофель и отправили бланшироваться на 15 и 5 минут соответственно. Репчатый лук мы частично нашинковали, частично разобрали на кольца и сразу выложили на лоток. В порядке эксперимента одну морковку мы нарезали и отправили в дегидратор без бланширования. В результате она высушилась почти на час быстрее, так как предварительно обработанная морковь упорно оставалась сочной (на фото хорошо видна разница в их цвете). Каждый продукт занял свой лоток, а пятый лоток мы оставили пустым. Для полного покрытия лотка в один слой нам потребовалось 860 г картошки, 620 г моркови, 300 г лука кольцами и 500 г нашинкованного.
Так как инструкция не дает рекомендаций по времени обработки овощей, мы посоветовались с интернетом, выставили температуру 65 °C и засекли 8 часов. За это время мы дважды меняли лотки местами, поскольку в нижней части конструкции воздух ближе всего к заданной температуре. Этого времени оказалось достаточно для картошки и мелко нарезанного лука, а также той части моркови, что не встретилась с кипящей водой. Спустя еще час работы на температуре 70 °C лук кольцами и бланшированная морковь также стали достаточно сухими и твердыми. На прилагаемых фото видно, как мало места стали занимать все овощи после сушки.
Результат: хорошо.
Сушеную морковь можно добавлять при варке супа наравне со свежей, но для картошки, нарезанной кружками 3-4 мм толщиной, не так просто найти полезное применение. При более тонкой шинковке и обилии специй могут получиться домашние чипсы, а сухой лук можно измельчить и использовать в составе приправы либо добавлять в фарш.
Зелень
Зелень была вымыта, подсушена и разобрана на небольшие части с тем, чтобы слишком мелкая нарезка не упала на зону вентилятора. Укроп, чабрец и мята заняли по целому лотку (примерно 25 г продукта), петрушка поделила пространство с зеленым луком. Рекомендуемая температура для сушки зелени — 40-50 °C, поэтому мы выставили регулятор на 50 °C и периодически ротировали лотки.
Быстрее всего были готовы укроп, петрушка, мята и чабрец: им понадобилось 4 часа, и листья чабреца уже осыпались при извлечении из сушилки. Зеленый лук мы не шинковали, и его стебли полностью избавились от влаги лишь спустя 8 часов.
Результат: хорошо.
Сушеная зелень в измельченном виде может добавляться как приправа в супы и вторые блюда, а пряные травы прекрасно дополняют вкус черного чая.
Мясо
Мы замариновали грудку индейки в соевом соусе с чесноком и имбирем и оставили на ночь в холодильнике. Затем мы порезали мясо на узкие полоски и выложили на сетчатый лоток для предварительного высыхания. Спустя 2 часа излишки маринада стекли и лоток отправился на нижний уровень дегидратора. Инструкция рекомендует сушить мясо в 2 этапа: 10-14 часов на температуре 45-55 °C, затем повысить температуру на 10 °C и оставить до требуемого состояния готовности. Наша индейка высохла до твердого состояния за 15 часов при температуре 50 °C и двукратной ротации с нижней части вверх и обратно.
Результат: отлично.
Полученные снеки понравились нам сами по себе: почти не тягучие, чуть хрустящие на краях, они могут служить как закуской к пенным напиткам, так и оптимальной «походной» едой.
Выводы
К сожалению, бытует мнение, что качественные товары не следует искать в России, однако дегидратор Ротор Дива готов поспорить с этим. Электросушилка успешно выполняет возложенные на нее функции и по качеству получаемого продукта не уступает более дорогим конкурентам. За это мы готовы простить ей такие мелочи, как непрозрачные лотки и отсутствие встроенного таймера.
Внушительные габариты характерны для всех устройств этой категории, так как они обеспечивают большую емкость прибора и, следовательно, оптимизируют процесс: если и заготавливать таким образом продукты, то сразу много.
Плюсы
- температурный режим 20—70 °C
- 5 лотков с мелкой сеткой
- простота эксплуатации
- низкая цена
Минусы
- отсутствие таймера
- непрозрачные лотки
|Дополнительно
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