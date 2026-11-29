Но тесты проводились только на одной модели

Ускоритель Intel был в два-три раза медленнее Nvidia H100, а теперь быстрее. ИИ-оптимизация помогла сильно повысить производительность Gaudi 2 ⁠ 2

Ускорители для ИИ линейки Gaudi компании Intel не были особо популярными, однако как минимум второе поколение, как оказалось, может работать в разы быстрее, чем изначально.

Разработчики Standard Kernel при помощи ИИ оптимизировали ПО для Gaudi 2, вышедшего в 2022 году. В итоге оказалось, что этот ускоритель может быть заметно быстрее Nvidia H100, хотя в оригинальном виде существенно уступает последнему.

В частности, используя модель Qwen 3.5-27B, авторы добились того, что Gaudi 2 показал на 60% более высокую пропускную способность в секции декодирования и на 8% более высокую пропускную способность предварительного заполнения, чем H100. При этом до оптимизации решение Intel отставало от продукта Nvidia в два-три раза.

При этом даже изначально Gaudi были дешевле ускорителей Nvidia и даже AMD. Сейчас же аренда Gaudi 2 стоит примерно шесть раз меньше, чем аренда H100, а при учёте оптимизаций получается чудовищная разница в эффективности на доллар.