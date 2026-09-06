На Землю упал астероид

Астероид диаметром около одного метра вошел в атмосферу Земли над Индийским океаном в районе индонезийского острова Бали. Об этом РБК сообщил руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества Александр Иванов.

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По предварительным расчетам, вход небесного тела в атмосферу должен был произойти около 19:08 по московскому времени. Расчетная область падения находилась примерно в 600 км к югу от Бали — над Индийским океаном.

По словам Иванова, астероиды таких размеров обычно практически полностью разрушаются при прохождении через атмосферу. До поверхности могут добраться лишь небольшие фрагменты метеоритного вещества.

Ученый отметил, что угрозы для населения подобное событие не представляет. Помимо небольшого размера самого объекта, расчетная зона его падения находилась далеко от густонаселенных территорий.

Заметно более серьезные последствия способны вызвать тела диаметром порядка 5–10 метров и крупнее. Однако итоговый эффект зависит не только от размера, но и от состава, скорости и угла входа объекта в атмосферу.

В октябре 2025 года похожее событие наблюдали над Индонезией: крупный метеор вошел в атмосферу в районе Яванского моря. Его прохождение сопровождалось яркой вспышкой и громким звуком, но опасности для местных жителей не представляло.