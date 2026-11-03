Российский аналог Starlink и не только: спутниковые группировки охватят всю Россию к 2030 году
Низкоорбитальные, геостационарные и высокоэллиптические
Генеральный директор компании Алексей Волин в интервью ТАСС рассказал о рынке спутниковой связи в России, будущих космических аппаратах и работе спутников на разных орбитах Земли.
Он заявил, что полноценное разворачивание группировки "Бюро 1440" должно случиться в 2028–2029 годах: «Если мы говорим про "Экспресс-РВ", то это тоже где-то 2029–2030 годы».
Поэтому к концу 2030 года у нас должно работать как минимум три вида спутников: низкоорбитальные, геостационарные и высокоэллиптические, которые полностью закроют всю территорию Российской Федерации и позволят на всей территории России оказывать весь набор необходимых для потребителей услуг, в том числе интернет вещей.