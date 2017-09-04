iТоги 2017/8

Основные темы и самые интересные новости августа 2017 года

Тот факт, что лето — пора отпусков, мало сказывается на потоке новостей. На август пришлось довольно много интересных и значимых публикаций. А открывает очередную подборку раздел

Процессоры

В первой половине месяца был представлен самый высокопроизводительный процессор для ПК за всю историю — AMD Ryzen Threadripper. По словам AMD, новинка «превосходит все ожидания даже самых требовательных разработчиков, исследователей, просьюмеров и любителей игр».

Поскольку анонс процессоров AMD Ryzen Threadripper был многоступенчатым, к моменту премьеры уже были известны практически все технические подробности. Фактически, производитель лишь объявил о начале продаж 16-ядерной модели AMD Ryzen Threadripper 1950X и 12-ядерной модели AMD Ryzen Threadripper 1920X.

Новые процессоры AMD располагают 64 линиями PCIe и четырехканальным контроллером DDR4, поддерживают технологию AMD SMT, которая позволяет каждому ядру выполнять два потока команд одновременно. Множитель частоты разблокирован, развязывая руки любителям экспериментов с частотами.

Одному из таких любителей удалось разогнать процессор AMD Ryzen Threadripper 1950X до 4,1 ГГц, о чем говорилось в другой августовской новости. Учитывая, что базовая частота равна 3,4 ГГц, в повышенная — 4,0 ГГц, достижение может показаться скромным. Однако следует помнить, что при штатном повышении частоты активны не все ядра. В описываемом же случае работали все 16 ядер. Немаловажно также, что для этого не понадобилась экстремальная система охлаждения. Отвод тепла был возложен на жидкостную систему охлаждения Thermaltake Water 3.0. В тесте Geekbench 3 процессор набрал 58391 балл.

Помимо 16-ядерного процессора, конфигурация системы включала системную плату производства ASRock и восемь модулей DIMM DDR4-3066 суммарным объемом 64 ГБ.

Не меньший интерес вызвала новость, в которой рассказывалось о том, как процессор Ryzen Threadripper 1950X сравнили с Core i9 7900X в нескольких тестах.

Сравнить 16-ядерную модель AMD Ryzen Threadripper 1950X, работающую на частоте до 4 ГГц, с 10-ядерной моделью Intel Core i9-7900X, работающей на частоте до 4,3 ГГц, позволила одинаковая цена — $1000. Кроме того, в сравнение были включены модели AMD Ryzen 7 1800X и Intel Core i7-7700K.

Сравнение показало, что в программах Cinebench R15 и Blender процессор AMD Ryzen Threadripper 1950X является неоспоримым лидером, но в 3DMark он проигрывает оппоненту. В игре Rise of the Tomb Raider процессоры оказались примерно равны.

Тем временем компания Intel раскрыла все характеристики старших процессоров Core i9 (Skylake-X).

Модель Кол-во ядер/потоков Базовая частота, ГГц Частота Turbo Boost 2, ГГц Частота Turbo Boost 3, ГГц Объём кэш-памяти L3, МБ TDP, Вт Стоимость, долл. Core i9-7920X 12/24 2,9 4,3 4,4 16,5 140 1200 Core i9-7940X 14/28 3,1 4,3 4,4 19,25 165 1400 Core i9-7960X 16/32 2,8 4,2 4,4 22 165 1700 Core i9-7980XE 18/36 2,6 4,2 4,4 24,75 165 2000

Все процессоры располагают 44 линиями PCIe 3.0 и поддерживают память до DDR4-2666.

Позже на закрытой презентации компания Intel рассказала о процессорах Core восьмого поколения, анонс которых был запланирован на 21 августа. Фото, сделанное на этой презентации, позволило проверить появившиеся ранее сведения о некоторых моделях Core восьмого поколения. Коротко говоря, большая часть этих сведений оказалась верной.

Производитель пообещал, что однопоточная производительность новых процессоров будет на 11-29% выше по сравнению с предшественниками, многопоточная — на 51-65%.

В ходе презентации не были названы цены, но уже через несколько дней в очередной новости было сказано, что процессоры Intel Core восьмого поколения не будут дороже актуальных CPU. Напомним, при этом у новых процессоров будет больше ядер.

Новость о том, что представлены процессоры Intel Core восьмого поколения, вышла на следующий день и стала в этот день самой читаемой.

Анонс получился не совсем таким, каким ожидалось. Во-первых, были представлены только четыре модели семейств Core i5 и Core i7. Во-вторых, это оказались процессоры Kaby Lake Refresh, а не Coffee Lake.

Все четыре модели — Core i5-8250U, Core i5-8350U, Core i7-8550U и Core i7-8650U — четырехъядерные, с TDP 15 Вт. Они работают на меньших частотах, чем их предшественницы — очевидно, для снижения энергопотребления. С этой же целью конструкторы ограничились GPU UHD Graphics 620, тогда как некоторые CPU Kaby Lake оснащены GPI Iris Plus Graphics 640.

Тем не менее, новые процессоры относятся к восьмому поколению Core, в которое также войдут 14-нанометровые процессоры Coffee Lake и 10-нанометровые процессоры Cannonlake.

Помимо этого, август был отмечен тем, что появились первые результаты тестирования процессора Intel Core i7-8700K. Основой протестированной системы послужила плата Supermicro C7Z370-CG-L на чипсете Intel Z370.

Результаты теста 3DMark показали, что шестиядерный процессор, работающий на частотах 3,7-4,7 ГГц, превосходит нынешнего флагмана линейки Core i7, модель i7-7700K, примерно на 12-13%.

Появившиеся позже новые результаты тестирования процессора Core i7-8700K, которые автор новости снова назвал первыми, по его мнению, поставили под вопрос целесообразность покупки Core i7-7800X.

Оба процессора имеют по шесть ядер, но Core i7-8700K работает на более высоких частотах, что отражается на результатах тестов.

Отсутствие четырехканального контроллера памяти и некоторых других преимуществ не мешает Core i7-8700K демонстрировать более высокую производительность. При этом Core i7-8700K характеризуется TDP 95 Вт, тогда как Core i7-7800X — 140 Вт.

Судя по статистике, новости о результатах тестов процессоров вызывают повышенный интерес. Так, в список самых читаемых новостей попала заметка, озаглавленная «Появились первые тесты процессора Intel Core i3-8350K».

Четырехъядерный процессор демонстрирует результаты 503,3 и 1982 балла соответственно в однопоточном и многопоточном тесте CPU-Z. Для сравнения: показатели Core i7-7700K — 492 и 2648 баллов (превосходство в многопоточном тесте объясняется поддержкой Hyper Threading).

Традиционно популярной в августе была категория новостей, героями которых выступают

Смартфоны

В самом начале месяца был представлен смартфон Samsung Leadership 8 редкого теперь форм-фактора «раскладушка».

Аппарат на SoC Snapdragon 821, оснащенный парой дисплеев SuperAMOLED диагональю 4,2 дюйма и разрешением Full HD, будет доступен по каналам китайского оператора China Mobile. О планах поставок в другие страны информации нет.

Конфигурация смартфона включает 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. В оснащении новинки можно выделить 12-мегапиксельную основную камеру с объективом с диафрагмой F1,7 и дактилоскопический датчик. При габаритах 130,2×62,6×15,9 мм смартфон, работающий от аккумулятора емкостью 2300 мА·ч, весит 235 г. Он поддерживает беспроводную зарядку, сервис Samsung Pay и технологию AlwaysOn Display.

На следующий день самой читаемой стала новость о том, что смартфон iPhone SE второго поколения появится на рынке в начале следующего года.

Смартфон iPhone SE, представленный в марте 2016 года, пользуется хорошим спросом, так что почти нет сомнений, что Apple планирует обновить эту модель. По данным отраслевых источников, компания Wistron, являющаяся одним из производственных партнеров Apple, готовится расширить производственные мощности в Индии в связи со скорым запуском в производство новой компактной модели iPhone. Как утверждается, ее продажи должны начаться в первом квартале 2018 года.

Вскоре появилось качественное изображение смартфона Apple iPhone 8. Хотя смартфон изображен в чехле, это не мешает рассмотреть некоторые детали.

В частности, экран занимает почти всю фронтальную поверхность. Кнопки под экраном нет, так что дактилоскопический датчик либо встроен в дисплей, либо расположен на задней панели корпуса.

Есть ли у смартфона разъем для наушников — неясно. Вероятно, нет, поскольку он отсутствует у нынешней модели и Apple, скорее всего, будет придерживаться этого выбора.

Кстати, если верить другой популярной августовской новости, смартфоны Google Pixel второго поколения тоже будут лишены разъема для наушников.

Нынешние смартфоны Google Pixel были представлены в начале октября. Если производитель планирует выпустить второе поколение примерно в это же время, до анонса остается не очень много времени. А пока в сети появилось первое «живое» фото смартфона.

Немалый читательский интерес достался новости «Представлен смартфон Nokia 8».

Аппарат на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 835, оснащенный 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти, получил дисплей типа IPS размером 5,3 дюйма и разрешением QHD (2560×1440 пикселей). Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 5 со скругленными углами (2.5D). Толщина устройства с металлическим корпусом равна 7,9 мм. Степень защиты смартфона — IP54.

В оснащении флагмана линейки смартфонов Nokia (напомним, сейчас смартфоны под маркой Nokia выпускает компания HMD Global) можно выделить сдвоенную основную камеру. Ее конструкция включает два датчика разрешением по 13 Мп — цветной (RGB) и монохромный. Камера позволяет снимать видео 4К. Она снабжена стабилизированными объективами Zeiss с диафрагмой f/2,0 и вспышкой на двух светодиодах. Фронтальная камера тоже имеет разрешение 13 Мп и объектив с диафрагмой f/2,0.

Кстати, что касается камер смартфонов, они вполне покрывают потребности огромного количества потенциальных покупателей компактных камер, в результате чего продажи этих камер стремительно сокращаются. Более того, бывший вице-президент Google назвал камеру iPhone «концом зеркальных камер для большинства людей».

Вик Гундотра (Vic Gundotra), до 2014 года отвечавший в Google за разработку мобильных устройств, полагает, что аппараты с ОС Android по части камер существенно уступают смартфонам Apple iPhone. По его мнению, это связано с тем, что Apple сама занимается разработкой аппаратных и программных средств, так что может быстро вводить технические новшества, полноценно раскрывая их в программном обеспечении.

Тему продолжает публикация «Фронтальная 3D-камера iPhone 8 опередила конкурентов на два года», в основу которой лег прогноз компании KGI Securities. В нем говорится о безоговорочном лидерстве Apple в сегменте трехмерного распознавания, а конкурирующая технология Qualcomm названа незрелой.

На август пришелся выпуск смартфона YotaPhone 3 стоимостью 21 500 рублей. Как его предшественники, смартфон оснащен двумя дисплеями.

Основной экран Samsung Super AMOLED имеет размер 5,5 дюйма и разрешение 1920×1080 пикселей. Размер дисплея E Ink Carta на задней панели равен 5,2 дюйма, а его разрешение в новости не приведено.

Конфигурация смартфона, работающего под управлением операционной системы YotaOS 3.0 на базе Android 7.1.1 Nougat, включает 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ флэш-памяти. В оснащение устройства входят камеры разрешением 13 и 12 Мп, порт USB-C и дактилоскопический датчик, расположенный на передней панели. На задней панели смартфона есть датчик, помогающий определить, какой экран пытается разблокировать пользователь.

Завершает раздел новость о выходе смартфона Samsung Galaxy Note8. В описании новинки производитель первым делом отмечает большой экран Infinity Display, перо S Pen и «лучшую за все время» камеру в смартфонах Samsung.

Запланирован выпуск двух вариантов аппарата, различающихся используемыми однокристальными системами. В обоих случаях объем оперативной памяти LPDDR4 равен 6 ГБ, а флэш-памяти может быть 64, 128 или 256 ГБ. Дисплей Super AMOLED размером 6,3 дюйма может похвастать разрешением 2960×1440 пикселей.

В списке средств подключения производитель перечисляет Wi-Fi 802.11ac, NFC, Bluetooth 5.0, ANT+, USB-C, LTE Cat 16. Конечно, смартфон оснащен приемником GPS и разнообразными датчиками, среди которых можно выделить дактилоскопический датчик, сканер радужной оболочки и датчик частоты сердечных сокращений. Оснащение Galaxy Note8 включает сдвоенную основную камеру разрешением 12 Мп с оптическим стабилизатором и двукратным оптическим зумом. Разрешение фронтальной камеры равно 8 Мп.

При габаритах 162,5×74,8×8,6 мм смартфон весит 195 г. Степень защиты устройства — IP68. Работает Samsung Galaxy Note8 под управлением ОС Android 7.1.1.

Как обычно, подборку завершает раздел

Прочее

Немалый интерес и активное обсуждение вызвала новость о том, что LG, Sony и Sharp наращивают поставки телевизоров за счет Samsung и китайских производителей.

По данным отраслевых источников, компания Samsung, первоначально планировавшая выпустить в этом году 48 млн телевизоров, уже скорректировала план до 45 или даже до 42 млн штук. Ожидается, что план по поставкам не выполнит не только Samsung, но и пять из шести крупнейших китайских производителей (исключая TCL).

В то же время, LG приписывают увеличение поставок до 29 млн штук. В прошлом году эта компания выпустила 28 млн телевизоров. Ожидается, что компания Sony увеличит поставки с 12 до 13 млн штук. Наращивать поставки этим производителям помогает интерес потребителей к моделям с экранами OLED. Чтобы нарастить выпуск, Sony и LG обращаются к сторонним производителям: Sony — к TPV Technology и Foxconn Electronics. Что касается компании Sharp, она в этом году увеличит выпуск телевизоров более чем вдвое — до 9-9,5 млн штук.

Во второй половине августа была представлена операционная система Android 8.0 Oreo.

Она сразу стала доступна для смартфонов Google Pixel, а несколько позже должна быть выпущена для последних моделей Google Nexus. Скорость появления обновлений для других смартфонов, как всегда, зависит от их производителей.

Одним из главных нововведений Android 8.0 является режим Picture-In-Picture (картинка в картинке), востребованный ввиду растущей популярности смартфонов с большими экранами, в частности, с соотношением сторон 18:9.

Другое новшество — появление у ярлыков приложений указателя пропущенных уведомлений (Notification dot). Также в новой ОС добавлены новые темы оформления и расширенный режим «не беспокоить», изменена вкладка с оповещениями, повышена безопасность и автономность.

Конкурентом Android на рынке ОС для мобильных устройств выступает Apple iOS. Одна из наиболее интересных августовских новостей оказалась связана с разработкой Apple, точнее говоря, с фирменным магазином приложений. Дело в том, что китайские разработчики ПО подали в суд на Apple. Они уверены , что Apple нарушает антимонопольный закон, удаляя их приложения из магазина iOS App Store без достаточных оснований. Кроме того, разработчики недовольны высокой комиссией, взимаемой с покупок, совершенных внутри приложений. Иск подан от лица 28 разработчиков.

Следует напомнить, что Китай окончательно обошел США по доходу в App Store еще в третьем квартале 2016 года. При этом компания Apple, которой продажи в AppStore в Китае приносят больше денег, чем в любой другой стране, находится в привилегированном положении, поскольку магазин Google Play для смартфонов Android в Китае заблокирован.

Интересно, что компания Google, будучи конкурентом Apple на рынке мобильных ОС, платит Apple, чтобы поисковая система Google была поисковой системой по умолчанию в iOS. Во что это обходится Google, было рассказано в другой августовской новости.

Как утверждает источник новости, сумма выплаты составляет примерно треть дохода, который приносят Google пользователи iPhone и iPad. В прошлом году выплаты составили около 1 млрд долларов, а в текущем году прогнозируется, что они достигнут 3 млрд долларов.

Тем временем специалисты IBM продлили жизнь магнитной ленты еще на десять лет. Им удалось установить новый рекорд плотности записи данных на магнитной ленте — 201 Гбит на квадратный дюйм. Рекордный показатель — пятый, установленный IBM Research, начиная с 2006 года. Он получен с использованием прототипа магнитной ленты, разработанного совместно со специалистами Sony Storage Media Solutions.

Магнитная лента остается наиболее надежным, энергетически эффективным и экономичным средством хранения огромных объемов архивных и резервных данных. Достижение специалистов IBM подтверждает возможность дальнейшего развития технологии хранения информации на магнитной ленте.

В августе в Калифорнии прошло мероприятие Monterey Car Week, в ходу которого компания Mercedes-Benz показала роскошный электромобиль Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet.

По словам автопроизводителя, двухместный кабриолет длиной почти шесть метров, в котором объединены «чувственный, эмоционально привлекательный дизайн и новаторские технические решения», дает представление о роскошных электромобилях будущего. Разработчики Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet выбрали стиль ар-деко, черпая вдохновение в периоде высокой моды и ручной работы в автомобилестроении.

Силовая установка мощностью 750 л. с. разгоняет кабриолет до 100 км/ч менее чем за четыре секунды. Запас автономности составляет 500 км. Быстрая зарядка позволяет зарядить аккумуляторы на 100 км пробега всего за пять минут. Цифровые дисплеи приборной панели, стилизованные под аналоговые индикаторы, дополнены проекционным экраном на ветровом стекле и голосовым помощником.

Завершает августовскую подборку сообщение о том, что Илон Маск впервые показал космический скафандр SpaceX.

Инженер и изобретатель, известный участием в создании и развитии таких компаний, как Paypal, SolarCity, Tesla и SpaceX, отмечает, что скафандр — не плод фантазии дизайнеров, а рабочий прототип, который уже был успешно испытан в вакууме.

Такими были наиболее важные и интересные новости последнего месяца лета. Со следующим дайджестом можно будет ознакомиться примерно через месяц.