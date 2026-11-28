Издатель не одобряет новые проекты без плана применения генеративных моделей либо подробного обоснования отказа от них

Как сообщает игровое издание Vertical Slice, Ubisoft изменила внутреннюю процедуру рассмотрения заявок на разработку игр. Теперь студии должны объяснять, как собираются использовать генеративный искусственный интеллект для ускорения производства и упрощения рабочих процессов. Если команда не хочет применять такие инструменты, то ей придётся подробно обосновать, почему они не подходят проекту.

По словам нескольких действующих сотрудников Ubisoft, пожелавших сохранить анонимность, заявки без такого плана или обоснования не получают одобрения руководства.

Источник изображения: сгенерировано Muse

О намерении активнее внедрять ИИ сотрудникам сообщили во время внутренней презентации руководства. При этом Ubisoft официально уточнила, что не обязывает команды использовать генеративные модели: студии сами должны решать, нужны ли они конкретной игре и соответствуют ли её замыслу. Однако сотрудники, опрошенные Vertical Slice, описывают происходящее как серьёзный сдвиг в корпоративной политике, при котором руководство постоянно подталкивает разработчиков к использованию ИИ.

Новый курс Ubisoft продвигает генеральный директор Ив Гиймо на фоне финансовых проблем издателя. За первое финансовое полугодие компания получила чистый убыток в $280 млн, а за последние 6 месяцев сократила около 1100 рабочих мест. Одновременно политика внедрения ИИ вызывает недовольство игроков: ранее Ubisoft уже столкнулась с критикой после использования сгенерированной графики в Anno 117.