Электросушилка для продуктов Ротор «Дива» СШ-007

Просто, бюджетно, работает

Продолжая тестировать такую категорию кухонной техники, как дегидраторы, мы решили проверить в действии бюджетную модель российского производства Ротор «Дива» СШ-007. Постараемся понять, может ли этот прибор эффективно выполнять свои функции, будучи заметно дешевле ранее протестированных моделей других производителей.

Оглавление

Характеристики

Производитель АО Алтайский приборостроительный завод «Ротор» Модель Дива Тип Электросушилка для продуктов Страна производства Россия Гарантия 1 год Заявленная мощность 520 Вт Материал корпуса и лотков пластик Количество лотков 3 или 5 Температура от 20 до 70 °C Управление механическое Габариты 37×39×37 см Длина сетевого шнура 2,1 м Упаковка 40×39×39 см Вес с упаковкой 4,7 кг Средняя цена T-12887404 Розничные предложения L-12887404-10

Комплектация

Сушилка поставляется в кубической формы коробке небеленого картона без дополнительной упаковки прибора внутри, например, пенопласта или полиэтилена. На одной стороне коробки есть цветная наклейка с изображением и кратким описанием дегидратора (к слову, на изображении модель выполнена в другом цвете).

В комплекте с прибором идут электрический провод и книжечка-инструкция с гарантийным талоном в конце.

На первый взгляд

Дегидратор Дива имеет классическую круглую конструкцию с нижним расположением вентилятора, белый пластиковый корпус и аналогичные сетчатые лотки (в нашем тестовом образце в комплекте идут 5 лотков).

На крышке есть наклейка, практически заменяющая инструкцию: на ней приведены рекомендации по температуре и времени сушки для ряда продуктов с неожиданно яркими картинками.

Прибор стоит на четырех пластиковых ножках с прорезиненным основанием, также белого цвета.

Инструкция

Руководство по эксплуатации дает необходимую информацию по технике безопасности и общим правилам заготовки продуктов методов высушивания. Для всех видов продуктов приведены подробные рекомендации по подготовке к сушке, времени работы прибора и температурном режиме. Обделены ориентирами по времени оказались только овощи.

Управление

После включения прибора в сеть автоматически начинается работа на минимальном температурном режиме. Вращая ручку механического регулятора температуры, можно выбрать любое значение от 20 °C до 70 °C. Когда продукты высушены до нужного состояния, дегидратор необходимо отключить от электросети.

Использование

Подготовка

Перед первым использованием мы промыли теплой водой и высушили лотки, убедились в чистоте корпуса прибора и освободили достаточно пространства на столе, ведь работающая сушилка является источником тепла и желательно создать буферную зону вокруг.

Эргономика

Дегидратор предлагает интуитивно понятное управление одним переключателем, конструкция лотков стандартна и легко позволяет менять их местами. Сетка лотков достаточно мелкая, чтобы сушить нашинкованный лук, не подкладывая пергамент. Нагревательный элемент и вентилятор внизу прибора защищены от случайного попадания частей продуктов.

В идеале можно было бы пожелать прозрачных лотков, чтобы не поднимать их регулярно для проверки уровня готовности продуктов. Также можно помечтать о более удобной стыковке лотков, поскольку в случае Дивы приходится ставить их друг на друга очень медленно и ровно, чтобы избежать перекоса.

Уход

Мелко нашинкованный лук может прилипать к сетке лотков, особенно при неполном высыхании, а маринованное мясо может окрасить лоток и сложно отмываться внутри ячеек сетки. В остальном уход за прибором необременителен: достаточно стряхнуть сухой продукт и сполоснуть лоток проточной водой.

Тестирование

Объективные тесты

Дегидратор потреблял максимум 620 Вт в процессе нагрева до рабочей температуры, один вентилятор без тэна потребляет 17 Вт.

В ходе тестирования мы проверили работу прибора с тремя категориями продуктов:

Овощи: картофель, морковь, лук. Зелень: укроп, петрушка, зеленый лук, чабрец, мята. Мясо: маринованная индейка.

Овощи

В соответствии с инструкцией мы нарезали кружочками морковь и картофель и отправили бланшироваться на 15 и 5 минут соответственно. Репчатый лук мы частично нашинковали, частично разобрали на кольца и сразу выложили на лоток. В порядке эксперимента одну морковку мы нарезали и отправили в дегидратор без бланширования. В результате она высушилась почти на час быстрее, так как предварительно обработанная морковь упорно оставалась сочной (на фото хорошо видна разница в их цвете). Каждый продукт занял свой лоток, а пятый лоток мы оставили пустым. Для полного покрытия лотка в один слой нам потребовалось 860 г картошки, 620 г моркови, 300 г лука кольцами и 500 г нашинкованного.

Так как инструкция не дает рекомендаций по времени обработки овощей, мы посоветовались с интернетом, выставили температуру 65 °C и засекли 8 часов. За это время мы дважды меняли лотки местами, поскольку в нижней части конструкции воздух ближе всего к заданной температуре. Этого времени оказалось достаточно для картошки и мелко нарезанного лука, а также той части моркови, что не встретилась с кипящей водой. Спустя еще час работы на температуре 70 °C лук кольцами и бланшированная морковь также стали достаточно сухими и твердыми. На прилагаемых фото видно, как мало места стали занимать все овощи после сушки.

Результат: хорошо.

Сушеную морковь можно добавлять при варке супа наравне со свежей, но для картошки, нарезанной кружками 3-4 мм толщиной, не так просто найти полезное применение. При более тонкой шинковке и обилии специй могут получиться домашние чипсы, а сухой лук можно измельчить и использовать в составе приправы либо добавлять в фарш.

Зелень

Зелень была вымыта, подсушена и разобрана на небольшие части с тем, чтобы слишком мелкая нарезка не упала на зону вентилятора. Укроп, чабрец и мята заняли по целому лотку (примерно 25 г продукта), петрушка поделила пространство с зеленым луком. Рекомендуемая температура для сушки зелени — 40-50 °C, поэтому мы выставили регулятор на 50 °C и периодически ротировали лотки.

Быстрее всего были готовы укроп, петрушка, мята и чабрец: им понадобилось 4 часа, и листья чабреца уже осыпались при извлечении из сушилки. Зеленый лук мы не шинковали, и его стебли полностью избавились от влаги лишь спустя 8 часов.

Результат: хорошо.

Сушеная зелень в измельченном виде может добавляться как приправа в супы и вторые блюда, а пряные травы прекрасно дополняют вкус черного чая.

Мясо

Мы замариновали грудку индейки в соевом соусе с чесноком и имбирем и оставили на ночь в холодильнике. Затем мы порезали мясо на узкие полоски и выложили на сетчатый лоток для предварительного высыхания. Спустя 2 часа излишки маринада стекли и лоток отправился на нижний уровень дегидратора. Инструкция рекомендует сушить мясо в 2 этапа: 10-14 часов на температуре 45-55 °C, затем повысить температуру на 10 °C и оставить до требуемого состояния готовности. Наша индейка высохла до твердого состояния за 15 часов при температуре 50 °C и двукратной ротации с нижней части вверх и обратно.

Результат: отлично.

Полученные снеки понравились нам сами по себе: почти не тягучие, чуть хрустящие на краях, они могут служить как закуской к пенным напиткам, так и оптимальной «походной» едой.

Выводы

К сожалению, бытует мнение, что качественные товары не следует искать в России, однако дегидратор Ротор Дива готов поспорить с этим. Электросушилка успешно выполняет возложенные на нее функции и по качеству получаемого продукта не уступает более дорогим конкурентам. За это мы готовы простить ей такие мелочи, как непрозрачные лотки и отсутствие встроенного таймера.

Внушительные габариты характерны для всех устройств этой категории, так как они обеспечивают большую емкость прибора и, следовательно, оптимизируют процесс: если и заготавливать таким образом продукты, то сразу много.

Плюсы

температурный режим 20—70 °C

5 лотков с мелкой сеткой

простота эксплуатации

низкая цена

Минусы