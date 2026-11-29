Все четыре камеры Galaxy S27 научатся снимать видео с запасом для монтажа

Samsung готовит для смартфонов серии Galaxy S27 поддержку видеосъёмки в формате Open Gate сразу на всех четырёх камерах: основной, сверхширокоугольной, телефотокамере и фронтальной. На это указывают обнаруженные в приложении камеры One UI 9.5 настройки, предназначенные для каждого из четырёх типов камер, пишет инсайдер Ice Universe.

Open Gate — это режим видеозаписи, при котором камера использует практически всю площадь сенсора, а не обрезает изображение до стандартного формата (например, 16:9). Благодаря этому видео сохраняет больше информации по краям и позволяет свободно выбирать кадрирование уже при монтаже.

Например, из одной записи можно подготовить горизонтальный ролик для YouTube, вертикальный для TikTok или Reels и даже квадратный вариант для социальных сетей. При этом не придётся переснимать материал под каждый формат, а запас изображения поможет сохранить важные детали при обрезке.

Интересно, что функция проверяет возможности конкретного модуля камеры, а не принадлежность смартфона к линейке Ultra. Это может означать, что Open Gate появится не только во флагманском Galaxy S27 Ultra, но и в других моделях серии.

Ice Universe первым точно рассказал о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung. Эксклюзивные сведения о новинках ему сливают источники в отделе исследований и разработок южнокорейского гиганта.

Несколько дней назад Galaxy S27 Ultra в черном и белом цветах показали на новых макетах.