Китайский аналог Starlink. Ракета Kinetica-2 вывела 18 интернет-спутников SpaceSail, на их базе развернут широкополосный спутниковый интернет

Эти спутники будут использоваться в том числе для создания сетей 6G

Китайская CAS Space успешно запустила ракету-носитель «Лицзянь-2» (Kinetica-2 Y2), которая вывела на заданные орбиты 18 спутников связи группировки «Цяньфань», также известной как SpaceSail. Об этом сообщили CCTV и агентство Xinhua.

Старт состоялся 3 ноября в 08:15 по пекинскому времени (03:15 мск) с коммерческой площадки Дунфэн космодрома Цзюцюань на севере Китая. Запущенные аппараты относятся к 21-й группе полярно-орбитальных спутников проекта.

Для «Лицзянь-2» это был второй полёт и первая крупная миссия по развёртыванию спутниковой интернет-сети. Ракета предназначена в том числе для массового вывода аппаратов на низкую околоземную орбиту, доставки грузов к космической станции и запуска научных спутников.

Двухступенчатая Kinetica-2 имеет длину около 52 метров, диаметр головного обтекателя 4,2 метра и стартовую тягу более 7,5 тысячи килоньютонов. По данным разработчика, она способна доставить до 12 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту высотой 200 километров или до 8 тонн на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров.

Первый запуск «Лицзянь-2» состоялся 30 марта. Тогда ракета вывела на заданные орбиты прототип грузового космического корабля «Цинчжоу» и два спутника. Общая масса доставленной полезной нагрузки составила 4,2 тонны.

CAS Space также работает над технологией кластерного возвращения ракеты. В компании рассчитывают, что она позволит чаще использовать ракетные компоненты повторно и сократить стоимость запусков.

Спутники входят в низкоорбитальную группировку SpaceSail, которую развивает компания Shanghai Yuanxin Satellite Technology, также известная как Shanghai Spacesail Technologies. Проект, связанный с группировкой G60, реализуется при поддержке властей Шанхая.

Система предназначена для предоставления пользователям по всему миру широкополосного спутникового интернета с высокой скоростью, низкой задержкой и высокой надёжностью. Аппараты работают в диапазонах Ku, Q и V. В перспективе проект также предполагает развитие сети с учётом будущих стандартов связи, включая 6G.