Теперь понятно, как ломается дисплей iPhone Duo — даже силу не нужно прикладывать

Складной iPhone Duo сломался у корейской блогерши прямо во время прямого эфира. Девушка раскрыла смартфон перед камерой — и в этот же момент он треснул. Инцидент произошёл на глазах у зрителей.

На фоне подобных случаев Apple изменила подход к обслуживанию iPhone Duo. Если раньше владельцам смартфонов с треснувшим внутренним экраном компания предоставляла целиком новое устройство, то теперь рекомендует сервисным центрам сначала попробовать отремонтировать повреждённый аппарат.

Магазины Apple и авторизованные сервисные центры уже получили возможность заказывать необходимые запчасти. По сообщениям пользователей на форумах MacRumors и Reddit, при ремонте могут заменять внутренний дисплей вместе с шарниром, а также оба аккумулятора.

При этом владельцы iPhone Duo с подпиской AppleCare+ всё ещё могут рассчитывать на замену смартфона через службу Express Replacement Service. Однако повреждение экрана в этом случае считается случайной поломкой. В США такая замена обойдётся в $100.

Изменение политики соответствует обычной практике Apple: когда для устройства становятся доступны отдельные запчасти, компания перестаёт по умолчанию менять его целиком. Впрочем, ситуация с iPhone Duo примечательна тем, что ранее Apple обещала владельцам с повреждённым внутренним экраном именно замену смартфона.