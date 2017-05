Объектив Fujinon XF 14mm F2.8 R На больших широтах



Поскольку камеры Fujifilm с байонетом X оснащаются матрицами не полного размера кадра (24×36 мм), а меньшими (23,6×15,6 мм), формируемое ими изображение представляет собой как бы обрезанное, и масштаб картинки получается из-за этого в 1,5 раза больше. Эти самые «полтора раза» в англоязычных источниках называют кроп-фактором («фактором обрезки»), или коэффициентом увеличения масштаба. Объектив с фокусным расстоянием 14 мм создает в этом случае примерно такое же изображение, какое формирует на полнокадровых сенсорах объектив с фокусным 21 мм. 21-миллиметровые объективы получили распространение еще в пленочную эпоху и широко используются в фотографической практике сегодня. Пожалуй, это одни из самых востребованных широкоугольных инструментов. Их применяют преимущественно для съемки природных и городских ландшафтов, а также интерьеров помещений. Иногда, впрочем, можно использовать подобную оптику и для уличной фотографии. В этом материале мы расскажем об объективе Fujinon XF 14mm F2.8 R. Он увидел свет уже достаточно давно, но своей актуальности не потерял. Спецификации Приведем характеристики объектива по данным Fujifilm. Объектив (полное наименование) Fujinon XF 14mm F2.8 R

Дата анонса 6 сентября 2012 г. Фокусное расстояние 14 мм Эквивалент фокусного расстояния (для матриц APS-C) 21 мм Байонет Fujifilm X-Mount Максимальная диафрагма F2,8 Минимальная диафрагма F22 Число лепестков диафрагмы 7 (скругленные) Элементов 10 (из них два асферических и три сверхнизкодисперсионных) в 7 группах Просветляющее покрытие Super EBC* Минимальная дистанция фокусировки 0,18 м Угол обзора 90,8° Максимальное увеличение 0,12 крат Автофокусировка внутренняя Привод автофокусировки микромотор Стабилизация нет Защита от пыли и влаги нет Резьба для светофильтров ∅58 мм Размеры (диаметр × длина) ∅65×58,4 мм Вес 235 г Цена T-10575680 * EBC — Electron Beam Coating На втором месте после фокусного расстояния объектива (а иногда, наоборот, на первом) стоит другая важнейшая характеристика — светосила, которая определяется максимальным раскрытием диафрагмы. У нашего испытуемого последнее составляет F2,8. Диафрагма 7-лепестковая, лепестки ее скругленные. Управление «дыркой» (на жаргоне фотографов) предусмотрено с шагом в 1/3 ступени (диапазон — 19 ступеней), причем диафрагмировать объектив можно «вслепую», не отрываясь от видоискателя, так как во всех положениях кольцо отзывается четким щелчком. Стекла и покрытие Оптическая схема состоит из 10 элементов (включая два асферических и три сверхнизкодисперсионных), объединенных в 7 групп. Сегодня асферику и низкодисперсионные стекла вводят в оптические схемы своих изделий практически все крупные производители. Делается это для повышения резкости и детализации изображения, с одной стороны, и для уменьшения образования ореолов и паразитных отражений, с другой. Оптическая схема Fujinon XF 14mm F2.8 R (данные Fujifilm) Поверхности линз нашего испытуемого обладают вариантом «фирменного» многослойного просветления Super EBC (Electron Beam Coating). В отличие от традиционной технологии осаждения, которым пользуются многие другие производители, Fujifilm в течение десятилетий использует собственный метод, который основан на «вколачивании» микрочастиц покрытия в стекла с помощью электронного пучка (наподобие катодной трубки старых кинескопных телевизоров). Это более дорогой, но и более прогрессивный технологический процесс. Если с помощью традиционного можно осадить не более семи слоев, причем только из материалов, которые легко перевести в газообразное состояние, то электронно-лучевая технология дает возможность сформировать до 12 и более слоев, каждый из которых усиливает положительный эффект предыдущего. Конструкция Fujinon XF 14mm F2.8 R создан в соответствии с отлично продуманным общим планом конструкции, характерным для всех объективов Fujinon X-mount. Стыковочный узел байонета металлический, надежный и прочный. Корпус, рифленые кольца управления диафрагмой и фокусировкой изготавливаются из анодированного алюминиевого сплава. Они выглядят солидно и основательно, удобны в работе и вызывают ощущение высокой надежности. Байонетное крепление Fujinon XF 14mm F2.8 R прочное и надежное Широкое кольцо фокусировки расположено у передней линзы, а более узкое кольцо управления диафрагмой — ближе к байонету. Первое из колец обладает достаточным запасом хода. Его можно сдвинуть «на себя» (к байонету) и, таким образом, переключиться в режим ручного управления наведением на резкость, а затем опять отодвинуть к передней линзе и вернуться к автоматическому управлению. Такой прием полезен в любой ситуации, но особенно в тех случаях, когда требуется чуть «подкрутить» (то есть довести) резкость уже после того, как отработал автомат — например, при фотографировании крупным планом. Переключение в мануальный режим производится передачей кольцу небольшого, но отчетливого усилия и сопровождается характерным щелчком. Как и при управлении диафрагмой, можно не отрываться от визирования сцены в видоискателе и не мешать самому себе манипуляциями с другими органами управления, которые, скорее всего, потребовались бы при работе с другими объективами. Приводом системы автофокусировки служит старый добрый линейный мотор. Правда, при работе он издает меньше шума, чем приводы некоторых других объективов Fujinon XF, и чуть подергивает фокусировочную группу линз, но при этом не удлиняет объектив (фокусировка внутренняя). Наводка на резкость и диафрагмирование в любом случае (даже если выбран мануальный режим) осуществляются встроенной электроникой. На корпусе объектива нанесена шкала глубины резкости (точнее, шкала расстояний). Она становится доступной при перемещении кольца управления фокусировкой в положение ручного управления. Напомним, что эта шкала указывает, при каком положении кольца на нужной дистанции изображение будет в зоне резкости при выбранном значении диафрагмы. Это, к сожалению, все более редкая деталь в выпускающихся оптических фотоинструментах. Узкое кольцо установки значения диафрагмы располагается ближе к байонетному креплению, а кольцо ручной наводки на резкость — ближе к передней линзе Даже сам факт того, что производитель позаботился об этом и предоставил в наше распоряжение такую шкалу, достоин отдельной похвалы. Используя шкалу расстояний, опытный фотограф может снимать без какой бы то ни было фокусировки вообще. К примеру, в практике репортажа и уличной фотографии этот метод распространен довольно широко, и его сторонники высоко оценят возможность вообще не пользоваться ни автоматической, ни ручной фокусировкой, а, выбрав гиперфокальное расстояние, фотографировать «навскидку», иначе кадр «уйдет». Уже само по себе наличие шкалы расстояний обеспечивает Fujinon XF 14mm F2.8 R почетное место в кругу вполне профессиональных инструментов. Стендовые испытания Прежде чем приниматься за использование объектива по назначению, для фотосъемки, мы исследовали его в нашей лаборатории. Обратимся к полученным результатам, которые приведены ниже на диаграммах и в таблицах. Fujinon XF 14mm F2.8 R

ФР=14 мм, ЭФР=21 мм Разрешение, радиальные миры центр кадра край кадра Дисторсия, хроматические аберрации центр кадра край кадра

Даже при обычной съемке отмечаешь хорошую детализацию и резкость по полю кадра. Лабораторный тест эти наблюдения только подтверждает. На полностью открытой диафрагме объектив выдает отличное разрешение, при этом край и центр кадра расходятся незначительно. С закрытием диафрагмы разрешение сначала возрастает, достигая максимума на f/5,6, а затем плавно падает. При этом на f/16 центр кадра остается весьма резким, а вот край сильно сдает. Впрочем, учитывая специфику объектива, работа на открытых и средних диафрагмах куда важнее, и в этой области он справляется отлично. В центре кадра искажений практически нет, а хроматические аберрации едва заметны. На краю кадра можно заметить не очень сильную бочкообразную дисторсию и уже более явную хроматику. Но для «ширика» подобные искажения выглядят более чем приемлемыми. Фотосъемка в реальных условиях Как бы ни были хороши теоретические выкладки и лабораторные эксперименты, главный показатель качества оптики — настоящая фотосъемка в реальных условиях. Посмотрим, как покажет себя наш испытуемый «в жизни». Фотосъемка проводилась камерой Fujifilm X-T20 с выбором следующих параметров: приоритет диафрагмы (выбор выдержек и ISO — в положениях «A»),

центрально-взвешенный замер экспозиции,

однокадровая автоматическая фокусировка,

фокусировка по центральной точке,

динамический диапазон 100%,

моделирование пленки — Provia (стандартное),

автоматический баланс белого,

без дополнительных корректировок цвета, резкости, тона светов и тона теней,

шумоподавление отключено. Снимки записывались в несжатом формате RAW (Fujifilm RAF) без предварительной обработки, а затем без корректировки и масштабирования подвергались преобразованию в JPEG при помощи «фирменного проявщика» RAW File Converter EX 2.0 ver 4.2.6.0 powered by Silkypix (Ichikawa Soft Lab). Цвета Традиционно оптика Fujifilm отличается хорошей цветопередачей. Оценим, как на фоне подобных устоявшихся представлений выглядит Fujinon XF 14mm F2.8 R. Вот разные варианты цветного освещения траволатора, снятые «навскидку» и без дополнительной обработки. Параметры съемки одинаковые: F4; 1/30 c; ISO 1600. Пробивающийся фоном голубоватый оттенок создают постоянные источники освещения с неменяющейся окраской, находящиеся вне поля зрения объектива. На наш взгляд, все достаточно правильно и точно — во всяком случае, дополнительная коррекция баланса белого явно не требуется. Дневной свет, смешанный с искусственным. F2,8; 1/60 с; ISO 250 Эта сцена достаточно сложна из-за значительной разницы цветовых температур источников освещения. На переднем плане — искусственный свет галогенных ламп, на заднем — пробивающийся сквозь застекленную крышу дневной свет. Несмотря на это, камера сумела найти при автоматической установке баланса белого адекватную «золотую середину»: дневной свет не получился совсем синим, а освещение на переднем плане — неприятно желтым. Иосифо-Волоцкий монастырь. Теряево, Волоколамский район Московской области. F8; 1/420 c; ISO 200 На пейзажах в пасмурную погоду можно заметить, что облачность на снимках приобретает голубоватый оттенок. Трудно сказать, связано ли это с работой автоматического баланса белого или со свойствами конкретного экземпляра объектива. Впрочем, в остальном мы оцениваем цветопередачу как достаточно правильную, не требующую дополнительной коррекции. Смешанный свет: естественный сверху, искусственный снизу. F2,8; 1/240 c; ISO 200 Уже на примере съемки крупных планов еще раз убедимся в том, что даже в условиях смешанного освещения фотографии имеют адекватный баланс белого и не требуют дополнительной коррекции. Теряевские пруды. Волоколамский район Московской области. F8, 1/480 c; ISO 200 Пейзаж, снятый в солнечную погоду, заметно отличается некоторой «лестью» оттенкам синего и голубого. Впрочем, нельзя сказать, что такой цветовой тон приобретают белые облака. Другие цвета воспроизведены достаточно точно. Мелкие нерезкие пятна на переднем и среднем плане — это не пыль на матрице, а мошкара в кадре. Разогнать эту живность было совершенно невозможно. Полутона Широкоугольная оптика обладает более высоким контрастом, чем «стандартные» и телеобъективы, поэтому особенно интересно установить, насколько хорош Fujinon XF 14mm F2.8 R в деле воспроизведения тональных градаций. При съемке интерьеров торгового центра на полностью открытой диафрагме видим достаточно широкий диапазон полутоновых переходов от весьма густых теней до умеренно интенсивных светов. В наиболее ярких участках светов детали утрачиваются, но это все-таки особенности сенсора камеры, а не объектива. При съемке пейзажей в пасмурную погоду следует высоко оценить широту спектра полутоновых градаций, который воспроизводит объектив. Даже в высококонтрастных сценах детали в светах и тенях изображения проработаны очень хорошо. Новодевичий пруд, Москва. F8; 1/550 c; ISO 200 Даже на ярком солнце (несмотря на высокий контраст сцены) спектр тональных переходов достаточно широк, кроме опять-таки самых ярких областей (блики на куполах и освещенные облака), где детали утрачиваются из-за ограничений сенсора камеры. F10; 1/450 c; ISO 200 Этот снимок иллюстрирует способность Fujinon XF 14mm F2.8 R отобразить на снимке лучи солнца. К сожалению, даже при сильном диафрагмировании получить сколько-нибудь удовлетворительную картину не удается. Всему виной скругленные лепестки диафрагмы: они должны улучшать структуру размытия заднего плана, но не дают возможности рисовать красивые лучи. Нам кажется, что при использовании широкоугольной оптики вообще получить значимое для сюжета размытие фона весьма непросто, и потому этим свойством пользуются достаточно редко, а вот источники света, напротив, оказываются в кадре часто. Днем это солнце, которое иногда просто невозможно убрать из кадра, а вечером и ночью — уличные фонари и автомобильные фары. Поэтому «лучистость», на наш взгляд, для широкоугольной оптики все-таки важнее, чем красота бокэ. Зато нельзя не отметить тот факт, что никаких «зайцев» (отражений с поверхностей линз) в кадре отыскать не удается, и это качество нашего подопечного явно выше всяких похвал. Резкость и детализация Как сказано в начале, широкоугольная оптика используется, в основном, для съемки пейзажей, архитектуры и интерьеров, а в таких сюжетах резкость приобретает первостепенное значение. Поэтому хочется сказать компании Fujifilm большое спасибо за отлично разработанный и изготовленный Fujinon XF 14mm F2.8 R. Даже из ранее приведенных снимков можно заключить, что резкость у него на высоте. Однако углубимся в детали. Вот каким предстает Москва-Сити при съемке почти от поверхности воды Москвы-реки у ступеней набережной Тараса Шевченко.

F2,8; 1/3200 c; ISO 200

F4; 1/1800 c; ISO 200

F5,6; 1/900 c; ISO 200

F8; 1/450 c; ISO 200 Уже на открытой резкость в центре кадра отличная. По мере уменьшения значения диафрагмы она растет, но это не слишком заметно на глаз даже при 100%. По краям кадров на F2,8 резкость вполне хорошая, как говорится, рабочая, но она более заметно усиливается при F4 и достигает максимума при F5,6. Дальнейшее диафрагмирование объектива не приводит к видимым изменениям на периферии. Размытие заднего и переднего плана Повторим еще раз: рисунок размытия заднего и переднего планов (бокэ) не имеет особо важного значения при использовании широкоугольной оптики — это традиционный критерий выбора для стандартных и телеобъективов. Однако хорошее бокэ лишним не бывает. По счастью, в отличие от многих аналогов для других систем, Fujinon XF 14mm F2.8 R выгодно отличается и этим качеством. Три снимка ниже сделаны на минимально возможной дистанции фокусировки (около 18 см) с последовательным уменьшением значений диафрагмы. F2,8; 1/60 c; ISO 1000 Рисунок размытия заднего плана на максимальном раскрытии объектива очень мягкий; структура приятная глазу. Даже световые пятна не создают ничего мешающего восприятию. F4; 1/40 c; ISO 1600 При диафрагмировании на одну ступень фон начинает приобретать более четкую структуру, но по-прежнему без назойливости. F5,6; 1/20 c; ISO 1600 Даже при F5,6 бокэ не отличается «нервностью», хотя структура заднего плана становится уже достаточно определенной. F3,2; 1/250 c; ISO 200 При съемке на природе использование открытой диафрагмы создает менее приятное глазу размытие. Это особенно проявляется в тех случаях, когда дистанция между объектом в зоне фокуса и фоном не слишком велика. Впрочем, даже здесь бокэ все еще значительно приятнее, чем у многих аналогов. F5,6; 1/20 c; ISO 1600 Фронтальное бокэ практически безупречное. С такой задачей Fujinon XF 14mm F2.8 R справляется легко и непринужденно.

Другие снимки мы собрали в галерею без специальных комментариев.



Итог Fujinon XF 14mm F2.8 R — отличный оптический инструмент, ориентированный на использование как профессионалами, так и энтузиастами-фотолюбителями. Он обладает достаточно высокой светосилой, возможностью ручной фокусировки с удобным управлением и шкалой глубины резкости. Объектив отличает высокая разрешающая способность, хорошая цветопередача и воспроизведение полутонов в весьма широком диапазоне градаций. Размытие заднего и переднего планов (бокэ) приятное, без назойливых акцентов и деформаций. Fujinon XF 14mm F2.8 R не защищен от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды (пыль, влага) и не имеет оптического стабилизатора. Это несколько ограничивает возможности его использования, но не до значимых степеней. Мы рекомендуем использовать Fujinon XF 14mm F2.8 R для самого широкого круга фотографических задач, но в первую очередь — для пейзажной и интерьерной фотографии.

Благодарим компанию Fujifilm за предоставленные для тестирования объектив и фотокамеру





