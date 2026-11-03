Смартфон, который заменит ваш iPhone. Представлен Cyclon

Устройство сможет выполнять задачи через привычные приложения и создавать новые под запросы владельца

Стартап Cyclon работает над смартфоном, в котором главным интерфейсом станет искусственный интеллект, а не традиционная операционная система с набором приложений.

Пользователю достаточно будет сформулировать задачу, после чего ИИ самостоятельно выполнит необходимые действия, взаимодействуя с уже установленными программами. Например, устройство сможет переключаться между сервисами и выполнять операции в фоновом режиме без необходимости вручную открывать каждое приложение.

Телефон с искусственным интеллектом, который заменит ваш iPhone. Именно это мы разрабатываем в яхт-клубе Cyclon (YC F26). Если вы можете сделать это на своем телефоне, вы должны иметь возможность попросить свой телефон сделать это. Искусственный интеллект использует уже имеющиеся у вас приложения, создает недостающие и выполняет задачи в фоновом режиме. Основатель проекта Адам Зинеби

Отдельная особенность — возможность создавать приложения непосредственно по запросу владельца. Если для выполнения задачи не хватает подходящего инструмента, смартфон сможет самостоятельно сформировать программу с нужными функциями.

Cyclon участвует в программе акселератора Y Combinator F26. Команда позиционирует устройство как смартфон нового типа, способный не только запускать привычные приложения, но и самостоятельно управлять ими, создавать недостающие инструменты и выполнять поручения в фоновом режиме.

При этом конкретные характеристики аппарата и сроки выхода пока не раскрываются.

Цена составит 700 долларов.