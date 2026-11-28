Встречный иск обострил конфликт между партнёрами по интеграции ChatGPT в iPhone, который разгорелся после покупки OpenAI студии дизайна Джони Айва за $6,4 млрд

OpenAI утверждает, что Apple давит на поставщиков, работающих с разработчиком ChatGPT, и пытается ограничить доступ конкурента к производственным ресурсам. По версии компании, Apple требует от подрядчиков раскрывать сведения о проектах OpenAI, включая имена сотрудников, их местонахождение и выполняемые задачи. Кроме того, OpenAI заявляет, что Apple получила конфиденциальные сведения о её продуктовых планах от бывшего сотрудника, который после работы в OpenAI вернулся в Apple.

Речь идёт более чем о 100 файлах, связанных с ещё не представленными устройствами, включая изображения, инженерные данные и информацию о поставщиках.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Встречные претензии затрагивают и кадровую политику Apple. OpenAI обвиняет компанию в использовании чрезмерно широких соглашений о конфиденциальности, которые затрудняют переход инженеров к конкурентам, а также утверждает, что Apple поощряла хранение рабочих файлов на личных устройствах и в облачных аккаунтах сотрудников. Это, по мнению OpenAI, создавало риски утечки корпоративных данных при увольнении специалистов.

Apple отвергла обвинения, назвав встречные претензии попыткой отвлечь внимание от первоначального иска. Компания заявила, что не обнаружила подтверждений кражи её конфиденциальных данных OpenAI.

Конфликт развивается на фоне подготовки OpenAI к выходу на рынок потребительской электроники. Покупка студии io, основанной бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, за $6,4 млрд стала одним из шагов компании к созданию собственных устройств. Бывшие партнёры, объединившиеся в 2024 году для интеграции ChatGPT в экосистему Apple, теперь оспаривают друг у друга права на конфиденциальные разработки и доступ к производственной инфраструктуре.