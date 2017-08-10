Китайские разработчики ПО подали в суд на Apple

Со ссылкой на издание Financial Times источник сообщает, что на компанию Apple в Китае подали в суд местные разработчики программного обеспечения. По их мнению, Apple нарушает антимонопольный закон, удаляя приложения из магазина iOS App Store без достаточных оснований. Кроме того, разработчики недовольны высокой комиссией, взымаемой с покупок, совершенных внутри приложений. Иск подан от лица 28 разработчиков.
Отметим, что Китай окончательно обошел США по доходу в App Store еще в третьем квартале 2016 года. По словам источника, компания Apple, которой продажи в Китае приносят больше денег, чем продажи в любой другой стране (напомним, речь идет о продажах в AppStore), находится в привилегированном положении: магазин Google Play для смартфонов Android в Китае заблокирован.