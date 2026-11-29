Экран iPhone Duo сломался в прямом эфире
Теперь понятно, как ломается дисплей iPhone Duo — даже силу не нужно прикладывать
Складной iPhone Duo сломался у корейской блогерши прямо во время прямого эфира. Девушка раскрыла смартфон перед камерой — и в этот же момент он треснул. Инцидент произошёл на глазах у зрителей.
На фоне подобных случаев Apple изменила подход к обслуживанию iPhone Duo. Если раньше владельцам смартфонов с треснувшим внутренним экраном компания предоставляла целиком новое устройство, то теперь рекомендует сервисным центрам сначала попробовать отремонтировать повреждённый аппарат.
Магазины Apple и авторизованные сервисные центры уже получили возможность заказывать необходимые запчасти. По сообщениям пользователей на форумах MacRumors и Reddit, при ремонте могут заменять внутренний дисплей вместе с шарниром, а также оба аккумулятора.
При этом владельцы iPhone Duo с подпиской AppleCare+ всё ещё могут рассчитывать на замену смартфона через службу Express Replacement Service. Однако повреждение экрана в этом случае считается случайной поломкой. В США такая замена обойдётся в $100.
Изменение политики соответствует обычной практике Apple: когда для устройства становятся доступны отдельные запчасти, компания перестаёт по умолчанию менять его целиком. Впрочем, ситуация с iPhone Duo примечательна тем, что ранее Apple обещала владельцам с повреждённым внутренним экраном именно замену смартфона.
Комментарии (22)
Походу и правда лопнул 😆
🤭 Знаю одного, так ему что ни дай в руки - всё уронит, всё сломает или поцарапает, либо сделает нерабочим.
Надежный, как швейцарские щипцы.
Видимо ьрак 3-6% это реальность))
Складной iPhone Duo сломался у корейской блогерши прямо во время прямого эфира. Девушка раскрыла смартфон перед камерой — и в этот же момент он треснул. Инцидент произошёл на глазах у зрителей.
Так это у корпорации Apple открытая практика продавать устройство с плохим качеством по цене 2,369 Евро 💶. Объяснение будет такое вы неправильно открываете устройство . 💯😅
Наверное, самые качественные iPhone выпускаются для космической промышленности. Прямое попадание астероида не наносит никакого вреда смартфону.
"iPhone Duo сломался у корейской блогерши" - Это все потому, что она родному самсунгу изменила.😁
"рекомендует сервисным центрам сначала попробовать отремонтировать повреждённый аппарат." - Я так понимаю, что резерв аппаратов на замену подходит к концу? Несмотря на утверждения эппл, что дефект проявляется в незначительном количестве аппаратов.
С таким минимальным усилием даже справляется: Huawei и Samsung. Рекомендую посмотреть один youtube канал: JerryRingEverything вот там да усилия предлагают чтобы показать насколько качественный телефон . 💯😁
https://m.youtube.com/watch?v=PIun_aBsRMA
В рф в перву неделю выхода дуо, активировпно вмего 200 устройств кстати🤣 видисо такие больште кредиты яблочникам не дают, а ипотеку брать не хотят 😂
Атлант вернулся в чат и расправил плечи! (но сломал, чуть-чуть)
Словила по полной! 😁
Тим Кук понял, что придётся отвечать за большое количество вранья и быстренько свалил.
Вот такой конец кука был передан терниусу!