Обзор беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-A3 формата APS-C со сменными объективами

Fujifilm X-A3 — это камера для фотолюбителей, уже исчерпавших возможности смартфонов и систем «все в одном» и стремящихся использовать сменные объективы, в том числе профессионального класса. Несмотря на более чем доступную цену, которая составляет чуть менее половины стоимости современного «навороченного» камерофона, Fujifilm X-A3 обладает почти всеми основными достоинствами современной беззеркальной камеры.

Для начала предлагаем посмотреть наш видеообзор Fujifilm X-A3:

Наш видеообзор беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-A3 можно также посмотреть на iXBT.Video

Содержание

Технические характеристики

Приведем спецификации камеры, взятые с сайта производителя.

Полное наименование Fujifilm X-A3 Старт продаж I квартал 2017 г. Байонет Fujifilm X mount Корпус композит Сенсор (матрица) КМОП (CMOS) 23,6×15,7 мм, APS-C Число эффективных пикселей изображения 24 млн Максимальное разрешение 6000×4000 Эквивалентная светочувствительность ISO 200—6400 (расширение до ISO 100—25600) Разрешение фотоснимков 6000×4000, 6000×3376, 4000×4000, 4240×2832, 4240×2384, 2832×2832, 3008×2000, 3008×1688, 2000×2000; панорамы 2160×9600, 2160×6400, 9600×1440, 6400×1440 Формат файлов фотографий JPEG (Exif Ver 2.3)/RAW (RAF)/RAW+JPEG Видео Full HD 1920×1080 60p/50p/24p (непрерывная запись до 14 минут);

HD 1280×720 60p/50p/24p (непрерывная запись до 27 минут) Формат видео MOV H.264 с записью аудио в Linear PCM Экспозамер TTL, 256 зон, многозонный, центровзвешенный, точечный Экспозиционные режимы программный, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручной Экспокомпенсация ±3 EV с шагом в ⅓ EV (видео — ±2 EV) Диапазон выдержек механического затвора 4 — 1/4000 с в программном режиме;

30 — 1/4000 с в остальных режимах;

выдержка от руки (до 60 минут) Диапазон выдержек электронного затвора 1 — 1/32000 с Выдержка X-синхронизации 1/180 с Скорость непрерывной съемки 6 кадров/с (до 10 кадров в JPEG), 3 кадра/с (до 50 кадров в JPEG) Автоматический брекетинг по экспозиции (±⅓, ±⅔, ±1 EV); по видам фотопленки (до трех); по динамическому диапазону (100%, 200%, 400%); по светочувствительности (±⅓, ±⅔, ±1 EV); по балансу белого (три установки) Автофокус контрастная детекция TTL по 77 зонам; ручной, многозонный, точечный; однокадровый и следящий Баланс белого авто, пользовательский, прямая установка цветовой температуры (2500—10000 K);

предустановки: ясно, тень, флуоресцентный (дневной, теплый, холодный), лампы накаливания, подводная съемка Автоспуск 2, 10 с Встроенная вспышка ведущее число 5 м при ISO 100 (7 м при ISO 200);

режимы работы: авто, принудительная, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке, подавление эффекта «красных глаз» (плюс комбинации этого режима с режимами синхронизации), выключена «Горячий башмак» нет Дисплей TFT LCD, сенсорный, 1 млн пикселей, откидной (до 180°), покрытие поля зрения ≈100% Режимы фотосъемки Улучшенный авто с сюжетными установками, программный, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручной, с параметрами пользователя, ночь, спорт, пейзаж, портрет Режимы моделирования фотопленки Fujifilm 11 видов: Provia (стандартный), Velvia (усиленный), Astia (мягкий), Classic Chrome, Pro Neg Hi, Pro Neg Std, Monochrome, Monochrome +Ye (с желтым светофильтром), Monochrome+R (с красным светофильтром), Monochrome +G (с зеленым светофильтром), сепия Динамический диапазон Авто, 100% (без ограничений по ISO), 200% (ISO 400 и выше), 400% (ISO 800 и выше) Улучшенные фильтры игрушечная камера, миниатюра, усиленный цвет, «высокий ключ», «низкий ключ», динамичные тоны, «рыбий глаз», мягкорисующий объектив, один цвет (красный, оранжевый, зеленый, синий, фиолетовый) Карты памяти один слот, SD/SDHC/SDXC UHS-I Беспроводная связь Wi-Fi 802.11b/g/n Интерфейсы USB 2.0 (Micro-USB), разъем для пульта ДУ RR-90, HDMI (Type D) Батарея литий-ионная NP-W126S; до 410 снимков (с объективом Fujinon XF 35mm F1.4 R) Размеры 117×67×40 мм Вес с батареей и картой памяти 339 г Цена в России (корпус) Виджет Яндекс Маркет Цена в России (кит) Виджет Яндекс Маркет

При всей своей богатой функциональности наша подопечная лишена видоискателя, и это накладывает отпечаток на манеру съемки: кадрировать придется так же, как на смартфоне или «цифрокомпакте». В принципе, «горячий башмак» позволяет подключить дополнительное оборудование, в том числе видоискатель, но такая модель не выпускается производителем.

Fujifilm X-A3 является прямой наследницей предыдущей модели, Fujifilm X-A2, но оснащенной новым, современным сенсором изображения.

Fujifilm X-A3 Fujifilm X-A2 Дата анонса 25 августа 2016 г. 15 января 2015 г. Матрица 24,2 Мп, APS-C, CMOS 16,3 Мп, APS-C, CMOS Автофокус контрастный, 77 датчиков контрастный, 49 датчиков Экран TFT 3″, 1 040 000 точек, откидной, сенсорный TFT 3″, 920 000 точек, откидной Размеры, вес 117×67×40 мм, 339 г 117×67×40 мм, 350 г Цена (кит) Виджет Яндекс Маркет Виджет Яндекс Маркет

Дисплей у нашей подопечной сенсорный, что дает возможность управлять выбором опций меню, перемещением зоны фокусировки, листанием и масштабированием снимков. Автофокус переработан и оперирует 77 датчиками. Размеры остались прежними, а вес чуть уменьшился по сравнению с предшественницей.

Конструкция

На передней панели помимо байонетного крепления и кнопки освобождения объектива расположены также переключатель режимов фокусировки (ручная, следящая, покадровая) и прожектор подсветки автофокуса, он же — индикатор работы автоспуска. На верхней панели камеры расположены: главный селектор режимов съемки, горизонтальное колесо выбора параметров, кнопка спуска затвора, в основании которой установлен выключатель питания, и единственная программируемая функциональная кнопка. На задней панели справа от дисплея под откидной крышкой выведены разъемы HDMI и USB 2.0. Справа от экрана поместились черное горизонтальное колесо выбора параметров, пятипозиционный джойстик и кнопки управления просмотром отснятого материала, записью видео, выводом информации на дисплей и кнопка быстрого доступа к параметрам съемки. Дисплей откидывается для удобства кадрирования и может устанавливаться под углом до 180°. В наиболее типичном случае его можно расположить под небольшим углом к вертикальной плоскости, чтобы компоновать кадр, опустив камеру вниз или приподняв ее над головой. Камера совместима со всем парком оптики, производимой для системы Fujifilm X. На нижней панели под откидной крышкой скрывается отсек для установки батареи и карты памяти. В камере используются такие же литий-ионные аккумуляторы, как и во всех остальных моделях аппаратов системы Fujifilm X. Помимо этого, рядом имеется стандартная штативная резьба, которая расположена так, что ни батарею, ни носитель информации при работе со штативом заменить нельзя (нужно сначала снять камеру со штатива). Камера снабжена встроенной вспышкой, которая выбрасывается вручную.

Управление камерой, в целом, организовано скромно. Нет ни механического селектора значений ISO, ни колеса экспокоррекции. Вполне вероятно, что начинающим не потребуется ни то, ни другое. Тем не менее, стоит отметить, что диски позволяют управлять диафрагмой и скоростью затвора, а светочувствительность можно менять с помощью программируемой кнопки, так что в ручном режиме камера управляется достаточно оперативно.

Меню

Навигация по настройкам Fujifilm X-A3 — это отдельное (но благое) дело. Тут всего очень много, но всё достаточно разумно организовано, поэтому находить требуемое в данный момент не составит особого труда. Простое перечисление опций меню потребовало бы отвести этому непозволительно много места в нашем материале, поэтому мы просто приведем ниже несколько скриншотов, а за деталями можно обратиться к руководству пользователя.

Теперь, когда мы получили представление об устройстве Fujifilm X-A3 и способах управления ею, самое время заняться исследованием ее качеств при «стендовой стрельбе» по мишеням.

Лабораторные испытания

Разрешение

Кривая разрешающей способности отражает высокие показатели работы нашей подопечной. В случае с RAW максимальное значение составляет 80%, а это весьма неплохой результат. Заметим, что разрешение почти не падает вплоть до ISO 1600, а далее снижается довольно плавно до ISO 6400. RAW в темной сцене демонстрируют кривые не хуже. А вот с JPEG ситуация иная: в светлой сцене камере не удается догнать RAW даже на минимальной светочувствительности, но относительное падение разрешения гораздо меньше и остается почти на уровне 70% даже на ISO 6400. Темная сцена «проваливается» еще на 10% — здесь назвать разрешение высоким уже нельзя. Вывод: при недостатке освещения следует стараться снимать в RAW (впрочем, такой подход оправдывает себя в любой ситуации).

Стоит отметить, что несмотря на выявленные «метаморфозы» разрешения заметной деградации картинки нет. На ISO 3200 начинает заметно проступать зерно от «шумодава» и появляется эффект «замыливания» деталей, но результат остается в пределах разумного. Цвета сохраняются адекватными, да и в целом картинка весьма приличная, если не разглядывать ее попиксельно.

ISO RAW, светлая сцена RAW, темная сцена 200 400 800 1600 3200 6400

Шумы

Теперь посмотрим, как камера справляется с шумами. В таблицах ниже приведены значения для X-A3, X-A2 и X-T20. В сравнении с предшественницей изменения практически не обнаруживаются, а вот старшей модели камера все же немного уступает. Впрочем, ничего удивительного в этом нет.

RAW, фильтр шумов выключен, светлая сцена ISO Fujifilm X-A3

N = 1,6 Fujifilm X-A2

N = 1,6 Fujifilm X-T20

N = 1,3 3200 6400

RAW, фильтр шумов выключен, темная сцена ISO Fujifilm X-A3

N = 3,5 Fujifilm X-A2

N = 3,5 Fujifilm X-T20

N = 3,0 3200 6400

JPEG, фильтр шумов выключен, светлая сцена ISO Fujifilm X-A3

N = 1,9 Fujifilm X-A2

N = 1,9 Fujifilm X-T20

N = 1,6 3200 6400

JPEG, фильтр шумов выключен, темная сцена ISO Fujifilm X-A3

N = 3,5 Fujifilm X-A2

N = 3,5 Fujifilm X-T20

N = 3,5 3200 6400

Автофокус

Скорость и точность автофокуса, конечно, далеки от топовых «беззеркалок», но лучше, чем у некоторых зеркальных камер. Можно сказать, что общий балл у X-A3 такой же, как у контрастного автофокуса Canon 7D Mark II.

Контрастный (гибридный) АФ, условия съемки Fujifilm X-A3 Fujifilm X-T20 Fujifilm X-T2 Sony RX-100 IV Nikon D5500 Canon EOS 7D Mark II −1 EV, точность (сумма баллов) 266 295 282 245 279 286 −2 EV, точность (сумма баллов) 260 284 278 200 253 265 −1 EV, скорость (затраченное время) 50,4 37,0 30,1 29,2 114 62 −2 EV, скорость (затраченное время) 54,8 43,0 42,0 29,3 119 62

Контрастный или гибридный АФ Fujifilm X-A3 Fujifilm X-T20 Fujifilm X-T2 Sony RX-100 IV Nikon D5500 Canon EOS 7D Mark II Точность (средний балл) 8,8 9,7 9,3 7,4 8,9 9,2 Скорость (200/затраченное время) 1,9 2,5 2,8 3,4 0,9 1,6

Скорость съемки

В таблице приведены значения средней скорости съемки для разных режимов. Первой скоростью назовем ту, с которой серийная съемка стартует. Ее предел — время, после которого съемка замедляется и продолжается со второй скоростью. Единицы измерения — кадры в секунду и секунды соответственно. Символ бесконечности означает, что при съемке ста кадров скорость не изменилась. Вторая скорость, как правило, беспредельна.

Режим Первая скорость Предел первой скорости Вторая скорость JPEG Low 1,2 к/с ∞ — JPEG High 5,9 к/с 1,8 с 3,9 к/с RAW+JPEG Low 1,2 к/с ∞ — RAW+JPEG High 5,7 к/с 1,1 с 1,3 к/с

Скорость в «быстром» режиме довольно высокая и вполне соответствует заявленным характеристикам. Причем, как и утверждает производитель, этой скорости хватит только на 10 кадров. В «медленном» режиме скорость подозрительно низкая, хотя заявленная почти втрое выше. Но зато здесь количество кадров ограничено лишь картой памяти.

Практическая съемка

Камера готова к работе примерно через секунду после включения питания. Визирование по дисплею страдает той же болезнью, что и при использовании всех аналогов: на ярком солнце экран совершенно «слепнет». Это заставляет иногда переснимать сцену по несколько раз, исправляя недостатки композиции.

Автофокус при хорошем освещении работает достаточно быстро: задержка не превышает ½ секунды. Однако точность его временами страдает. А в условиях недостатка освещения или, наоборот, очень высокого контраста сцены автомат часто затрудняется с окончательным решением.

При фотографировании мы использовали следующие параметры:

приоритет диафрагмы (выбор выдержек и ISO — в положениях «A»),

центрально-взвешенный замер экспозиции,

однокадровая автоматическая фокусировка,

фокусировка по центральной точке,

динамический диапазон 100%,

моделирование пленки — Provia (стандартное),

автоматический баланс белого (АББ),

без дополнительных корректировок цвета, резкости, тона светов и тона теней,

шумоподавление отключено,

режим работы затвора — электронный.

Первая фотография — Зимний дворец. Санкт-Петербург. Объектив Fujinon XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS при фокусном расстоянии 18 мм, F3,2, 1/4700 с, ISO 200.

Несмотря на то, что раскрытие объектива значительное, детализация очень хорошая по всему полю кадра. АББ выказывает свои симпатии холодным тонам. Облака хорошо проработаны, детали в тенях сохранены.

Посмотрим, как ведет себя наша подопечная при съемке в условиях смешанного освещения, когда активен и солнечный свет из окон, и искусственные источники. Снимок ниже сделан в Преображенском соборе Суздальского Спасо-Евфимиевого монастыря. Объектив Fujinon XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS при фокусном расстоянии 18 мм, F2,8, 1/30 с, ISO 3200. Из-за специфики освещения автоматике было непросто определиться с цветностью, поэтому мы вынуждены были корректировать баланс белого вручную. На снимках ниже слева представлен результат работы автомата, справа — с коррекцией цветности и просветлением теней вручную.

Из-за явной нехватки освещения даже съемка на полном раскрытии (F2,8) потребовала поднять ISO до 3200. Это заметно отразилось на детализации картинки: «шумовые эффекты» сильно ударили по деталям, и кое-где они совершенно потерялись. Структура шума вообще слишком активная и достаточно назойливая, обладающая выраженной гранулярностью. Однако такое происходит при съемке относительно мелких планов.

Мы уже разъясняли свою позицию касательно «переносимости» высоких ISO и развивали при этом тезис о том, что она (переносимость) зависит не столько от свойств сенсора камеры, сколько от характера сцены. Посмотрим, как обстоят дела в другом сюжете: поздний вечер, набережная реки Мойки, Санкт-Петербург. Объектив Fujinon XF 23mm f/2 R WR; F2,2; 1/35 c; ISO 3200.

Размытие заднего и переднего планов (пресловутое бокэ) почти начисто нивелировало нежелательный «шумовой эффект» при высоком ISO: артефакты шумов почти не мешают — даже, скорее, помогают восприятию.

Однако не будем увлекаться. Лучше оценим, что происходит при умеренно высокой светочувствительности. Следующий кадр сделан в Никольском Морском соборе (Кронштадт Ленинградской обл.). Света тоже было маловато, освещение носило смешанный характер (дневной свет из окон и искусственный от светодиодных ламп). Fujinon XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS при 33 мм, F3,5, 1/20 с, ISO 800. Здесь наше вмешательство при постобработке не потребовалось.

Результат очень хорош: отлично отработал АББ, полутоновые переходы сохранены и переданы бережно и деликатно, а шумы не смогли уничтожить мелкие детали (волосы и пушок на щеках).

Посмотрим, как покажет себя АББ в условиях повторной съемки с перекадрированием, перефокусировкой и перенастройкой цветности автоматом. Сцена: церковь Покрова на Нерли в Боголюбово Владимирской обл. Fujinon XF 23mm f/2 R WR; ISO 200. Левый снимок сделан при F2 и 1/8000 c (электронный затвор), правый — при F8 и 1/900 с.

Интересно, не правда ли? Нет, разумеется, не то, что на левом снимке недодержка (около ⅔ EV), а то, что АББ отработал одну и ту же сцену по-разному. Конечно, это не сильно влияет на результат и легко исправляется при постобработке, но факт прелюбопытный.

И еще один момент, теперь уже касательно работы автофокуса. Мы снимали очень недружественный сюжет против солнца около 11 часов утра в городе Юрьеве-Польском Владимирской обл. Это уникальный Георгиевский собор с изумительной каменной резьбой. Впрочем, нас в данном случае интересовало другое: справится ли автомат с фокусировкой в таких сложных условиях. Объектив Fujinon XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS при 18 мм, F8, 1/1800 с, ISO 200. Четыре последовательно снятых кадра с перефокусировкой по центральной зоне (крест на куполе собора).

Складывается впечатление, что первые два снимка были для автомата «пристрелочными», поскольку наводка на резкость на них произведена неправильно. Не то чтобы автомат вообще не смог сфокусироваться — в таком случае и кадры не были бы сделаны, так как в установках камеры был установлен запрет на спуск затвора без подтвержденного результата срабатывания автофокуса. Но в нужном месте (на кресте) резкости нет. Третий и четвертый снимки (нижняя пара) демонстрируют отличную резкость в центральной зоне. Возможно, у нас что-то произошло с ловкостью и точностью, но скорее всего, сама фокусировочная зона оказалась для объекта слишком широкой.

Другие снимки, наглядно демонстрирующие возможности Fujifilm X-A3, можно найти в галерее. Мы решили не комментировать их по отдельности, а просто собрать без подписей. Данные Exif доступны при загрузке фотографий.

Фотографии профессионального фотографа Александры Мановцевой, снятые на камеры Fujifilm X-A3 и Fujifilm X-A10, можно найти в ее альбоме: http://ixbt.photo/?id=album:60550

Съемка видео

Fujifilm X-A3 позволяет снимать видео, но лишь разрешения Full HD. Зато поддерживается высокая частота кадров (60 fps) даже в максимальном разрешении. Качество видео вполне соответствует потребностям начинающих, на которых и ориентирована камера.

Итог

Fujifilm X-A3 — камера для начинающих фотолюбителей, которые хотели бы использовать при съемке не один встроенный объектив, а получить возможность менять оптику в зависимости от задач. Она занимает промежуточное положение между самой простой и доступной моделью Fujifilm X-A10 и более «продвинутой», но и более дорогой, оснащенной видоискателем X-E3. Камера пригодна для съемки подавляющего большинства сюжетов, возникающих в практике фотографа на начальном этапе, но особенно подходит для блогеров и путешественников, а также для ценителей селфи.

Fujifilm X-A3 оснащена новым 24-мегапиксельным сенсором, обладает усовершенствованной системой автофокусировки и насыщена разнообразными электронными удобствами, которые расширяют творческие возможности пользователя.

В работе камера достаточно практична и надежна, рисует картинку высокого качества с хорошей детализацией и плавными переходами светотени.

Благодарим компанию Fujifilm за предоставленные для тестирования камеру и объективы