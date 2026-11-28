Проект национальной стратегии до 2036 года предусматривает правила для автономных цифровых помощников и распределение ответственности за ущерб от их действий

Минэкономразвития предложило законодательно определить статус сделок, которые автономные ИИ-агенты смогут самостоятельно заключать от имени пользователей. Ведомство также предлагает установить, кто будет отвечать за причинённый такими действиями ущерб. Об этом сообщает TelecomDaily со ссылкой на публикацию «Ведомостей».

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Эти положения включены в проект Национальной стратегии развития и внедрения цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сфере до 2036 года. Документ представили 23 ноября на заседании рабочей группы в Центре стратегических разработок (ЦСР). По данным двух собеседников «Ведомостей», присутствовавших на мероприятии, стратегию готовили 17 рабочих групп под руководством заместителя главы администрации президента Максима Орешкина.

Представитель Минэкономразвития подтвердил «Ведомостям», что документ внесён в правительство и обсуждался с представителями бизнеса на площадке ЦСР. Теперь правительству предстоит определить, кто будет возмещать ущерб, если цифровой помощник самостоятельно совершит ошибочную или повлекшую убытки операцию. Таким образом, речь идёт не только о признании юридической силы сделок с участием ИИ, но и о распределении ответственности за действия автономных программных систем.