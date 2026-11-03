Российский аналог Starlink и не только: спутниковые группировки охватят всю Россию к 2030 году

Поэтому к концу 2030 года у нас должно работать как минимум три вида спутников: низкоорбитальные, геостационарные и высокоэллиптические, которые полностью закроют всю территорию Российской Федерации и позволят на всей территории России оказывать весь набор необходимых для потребителей услуг, в том числе интернет вещей.

Алексей Волин