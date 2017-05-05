Зеркальная фотокамера начального уровня Nikon D3400

Фотолюбителям посвящается

Название Nikon D3400 Дата анонса 25 августа 2016 г. Тип Compact SLR (компактная зеркальная) Производитель Nikon Информация о камере Nikon D3400

на сайте производителя Цена (только сама камера) T-14186425 Цена (в комплекте с объективом Nikon AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR) T-14186424

Содержание

Нехорошо начинать с грустного, но заканчивать им еще хуже; поэтому отметим сразу, во вступлении, что сегмент цифровых зеркальных камер (ЦЗК) для начинающих переживает сегодня не лучшие времена. «Зеркалки» начального уровня все более явно сдают свои позиции продвинутым смартфонам, камеры в которых стали очередным потребительским козырем производителей, а точнее, «рыночным дифференциатором продукта». Это происходит, по сути, примерно так же, как происходило лет пять тому назад с компактными цифровыми фотоаппаратами — нынче из многих десятков их моделей на рынке осталось едва ли больше семи, да и те выпускаются лишь самыми крупными производителями, причем скорее по инерции. А топовые смартфоны, которые сегодня теснят «зеркалки» начального уровня, стоят в 1,5-2 раза дороже ЦЗК (не говоря уже о «цифрокомпактах»), в то время как лишенные «продвинутых» встроенных камер китайские модели, умеющие (кроме фото) делать всё то же самое ничуть не хуже, можно купить за $150-$200. Поэтому если приобрести отдельно смартфон из Поднебесной и ЦЗК начального уровня японского производителя, то фотоснимки все же будут лучше, чем те, что сделаны тысячедолларовым топовым гаджетом, и еще $150 останется про запас. Однако подобную арифметику обычно не принимают в расчет, доверчиво полагаясь на фотовозможности смартфона. А зря…

Все это мы к тому, что ЦЗК имеют полное право на жизнь, и к тому, что в августе 2016 года было приятно узнать о выпуске компанией Nikon очередной инкарнации своей «зеркалки» начального уровня — Nikon D3400, которая пришла на смену предшественнице Nikon D3300. Мы приветствуем решение Nikon действовать наперекор неблагоприятным тенденциям и искренне желаем успеха камере Nikon D3400.

ЦЗК для начинающих вполне оправданно продаются в комплекте со штатными объективами. Это дает возможность пользователю начинать съемку сразу после покупки, не отягощаясь дополнительными поисками оптики и другого инструментария. (Правда, потребуется еще и карта памяти, но это не очень обременительно для кошелька.) Вполне логично, что стоимость комплекта ниже, чем сумма затрат на его компоненты, приобретаемые по отдельности. Именно такой комплект из камеры и специально созданного для нее штатного объектива нам довелось испытать. Не будем долго томиться и посмотрим на первый кадр, сделанный Петром Покровским.

Фокусное расстояние 26 мм; 1/80 с; F5,6; ISO 200

Результат хороший, а если говорить точнее, то явно превосходящий первоначальные ожидания — что греха таить, ведь от ЦЗК начального уровня многого не ждут… Однако подробный анализ снимков мы отложим «на потом».

Технические характеристики камеры Nikon D3400 и кит-объектива Nikon AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR

Приведем ключевые технические характеристики Nikon D3400 в сравнении с моделью-предшественницей Nikon D3300 (по данным производителя и результатам наших измерений).



Nikon D3400 Nikon D3300 Дата анонса 17 августа 2016 г. 7 января 2014 г. Корпус поликарбонат, композитные материалы Сенсор 24 Мп CMOS, APS-C (кроп-фактор 1,5), 23,5×15,6 мм Максимальное разрешение 6000×4000 Процессор Expeed 4 Цветовые пространства sRGB, Adobe RGB Чувствительность ISO 100 — ISO 25 600 Автофокус фазовый и контрастный Распознавание лиц есть Стабилизатор в камере — нет Экран TFT, 3″, 921 000 пикселей, фиксированный Видоискатель, увеличение/охват кадра оптический (пентазеркало): 0,85x/95% Минимальная выдержка 1/4000 с Максимальная выдержка 30 с Режимы съемки программный (P), приоритет выдержки (S), приоритет диафрагмы (A), установка вручную (M) Программные режимы авто, дети, макро, пейзаж, портрет, ночной портрет, спорт Вспышка (рабочая дистанция) встроенная, выдвижная (12 м при ISO 100) Режимы работы вспышки авто, авто + медленная синхронизация, авто + медленная синхронизация с подавлением эффекта «красных глаз», заполняющая, синхронизация по задней шторке, синхронизация по задней шторке + медленная синхронизация, подавление эффекта «красных глаз», подавление эффекта «красных глаз» + медленная синхронизация, медленная синхронизация Выдержка синхронизации 1/200 с Режим работы затвора однокадровая съемка, автоспуск, «тихий» затвор, немедленный и отсроченный с пульта ДУ, съемка серией Длительность автоспуска 2, 5, 10, 20 с (1—9 кадров) Экспозамер многозонный, центровзвешенный, точечный Компенсация экспозиции ±5 с шагом в 1/3 ступени Скорость серийной съемки 5 к/с Стабилизатор (в камере) нет Видео 1920×1080 (60, 50, 30, 25, 24 fps), 1280×720 (60, 50 fps), 640×424 (30, 25 fps) Формат видео MPEG-4, H.264, монофонический звук Выход HDMI есть Вход внешнего аудиосигнала нет Выход на наушники нет Карты памяти 1 слот, SD/SDHC/SDXC Дистанционное управление да (смартфон или пульт ДУ) требуется внешний адаптер Передача данных на смартфон да (SnapBridge) требуется внешний адаптер GPS нет требуется внешний адаптер Защита от влаги и пыли нет Ресурс аккумулятора (по методике CIPA) 1200 кадров 700 кадров Размеры 124×98×76 мм 124×98×76 мм Вес 395 г 430 г Цена (с объективом) T-14186424 T-10667066

Помимо очевидной, хотя и незначительной, разницы в цене и весе новинки по сравнению с предшественницей, различия между ними обнаруживаются в ресурсе аккумулятора. Но, что более важно, у Nikon D3400 имеется встроенный беспроводной модуль обмена данными (Bluetooth), позволяющий подключить к камере смартфон и с его помощью сразу выложить отснятые кадры в интернет, включая Instagram и прочие социальные сети. Другие отличия Nikon D3400 от Nikon D3300, даже если они остались незамеченными, вряд ли носят определяющий характер — перед нами обновленная модель ЦЗК для начинающих, в которой нет ничего принципиально нового с точки зрения фотографии, но есть определенная технологическая новизна.

Входящий в комплект объектив — типичный инструмент для новичков, который умеет делать все, но понемногу. Он даже оснащен оптической стабилизацией изображения.

Приведем ключевые технические характеристики объектива по данным производителя и результатам наших измерений.

Объектив (полное наименование) Nikon AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR

Оптическая схема 12 элементов (включая два асферических) в 9 группах Крепление (байонет) Nikon F Совместимый формат DX, FX в режиме DX Диапазон фокусных расстояний 18—55 мм Кроп-фактор 1,5 Фокусное расстояние в эквиваленте полного кадра 27—82 мм Кратность зуммирования 3,1х Число лепестков диафрагмы 7 Максимальное раскрытие диафрагмы F3,5 при 18 мм

F4 при 24 мм

F5,6 при 52 мм Минимальное значение диафрагмы F36 при 55 мм

F32 при 44 мм

F29 при 28 мм

F25 при 26 мм

F22 при 20 мм Углы обзора 28°—76° Максимальное увеличение 0,38х Оптическая стабилизация изображения да Минимальная дистанция фокусировки 0,25 м во всем диапазоне зуммирования Резьба для светофильтров ∅55 мм Размеры (диаметр × длина) ∅62,5×64,5 мм Вес 205 г Цена T-13786108

Экипировав систему всем необходимым, мы первым делом решили ее взвесить.

Согласно нашим измерениям, Nikon D3400 с батареей, картой памяти, объективом и крышкой объектива весит 653 г

Конструкция, дизайн

Компоновка Nikon D3400 и расположение органов управления традиционны для ЦЗК. Повертим камеру в руках и убедимся в этом воочию.

Спереди расположено байонетное крепление объектива (Nikon F) с маркером его ориентации и кнопкой разблокировки (на трех часах). Сверху над кнопкой видно месторасположение микрофона. На десяти часах установлена лампа, выполняющая, как это принято, сразу три функции: подсветки автофокуса, индикатора работы автоспуска и подавления эффекта «красных глаз». На девяти часах (слева, в ручке) помещается ИК-приемник для работы с пультом ДУ. Слева от объектива, сразу за фланцем байонета, разместились клавиша выброса вспышки (маркированная знаком молнии) и функциональная кнопка, по умолчанию управляющая установкой чувствительности. Ближе к дисплею находится крышка отсека интерфейсных разъемов. Слева под крышкой выведены разъемы Micro-USB и HDMI, а над крышкой нанесен символ Bluetooth, напоминающий, что именно такой стандарт беспроводной связи поддерживает Nikon D3400. Справа располагается отсек для карты памяти. Карта SD устанавливается в слот, расположенный под крышкой этого отсека. Сверху на Nikon D3400 имеются: «горячий башмак» для установки вспышек и другого оборудования, селектор выбора режимов съемки, выключатель камеры и спуск затвора, а также кнопки записи видео, выбора параметров и компенсации экспозиции.



Переключатель режимов позволяет выбрать съемку с ручными установками (M), приоритетом диафрагмы (A), приоритетом выдержки (S), программными установками (P), активировать «режим справки» (Guide) и выбирать эффекты постобработки (Effects) и сюжетные программы: ночной портрет, макро, спорт, дети, пейзаж, портрет и полностью автоматический режим с распознаванием характера сцены (Auto). Снизу расположены отсек для батареи, прикрытый крышкой с замком, и стандартная резьба для установки на штатив. Аккумуляторная батарея удерживается внутри отсека желтым фиксатором. Сзади помимо окуляра видоискателя и дисплея находятся: сверху — колесо управления и кнопка фиксации экспозиции и фокусировки; слева — кнопки воспроизведения отснятого материала, вызова меню, увеличения и уменьшения изображения (последняя также выводит на дисплей подсказки о выбранном режиме работы) и вызова информации о параметрах съемки; справа — кнопки активации режима Live View, четырехпозиционный джойстик, кнопки выбора покадровой/серийной съемки и управления автоспуском, а также кнопка стирания кадров.



После включения камеры (или после нажатия кнопки выбора параметров) на дисплей выводится «съемочное меню» с указанием режима съемки, значений выдержки, диафрагмы и ISO, зоны фокусировки и т. д.

Итак, Nikon D3400 — хотя и представительница ЦЗК начального уровня, но оснащенная всем (или почти всем), что может потребоваться в ходе фотосъемки не только начинающему, но и более требовательному владельцу. Заметим, что это выгодно отличает ее от компактных камер, не говоря уже о системах, встроенных в ноутбуки, планшеты и смартфоны, с которыми разница в пользу ЦЗК вообще настолько велика, что даже напоминать о ней неприлично.

Меню Nikon D3400 построено так же, как в профессиональных системах, но помимо традиционных разделов, оснащено еще и режимом справки (о последнем — чуть ниже).

Как сказано выше, стандартное меню ЦЗК дополнено специальным расширением — режимом справки. Это своеобразный ассистент начинающего фотографа, помогающий выбрать правильные параметры съемки, особенно в ситуациях, когда сложность сцены не является очевидной. Справочник представлен четырьмя разделами: съемка, обработка, настройка, просмотр/удаление. Раздел «съемка», в свою очередь, имеет два подраздела (простая эксплуатация и расширенные функции), а раздел «обработка» содержит несколько программных алгоритмов, или фильтров, позволяющих изменять окончательное представление снимков.

Для новичков такой режим должен быть очень полезен, а более опытные фотолюбители могут просто не обращать на него внимания, тем более что для активации он требует перевода селектора режимов съемки в отдельное положение — Guide.

Nikon D3400 и конкуренты

С ассортиментом в сегменте «зеркалок» начального уровня дела обстоят не слишком радужно: игроков здесь раз-два и обчелся. Беззеркальные системы мы по определению не учитываем — это совсем иной мир. Далеко не новая Sony A68 не слишком подходит нам по цене; Sigma вышла из «зеркального» клуба. Что же остается? — Canon с его «тысячными» моделями да Pentax S, причем опять-таки в почтенном исполнении двухлетней давности (более новые модели в комплекте с объективами дороговаты).



Nikon D3400 Canon EOS 1300D Pentax K-S2 Дата выхода август 2016 г. март 2016 г. февраль 2015 г. Сенсор 24 Мп, CMOS, APS-C (кроп-фактор 1,5) 18 Мп, CMOS, APS-C (кроп-фактор 1,5) 20 Мп, CMOS, APS-C (кроп-фактор 1,5) Автофокус фазовый и контрастный, многозонный, центровзвешенный, точечный, следящий, однокадровый, распознавание лиц, Live View фазовый и контрастный, многозонный, центровзвешенный, точечный, следящий, однокадровый, распознавание лиц, Live View фазовый и контрастный, многозонный, центровзвешенный, точечный, следящий, однокадровый, распознавание лиц, Live View Чувствительность (в ед. ISO) 100 — 25 600 100 — 6400

расширение до 12 800 100 — 51 200 Дисплей 3″ TFT

921 000 точек

фиксированный, не сенсорный 3″ TFT

920 000 точек

фиксированный, не сенсорный 3″ TFT

921 000 точек

фиксированный, не сенсорный Видоискатель оптический (пентазеркало), увеличение 0,85x, покрытие 95% оптический (пентазеркало), увеличение 0,8x, покрытие 95% оптический (пентапризма), увеличение 0,95, покрытие 100% Затвор,

выдержка,

синхронизация механический

30—1/4000 с

1/200 с механический

30—1/4000 с

1/200 с механический

30—1/6000 с

1/200 с Режимы экспозамера многозонный, центровзвешенный, точечный многозонный, центровзвешенный, точечный многозонный, центровзвешенный, точечный Встроенная вспышка есть, 12 м при ISO 100 есть, 9,2 м при ISO 100 есть, 12 м при ISO 100 Стабилизатор нет нет есть Серийная съемка 5 fps 3 fps 5,4 fps Беспроводная связь Bluetooth (SnapBridge) Wi-Fi 802.11b/g/n + NFC NFC Беспроводное управление смартфон или пульт ДУ пульт ДУ смартфон или пульт ДУ Видео Full HD 60p Full HD 60i 4K 25p

Full HD 100p Питание, ресурс (CIPA) литий-ионная батарея EN-EL14a, до 1200 кадров литий-ионная батарея LP-E10, до 500 кадров литий-ионная батарея D-LI109, до 410 кадров Размеры, вес¹ 124×98×76 мм

395 г 129×101×78 мм

485 г 123×91×73 мм

678 г Объектив в комплекте Nikkor AF-P DX 18-55mm F3.5-5.6G VR Canon EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II Pentax 18-135mm F3.5-5.6 ED AL IF DC WR Цена (кит) T-14186424 T-13559459 T-12298599

¹ с картой памяти и батареей, но без объектива

На фоне конкурентов Nikon D3400 выглядит весьма привлекательно: это не самый доступный по цене вариант, зато сенсор изображения в нем обладает самым большим числом элементов. К тому же аппарат Nikon значительно легче обоих оппонентов. Конечно, Pentax K-S2 из рассматриваемой нами троицы, пожалуй, самый привлекательный по сумме параметров (включая диапазон зуммирования штатного объектива), но он при этом заметно дороже и тяжелее. В отличие от Canon 1300D, наш герой обладает на целую ступень бо́льшим значением максимальной чувствительности и вдвое бо́льшим ресурсом батареи. В общем, на наш взгляд, по техническому оснащению Nikon D3400 опережает «собратьев по классу».

Качество изображения

Перво-наперво подвергнем Nikon D3400 испытаниям в лабораторных условиях, «при стендовой стрельбе по мишеням».

В нашем традиционном тесте «Разрешение и шумы» камера демонстрирует результаты на уровне конкурентов. Более того, она не так уж сильно отстает от флагмана линейки, хотя находится в начальном сегменте. Исследование шумов проводилось по временной методике, подробно описанной в отдельной статье.



JPEG, шумодав включен, светлая сцена RAW, шумодав выключен, светлая сцена ISO

100 ISO

1600 ISO

3200 ISO

6400 ISO

12 800

В светлой сцене шумы становятся заметны только на ISO 3200, при этом система подавления шумов неплохо с ними справляется, а вот на ISO 6400 начинается деградация изображения по резкости и цветам, что особенно заметно в несжатом фале NEF (RAW).



JPEG, шумодав включен, темная сцена RAW, шумодав выключен, темная сцена ISO

100 ISO

1600 ISO

3200 ISO

6400 ISO

12 800

В темной сцене камера начинает сдавать позиции раньше: качество изображения заметно падает уже на ISO 1600. При этом ISO 800 можно считать вполне рабочим, что уже весьма неплохо.

На графиках приведены зависимости разрешения от светочувствительности при разных условиях освещенности и шумоподавления. В светлой сцене освещенность устанавливается на уровне 3000 люкс, в темной — 100 люкс.

Тест «шумы», Nikon D3400, JPEG Тест «шумы», Nikon D3400, RAW

Интересно сравнить Nikon D3400 c Nikon D7200: это камеры одной линейки, но несколько разного уровня. Они оснащены одинаковыми сенсорами. Но должны же они чем-нибудь различаться, помимо корпуса, меню и органов управления!



Nikon D3400, RAW, шумодав выключен, светлая сцена Nikon D7200, RAW, шумодав выключен, светлая сцена ISO

100 ISO

3200 ISO

6400 ISO

12 800 ISO

25 600

Производитель постарался не слишком сближать разные сегменты, поэтому система шумоподавления в Nikon D7200 работает лучше: картинка с повышением светочувствительности деградирует не так быстро, хотя среднее разрешение у этих камер остается примерно на одинаковом уровне. Однако в темной сцене видно, что шумит дешевая камера сильнее более продвинутой.



Nikon D3400, RAW, шумодав выключен, темная сцена Nikon D7200, RAW, шумодав выключен, темная сцена ISO

100 ISO

3200 ISO

6400 ISO

12 800 ISO

25 600

Ниже приведены таблицы, по которым можно сравнить эффективное разрешение и уровень шума двух камер.

Nikon D3400 (24 Мп)

Nikon D7200 (24 Мп)

Light Dark Avg



Light Dark Avg R 17,01 15,01 16,01

R 17,05 15,29 16,17 R R 0,71 0,63 0,67

R R 0,71 0,64 0,67 N 2,20 4,45 3,33

N 2,13 3,75 2,94 RN 7,83 3,38 5,86

RN 8,00 4,07 5,50

А здесь мы сравнили уровни шума по сценам, чтобы понять, где именно «младший брат» сплоховал.

Уровень шумов Nikon D3400 Nikon D7200 RAW-Light 2,0 1,9 JPEG-Light 2,4 2,3 RAW-Dark 4,4 3,9 JPEG-Dark 4,5 3,7

Как видно, на свету качество изображения у камер практически не отличается, а вот низкая освещенность сразу ставит все на свои места. Впрочем, не следует забывать, что во время тестирования на Nikon D7200 был более серьезный объектив, в то время как Nikon D3400 довольствовался бюджетным «штатником». Теоретически на уровень шумов это влияет несильно, но на качество изображения — самым прямым образом. Поэтому пропадающие цвета и детали не стоит вменять в вину именно сенсору камеры.

Можно заключить, что в этом тесте Nikon D3400 показал себя достойно — во всяком случае, для своего сегмента. Пожалуй, эта камера подойдет не только новичкам, особенно если оснастить ее серьезной оптикой.

Стендовые испытания объектива Nikon AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR

Nikon AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR

ФР=18 мм, ЭФР=27 мм Разрешение, радиальные миры центр кадра край кадра Дисторсия, хроматические аберрации центр кадра край кадра

В широкоугольном положении объектив не может похвастать высокими результатами. Разрешение во всем диапазоне значений диафрагмы невысокое, и лишь при f/10 объектив едва способен воспроизвести 70% пикселей. К тому же можно отметить некоторую стабильность разрешения, а это положительным качеством не является. Хроматические аберрации можно заметить и в центре кадра, и на краю, где они хорошо видны даже без увеличения. Дисторсия также весьма выраженная, хотя это вполне ожидаемо у бюджетного объектива.

Nikon AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR

ФР=35 мм, ЭФР=53 мм Разрешение, радиальные миры центр кадра край кадра Дисторсия, хроматические аберрации центр кадра край кадра

На среднем фокусном расстоянии разрешение немного подрастает, но даже 80% пикселей объектив отработать не может. Пик по-прежнему находится в районе f/10, а значит, открытие диафрагмы не может обеспечить хорошую резкость. С другой стороны, разрешение все так же стабильно, поэтому разница будет невелика. Хроматические аберрации на краю кадра стали заметно меньше, а вот в центре все осталось по-старому. Зато дисторсия практически исчезла.

Nikon AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR

ФР=55 мм, ЭФР=83 мм Разрешение, радиальные миры центр кадра край кадра Дисторсия, хроматические аберрации центр кадра край кадра

В телеположении разрешение на открытых диафрагмах снова падает, хотя на f/8-f/10 остается на прежнем уровне. Кривая демонстрирует «горб», характерный для объективов не слишком высокого качества. Особенно огорчает подобная зависимость именно на таком фокусном расстоянии. Остатки хроматики можно заметить только на краю кадра, а дисторсию можно обнаружить только при очень пристальном изучении.

Для штатного зум-объектива результат неплох, поскольку альтернатив в данном ценовом сегменте просто нет. Ждать от Nikon AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR высокой резкости не приходится, хотя некоторые мастера и с такими инструментами ухитряются творить чудеса. Тем не менее, для начинающего фотографа этот объектив подойдет вполне.

Однако как бы ни были важны лабораторные испытания, главным для камеры является ее работа в реальных условиях.

Практическая фотосъемка

Для фотографа-любителя наиболее частыми сюжетами остаются репортаж, портрет, пейзаж и предметная съемка. Начнем по порядку.

Прежде чем начать съемку, нужно привести в рабочее положение штатный объектив. Для этого следует нажать кнопку на его корпусе и, вращая кольцо зуммирования, вытянуть тубус. Если пользователь не успел подготовиться таким образом, то автоматика Nikon D3400 напомнит об этом сразу же после включения камеры и не позволит сделать кадр, пока положение не будет исправлено.

Репортаж

По нашему мнению, Nikon D3400 неплохо подходит для съемки репортажа, причем любых сцен — как статичных, так и динамичных.

55 мм; f/5,6; 1/160 с; ISO 1400

Репортажный снимок, сделанный в сумерках. Из-за невысокой светосилы штатного объектива на максимальном фокусном расстоянии 55 мм (эквивалент 82 мм на полном кадре) автоматика увеличила чувствительность до ISO 1400, и стал заметен шум, который, впрочем, нельзя назвать непереносимым. Цвета воспроизведены удачно, хотя, кажется, имеется избыточное отклонение в сторону красного и лилового. Полутона переданы очень хорошо; светлые участки (пасмурное небо) не пересвечены, детали различимы даже в глубоких тенях.

26 мм; f/5,6; 1/160 с; ISO 1800

Кадр сделан в синей гамме. Правильно установить баланс белого в таких условиях очень сложно, и при ручной юстировке часто приходится действовать наобум. Тем не менее, в этом плане автоматика камеры отработала хорошо. Сильная задымленность сцены снизила контраст, из-за чего детали в глубоких тенях (на стене здания) стали неразличимы. Однако лицо мальчика, расположенное в сюжетном центре кадра, проработано хорошо. То же можно сказать и о фигурах на заднем плане. Шум (в данном случае — на ISO 1800) несколько менее приятен, чем на предыдущем снимке, но все еще терпим.

18 мм; f/5,6; 1/200 с; ISO 2500

Несмотря на более высокую чувствительность (ISO 2500), чем в двух снимках выше, шум почти не портит картинку. Правда, из-за него прочитать текст на упаковке героя не удается, но узнать время на его наручных часах можно без труда. Цветопередача удовлетворительная, но вновь кажется, что красные тона акцентированы сильнее, чем нужно (см. пальцы рук героя).

Портрет

Портрет на пленэре — это, согласно статистике, второй после репортажа наиболее часто встречающийся сюжет у начинающих фотолюбителей.

55 мм; f/5,6; 1/160 с; ISO 100

Несмотря на довольно низкое стояние вечернего солнца и явный крен освещения в желтую и оранжевую области спектра, цветопередача достаточно хорошая. По волосам модели видно, что, несмотря на правильно отработавшую автофокусировку, детализация не столь высока, как могла бы быть, располагай камера более совершенной оптикой. Рисунок размытия заднего плана приемлемый, хотя степень этого размытия при полном раскрытии F5,6, конечно же, не достигает желаемых степеней.

Следующий снимок сделан на фокусном расстоянии 55 мм при f/5,6; 1/160 c; ISO 400:

Слева — «проявка» RAW-файла (NEF) без коррекции тональных переходов, а справа — с попыткой «вытянуть» детали в светах. Заметим, что эта попытка удалась на твердую «четверку»: слева вверху на фоне яркого неба удалось визуализировать ветки дерева. Это, кстати, еще один аргумент в пользу ЦЗК по сравнению со смартфоном: у гаджетов, как правило, сделать такое после съемки не представляется возможным; нужно сразу фотографировать с экспозиционной вилкой, чтобы затем автоматически или вручную сшить картинки в фото с расширенным динамическим диапазоном (High Dynamic Range, HDR).

Приведенное далее фото сделано на фокусном расстоянии 46 мм при f/5,3; 1/80 c; ISO 8000:

Сверху — «проявка» RAW-файла (NEF) без коррекции баланса белого, снизу — с установкой баланса белого вручную по белкам глаз модели и с небольшим (до +0,5 EV) осветлением сцены.

Разумеется, всему есть предел, в том числе «терпимости» высоких значений чувствительности. На этом снимке видно, что при ISO 8000 шум становится труднопереносимым и сильно акцентируется даже при небольшом осветлении. Он имеет неприятную структуру и практически забивает детали лица. Правда, в выбранной сцене этому способствует невысокий контраст заполняющего освещения, но в вечернем городе это скорее правило, чем исключение.

Пейзаж

Диапазон штатного объектива Nikon AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3,5-5,6G VR (точнее, его минимальное фокусное расстояние), в принципе, благоволит фотографированию ландшафтов. Посмотрим, какие результаты можно получить.

18 мм; f/13; 1/15 с; ISO 100

Баланс белого несколько странен, но спишем это на необычность освещения и особую цветовую температуру низко стоящего солнца. Главная проблема в другом: несмотря на относительно приемлемую резкость в центре на среднем плане, вблизи и на периферии кадра о резкости трудно говорить положительно. Очевидно, это плата за бюджетный вариант штатной оптики.

18 мм; f/14; 2 с; ISO 100

Классический снимок Кремля, сделанный с классической точки классическим способом: штатив, выдержка 2 с, значение диафрагмы f/14. В принципе, картинка приемлемая. Правда, резкость ведет себя аналогично предыдущему случаю: в центре она удовлетворительная, а на периферии кадра — явно нет. Да и цвета далеки от совершенства.

18 мм; f/22; 25 с; ISO 100

Этот снимок сделан несколько позже по времени, чем предыдущий, когда солнце уже село, и при более сильно диафрагмированном объективе. Из-за последнего обстоятельства потребовалась выдержка 25 с. Резкость ниже, чем на двух предыдущих снимках, однако сложно сказать, виновата ли в этом дифракция при весьма малом относительном отверстии или микроколебания камеры на штативе при очень длительной экспозиции. Шумы проявляются сильнее, чем при выдержке 2 с, но нерезкость делает их менее заметными.

Предметная съемка

Быть может, с сюжетной точки зрения предметы не столь интересны, как, например, репортаж, но для оценки качества камеры и оптики они предоставляют довольно широкие возможности. Начнем с традиционного.

55 мм; f/8; 1/100 с; ISO 100

Отличный образец для оценки качества цветопередачи. Разумеется, баланс белого был поправлен при постобработке. Как видим, цвета очень естественные, без искажений. Полутона и тени переданы очень хорошо. Сомнения вновь вызывает лишь резкость — удовлетворительная в центре, но быстро понижающаяся к краям, несмотря на диафрагмирование объектива до f/8.

55 мм; f/5,6; 1/30 с; ISO 100

В таком ракурсе можно видеть выгоды уменьшенной глубины резкости при полном раскрытии объектива в максимальном телеположении. Картина размытия заднего плана достаточно приятная, хотя степень этого размытия не слишком значительная. Но тут уж ничего не поделаешь: больше f/5,6 на 55 мм нам со штатным объективом не дано. Цвета воспроизведены хорошо. Тональные градации сохранены полностью, переходы светотени плавные.

40 мм; f/32; 30 с; ISO 100

Для увеличения глубины резкости требуется сильно диафрагмировать объектив и, установив камеру на штатив, увеличивать выдержку (в нашем случае — до максимально возможных 30 с). Резкость на периферии по-прежнему нельзя назвать высокой, но все же можно видеть некоторые улучшения по сравнению со съемкой городского пейзажа. Уровень шумов на длительной выдержке повысился не сильно, а влияние дифракции хотя и заметно, но до определенной степени маскируется исходно невысокой резкостью оптики. В целом, результат довольно удачный. Главное, что в значащих местах изображения все тональные переходы сохранены. «Выбитыми» остались лишь белые поля на месте световых бликов у кромки стекол автомобиля.

Заключение фотографа Петра Покровского:

Осталось стойкое впечатление, что нам достался весьма «мыльный» (нерезкий) экземпляр штатного объектива. Стабилизатор в нем слабенький, рассчитывать выдержку даже с включенным стабилизатором нужно по традиционным правилам.

Взаимодействие со смартфоном

Главное, что отличает Nikon D3400 от модели-предшественницы — возможность пересылать отснятый материал на смартфон для быстрой манипуляции со снимками и пересылки их в облачные хранилища, социальные сети и т. д. Эта функция (точнее, технология связи) носит название SnapBridge. Изучим, как она работает.

Для подключения к смартфону сначала нужно выбрать соответствующий пункт в меню камеры. Камера выводит на дисплей подробные инструкции о том, как подготовить беспроводное соединение. Вот как выглядит начальный экран приложения SnapBridge после установки его на смартфон. Как это принято при установке соединения по Bluetooth, камера генерирует код доступа. Этот код следует подтвердить со смартфона. Подключение установлено. Теперь можно пересылать кадры на смартфон. В камеру можно передать сведения о местоположении фотографа. С помощью SnapBridge можно также синхронизировать текущие показания часов и даты в камере. Изображения пересылаются на смартфон не очень быстро, так как размер файлов достаточно велик, а скорость соединения по Bluetooth не так высока, как по Wi-Fi.

Мнение фотографа Петра Покровского:

SnapBridge требует приложения на телефоне, которое легко устанавливается, но не очень стабильно подключается к фотокамере. Если что не так, надо полностью выключать приложение и запускать его заново. Превью фотографий загружаются долго, смотреть их в режиме реального времени возможности нет. В общем, SnapBridge дает возможность при отсутствии ноутбука выбрать одну-две фотографии для публикации в соцсетях.

Итоги

Nikon D3400 — новая модель ЦЗК для начинающих, пришедшая на замену Nikon D3300, но при этом предлагающая все то же фотографическое оснащение. Функциональность новинки обогащена только возможностью связи со смартфоном, которая позволяет оперативно пересылать отснятый материал в облачное хранилище, другим адресатам по электронной почте или в социальные сети. При этом беспроводное соединение не слишком надежно, а скорость передачи кадров низковата.

Тем не менее, по соотношению технических характеристик и цены Nikon D3400 — лидер в своем классе. Она опережает представителей Canon и Pentax по сумме выгод для пользователя.

Камера неплохо справляется с традиционно любительскими задачами, но в условиях слабого освещения демонстрирует известные ограничения при работе на ISO 1600 и выше.

Объектив Nikon AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3,5-5,6G VR, поставляемый в комплекте с камерой, — типичный инструмент начального уровня. Он пригоден для любительских задач, но лишь на первое время, пока владелец еще не определился с перспективами своего хобби.

Галерея фотографий

Благодарим компанию Nikon за предоставленные для тестирования фотокамеру и объективы

«Живые» фотографии сделаны Петром Покровским