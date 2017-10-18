Обзор беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-A10 формата APS-C со сменными объективами

Fujifilm X-A10 представляет собой модель начального уровня, предназначенную для тех, кому при фото- и видеосъемке уже не хватает функционала и качества изображения, которые предоставляют смартфоны, а главное, хочется использовать сменные объективы, а готовность к полномасштабным инвестициям в дорогие и «продвинутые» камеры для профессионалов и энтузиастов пока не вызрела.

Несмотря на вполне доступную цену (примерно половина стоимости современного «навороченного» камерофона), Fujifilm X-A10 обладает почти всеми основными достоинствами современной беззеркальной камеры.

Для начала предлагаем посмотреть наш видеообзор Fujifilm X-A10:

Наш видеообзор беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-A10 можно также посмотреть на iXBT.Video

Содержание

Технические характеристики

Приведем список основных характеристик камеры по данным производителя.

Полное наименование Fujifilm X-A10 Старт продаж I квартал 2017 г. Байонет Fujifilm X mount Корпус композит Сенсор (матрица) КМОП (CMOS) 23,6×15,6 мм APS-C Число эффективных пикселей изображения 16,3 млн Максимальное разрешение 4896×3264 Эквивалентная светочувствительность ISO 200—6400 (расширение до ISO 100—25600) Разрешение фотоснимков 4896×3264, 3456×2304, 2496×1664, 4896×2760, 3456×1944, 2496×1408, 3264×3264, 2304×2304, 1664×1664, панорамы 2160×9600, 2160×6400, 9600×1440, 6400×1440 Формат файлов фотографий JPEG (Exif Ver 2.3) / RAW (RAF) / RAW+JPEG Видео Full HD 1920×1080 30p/25p/24p (непрерывная запись до 14 минут);

HD 1280×720 60p/50p/24p (непрерывная запись до 27 минут) Формат видео MOV H.264 с записью аудио в Linear PCM Экспозамер TTL, 256 зон, многозонный, центровзвешенный, точечный Экспозиционные режимы программный, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручной Экспокомпенсация ±3 EV с шагом в ⅓ EV (видео — ±2 EV) Диапазон выдержек механического затвора 4—1/4000 с в программном режиме;

30—1/4000 с в остальных режимах;

выдержка от руки (до 60 минут) Диапазон выдержек электронного затвора 1—1/32000 с Выдержка X-синхронизации 1/180 с Скорость непрерывной съемки 6 кадров/с (до 20 кадров в JPEG), потом 3 кадра/с (количество кадров ограничено емкостью карты памяти) Автоматический брекетинг по экспозиции (±⅓, ±⅔, ±1 EV);

по видам фотопленки (до трех);

по динамическому диапазону (100%, 200%, 400%);

по светочувствительности (±⅓, ±⅔, ±1 EV);

по балансу белого (3 установки) Автофокус контрастная детекция TTL по 49 зонам;

ручной, многозонный, точечный;

однокадровый и следящий Баланс белого авто, пользовательский, прямая установка цветовой температуры (2500—10000K);

предустановки: ясно, тень, флуоресцентный (дневной, теплый, холодный), лампы накаливания, подводная съемка Автоспуск 2, 10 с Встроенная вспышка ведущее число 5 м при ISO 100 (7 м при ISO 200);

режимы работы: авто, принудительная, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке, подавление эффекта «красных глаз» (плюс комбинации этого режима с режимами синхронизации), выключена «Горячий башмак» нет Дисплей ЖК, несенсорный, 1 млн. пикселей, откидной (до 180°), покрытие поля зрения ≈100% Режимы фотосъемки улучшенный авто с сюжетными установками, программный, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручной, с параметрами пользователя, ночь, спорт, пейзаж, портрет Режимы моделирования фотопленки Fujifilm 6 видов: Provia (стандартный), Velvia (усиленный), Astia (мягкий), Classic Chrome, черно-белый, сепия Динамический диапазон авто, 100% (без ограничений по ISO), 200% (ISO 400 и выше), 400% (ISO 800 и выше) Улучшенные фильтры игрушечная камера, миниатюра, усиленный цвет, «высокий ключ», «низкий ключ», динамичные тоны, «рыбий глаз», мягкорисующий объектив, один цвет (красный, оранжевый, зеленый, синий, пурпурный) Карты памяти один слот, SD/SDHC/SDXC UHS-I Беспроводная связь Wi-Fi 802.11b/g/n Интерфейсы USB 2.0 (Micro-USB), разъем для пульта ДУ RR-90, HDMI (Type D) Батарея литий-ионная NP-W126S, до 410 снимков (с объективом Fujinon XF 35mm F1.4 R) Размеры 117×67×40 мм Вес с батареей и картой памяти 331 г Цена в России (только корпус) Виджет Яндекс Маркет Цена в России (кит)* Виджет Яндекс Маркет

* в комплекте с объективом Fujinon XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II

Как видно из спецификаций, наша подопечная значительно «облегчена» в плане конструктивных особенностей: у нее нет видоискателя, а также «горячего башмака», к которому можно было бы подключить опциональный видоискатель. Сенсор изображения такой же большой, как и в старших моделях линейки, но предлагает разрешение лишь 16 Мп, а дисплей хотя и льстит любителям селфи, позволяя перевернуть его при съемке «лицом к себе», но не обладает чувствительностью к прикосновениям.

Зато возможности настройки разных параметров весьма богаты, и в этом плане Fujifilm X-A10 не уступит даже самым продвинутым системным камерам как самой Fujifilm, так и других производителей.

Конструкция и дизайн

Корпус камеры пластмассовый, но, тем не менее, достаточно солидный, не вызывающий особых сомнений в его прочности и надежности.

Сенсор, как и в других камерах серии Fujifilm X-A, обыкновенный байеровский, а не специфический X Trans, как у других, более дорогих камер производителя. Сохранена возможность моделирования видов пленки Fujifilm и внутрикамерного конвертирования картинки.

Камера продается в комплекте с несколькими объективами, из которых наиболее распространен Fujinon XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II.



На передней панели помимо байонетного крепления и кнопки освобождения объектива расположен лишь прожектор подсветки автофокуса, он же — индикатор работы автоспуска. Сверху располагаются основные органы управления и отсек для встроенной вспышки, которая может выбрасываться автоматически либо принудительно (вручную). На задней панели, которая при фотосъемке для фотографа становится лицевой, установлены: дисплей, черное вертикальное колесо управления, пятипозиционный джойстик для навигации по точкам автофокусировки, меню и отснятому материалу, а также кнопки управления просмотром, записью видео и т. д. Дисплей камеры не сенсорный, но откидывается для удобства кадрирования. В наиболее типичном случае его можно расположить под небольшим углом к вертикальной плоскости, чтобы компоновать кадр, немного опустив камеру вниз. Вероятно, достаточно часто камера будет использоваться для съемки селфи. Для этого дисплей можно повернуть на 180° и развернуть «лицом к себе». Конструктивные особенности рассчитаны на использование аппарата фото- и видеоблогерами. Например, при съемке селфи можно активировать спуск затвора не привычной кнопкой (ее в такой ситуации использовать неудобно), а нажатием на черное вертикальное колесо управления. На верхней панели камеры расположены: главный селектор режимов съемки, горизонтальное колесо выбора параметров, кнопка спуска затвора, в основании которой установлен выключатель питания, и единственная программируемая функциональная кнопка. На нижней панели под откидной крышкой скрывается отсек для установки батареи и карты памяти. В камере используются такие же литий-ионные аккумуляторы, как и во всех остальных моделях аппаратов системы Fujifilm X. Помимо этого, рядом имеется стандартная штативная резьба, которая расположена так, что ни батарею, ни носитель информации при работе со штативом заменить нельзя (нужно сначала снять камеру со штатива).

Управление камерой, в целом, организовано скромно. Нет не только механического селектора значений ISO и колеса экспокоррекции, но и переключателя режимов работы фокусировки с ручной на автоматическую. Впрочем, вполне вероятно, что начинающим не требуется ни то, ни другое.

Очевидно, именно начинающим фотолюбителям адресованы «улучшенные фильтры», то есть возможности цифровой обработки снимков, начиная от эффекта «рыбий глаз» и активного цвета и кончая «высоким и низким ключами».

Меню

Электронное управление камерой изобилует разнообразными настройками. Пожалуй, учтено все, что только возможно, поэтому даже беглое перечисление опций, доступных для выбора и активации из меню, заняло бы слишком много места. Вместо того, чтобы разъяснять все подробно, мы просто приведем здесь пару десятков скриншотов, а за деталями можно обратиться к руководству пользователя.

Получив представление о том, как устроена наша испытуемая, перейдем к лабораторному практикуму, чтобы выяснить, на что она способна при «стендовой стрельбе».

Лабораторные испытания

Разрешение

Зависимость разрешающей способности от светочувствительности очень стабильна. В случае с RAW максимальное значение составляет 90%, а это отличный результат. Разрешение практически не падает вплоть до ISO 3200 и незначительно падает далее до ISO 6400. RAW для темной сцены немногим хуже — на уровне 85%. С JPEG ситуация несколько иная: в светлой сцене камере не удается догнать RAW даже на минимальной светочувствительности, но относительное падение разрешения меньше — вся кривая проходит в районе 70%. Разрешение в темной сцене ведет себя похожим образом, но в среднем ниже на 10%, а начиная с ISO 3200 падает ниже 60%. В итоге можем констатировать очевидное: для лучшей детализации следует в любой ситуации снимать в RAW.

Отметим, что значительной деградации картинки нет. Даже зерно от шумодава в RAW начинает заметно проступать лишь на ISO 6400. Цвета остаются адекватными, да и в целом картинка весьма приличная даже при большом увеличении.

ISO RAW, светлая сцена RAW, темная сцена 200 400 800 1600 3200 6400

Шумы

Теперь посмотрим, как камера справляется с шумами. В таблицах ниже приведены значения для X-A10, X-A2 и X-T20. Младшая в этой группе X-A10, конечно, уступает по шумам модели класса Т, но при съемке в JPEG дает меньше шумов, чем старшие модели X-A2 и X-A3, а RAW у них практически одинаковый.

RAW, фильтр шумов выключен, светлая сцена ISO Fujifilm X-A10

N=1,6 Fujifilm X-A2

N=1,6 Fujifilm X-T20

N=1,3 3200 6400

RAW, фильтр шумов выключен, темная сцена ISO Fujifilm X-A10

N=3,5 Fujifilm X-A2

N=3,5 Fujifilm X-T20

N=3,0 3200 6400

JPEG, фильтр шумов выключен, светлая сцена ISO Fujifilm X-A10

N=1,8 Fujifilm X-A2

N=1,9 Fujifilm X-T20

N=1,6 3200 6400

JPEG, фильтр шумов выключен, темная сцена ISO Fujifilm X-A10

N=3,4 Fujifilm X-A2

N=3,5 Fujifilm X-T20

N=3,5 3200 6400

Автофокус

Скорость и точность автофокуса, конечно, далеки от топовых беззеркалок, но лучше, чем у некоторых зеркалок. Можно сказать, что общий балл у X-A10 такой же, как у контрастного автофокуса Canon 7D Mark II. В общем, он весьма неплох — и не хуже автофокуса более дорогой X-A3.

Контрастный (гибридный) АФ,

условия съемки Fujifilm X-A10 Fujifilm X-T20 Fujifilm X-T2 Sony RX-100 IV Nikon D5500 Canon EOS 7D Mark II −1 EV, точность (сумма баллов) 269 295 282 245 279 286 −2 EV, точность (сумма баллов) 267 284 278 200 253 265 −1 EV, скорость (затраченное время) 54,9 37,0 30,1 29,2 114 62 −2 EV, скорость (затраченное время) 53,3 43,0 42,0 29,3 119 62

Контрастный или гибридный АФ Fujifilm X-A10 Fujifilm X-T20 Fujifilm X-T2 Sony RX-100 IV Nikon D5500 Canon EOS 7D Mark II Точность (средний балл) 8,9 9,7 9,3 7,4 8,9 9,2 Скорость (200 / затраченное время) 1,8 2,5 2,8 3,4 0,9 1,6

Скорость съемки

В таблице приведены значения средней скорости съемки для разных режимов. Первой скоростью назовем ту, с которой серийная съемка стартует. Ее предел — время, после которого съемка замедляется и продолжается со второй скоростью. Единицы измерения — кадры в секунду и секунды соответственно. Символ бесконечности означает, что при съемке ста кадров скорость не изменилась. Вторая скорость, как правило, беспредельна.

Режим Первая скорость Предел первой скорости Вторая скорость JPEG Low 3,0 к/с ∞ — JPEG High 5,6 к/с ∞ — RAW+JPEG Low 3,0 к/с ∞ — RAW+JPEG High 5,2 к/с 4,0 с 2,5 к/с

Скорость в «быстром» режиме довольно высокая и вполне соответствует заявленным характеристикам. Правда, RAW+JPEG выдает скорее 5 к/с, чем 6. Но производитель утверждает, что этой скорости хватит на 20 кадров — тут все сходится. В «медленном» режиме скорость соответствует заявленной, а количество кадров, как и утверждается, ограничено лишь картой памяти.

Практическая съемка

Первое знакомство с Fujifilm X-A10 сразу позволяет удостовериться, что перед нами полноценная цифровая камера со сменной оптикой, в которой есть практически все, кроме видоискателя. Впрочем, те, кто будут ее использовать, наверняка имеют опыт съемки на смартфоны и «цифрокомпакты» и мало знакомы с классической компоновкой камер, оснащенных видоискателем. Поэтому им, как говорится, все равно.

Камера обретает полную функциональность уже через секунду с небольшим после включения питания. Визирование по дисплею страдает все той же болезнью, что и при использовании всех аналогов: на ярком солнце экран совершенно «слепнет», и порой приходится кадрировать наобум, исправляя недостатки повторной съемкой той же сцены.

Откидной дисплей прекрасно работает при «самосъемке», а также в тех ситуациях, когда хочется приблизить объектив к поверхности земли или воды и вообще снимать с максимально низкой точки.

Автофокус при хорошем освещении работает надежно, но не очень быстро: как правило, задержка для подтверждения наведения на цель составляет около секунды. При очень высоком контрасте картинки и в условиях недостатка света ошибки становятся систематическими и частыми. Нас это заставляло иногда вообще переходить в режим ручной фокусировки.

Полевые испытания мы проводили в основном с объективом Fujinon XF 23mm f/2 R WR. Если использовалась другая оптика, это будет указано отдельно.

При фотографировании мы использовали следующие параметры:

приоритет диафрагмы (выбор выдержек и ISO — в положениях “A”),

центрально-взвешенный замер экспозиции,

однокадровая автоматическая фокусировка,

фокусировка по центральной точке,

динамический диапазон 100%,

моделирование пленки — Provia (стандартное),

автоматический баланс белого,

без дополнительных корректировок цвета, резкости, тона светов и тона теней,

шумоподавление отключено,

режим работы затвора — электронный.

Первая фотография — Дворцовая площадь с видом на арку Главного штаба. Санкт-Петербург. F4; 1/1800 с.

Детализация очень хорошая — во всяком случае, до той степени, до которой ее позволяет создать объектив Fujinon XF 23mm f/2 R WR. Цвета переданы правильно. Облака на небе хорошо проработаны. Тональные переходы плавные, детали в тенях и светах различимы.

При искусственном свете картина не менее удачная, как по специфике баланса белого, так и по проработке деталей, особенно в ярких светах. На следующем снимке — интерьер кафе на Невском проспекте. Санкт-Петербург. F2; 1/60 c; ISO 500.

Подъема ISO до 3200 (и даже несколько выше) можно не замечать: шум, конечно, возрастает по сравнению с рабочим ISO 200, но остается мало заметным и при этом не отличается назойливым характером. Следующий снимок сделан в Эрмитаже при F14; 1/10 c; ISO 6400. Даже при таком уровне шумы все еще довольно терпимые.

Отметим еще одно важное обстоятельство: шумовые артефакты «не забивают» собой значимых деталей изображения и не сильно понижают контрастность картинки.

В некоторых ситуациях камера обнаруживает склонность к крену баланса белого в холодные тона. Впрочем, это может быть одной из черт «характера» оптики. Снимок храма Покрова На Нерли в Боголюбово Владимирской обл., представленный ниже, был сделан при помощи объектива Fujinon XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS при полном его раскрытии, фокусном расстоянии 18 мм, выдержке 1/3000 с, ISO 200.

У снимка своеобразная цветность (она, заметим, легко корректируется в ходе постобработки), но нельзя также не отметить еще раз отличной детализации по всему полю изображения и плавности переходов светотени.

В заключение приведем фото, сделанное в очень сложных для сенсора условиях: контровой свет, ярчайшие зоны облаков, сквозь которые светит солнце, глубокие тени и обилие мелких деталей. Это Георгиевский собор в Юрьеве-Польском Владимирской обл. Объектив Fujinon XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS при 18 мм и F8; 1/1250 c; ISO 200.

Как видим, света оказываются «выбитыми» только на месте самого солнца, в других зонах высокой яркости детали сохранены. Это означает, что мы имеем дело с сенсором достаточно высокого класса, который по некоторым своим характеристикам вполне достоин быть установленным в профессиональном, а не любительском аппарате.

Эти и другие фотографии можно посмотреть в галерее, куда мы решили собрать снимки без дополнительных комментариев. Данные Exif доступны при загрузке.

Фотографии профессионального фотографа Александры Мановцевой, снятые на камеры Fujifilm X-A3 и Fujifilm X-A10, можно найти в ее альбоме: http://ixbt.photo/?id=album:60550

Съемка видео

Видео в стандарте Full HD, снимаемое нашей подопечной, вполне отвечает тем требованиям, которые могут предъявить к нему новички. Конечно, профессиональным его считать нельзя, но для блогеров и домашних просмотров оно пригодно.

Итог

Fujifilm X-A10 — любительская камера начального уровня, в которой все подчинено простоте и удобству. Она легка и компактна, но позволяет использовать полный комплект объективов, созданных для системы Fujifilm X. Это означает высокую степень преемственности аппарата и обещает побудить новичков не только совершенствовать свои навыки в фотографии, но и обновлять оборудование, сохраняя в полном объеме парк оптики и приспособлений.

Сенсор камеры дает возможность получать изображения высокого качества с хорошей детализацией, плавными светотональными переходами и достаточно точным балансом белого. Подъема эквивалентной светочувствительности до ISO 3200 можно не замечать, и даже при ISO 6400 качество снимков страдает не слишком сильно.

Fujifilm X-A10 вполне может обогатить опыт тех, кто доселе снимал только на компактные цифровые камеры и смартфоны, но наверняка будет полезной и более опытным фотолюбителям.

Благодарим компанию Fujifilm за предоставленные для тестирования камеру и объективы